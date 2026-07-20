Ballon d’Or : Yarmal assène le coup de grâce à Messi… tandis que Mbappé recule

Dembélé peut-il devenir le premier joueur à conserver le Ballon d’Or depuis Lionel Messi en 2021 ? Le talentueux attaquant français a manqué une grande partie de la première moitié de la saison en raison d’une blessure, mais il a prouvé ces derniers mois qu’il avait retrouvé son niveau exceptionnel.
Ses chances de remporter à nouveau le Ballon d’Or se sont accrues, le Paris Saint-Germain ayant conservé son titre en Ligue des champions.
Il a d’ailleurs inscrit au moins un but à chaque tour de la compétition, une première historique.
Néanmoins, l’élimination de la France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde pourrait lui porter préjudice, même s’il a tout de même inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives dans la compétition.
Au total, il a pris part à 40 rencontres avec le PSG, inscrit 20 buts et délivré 11 passes décisives, contribuant ainsi aux sacres nationaux et continentaux du club de la capitale.
Quant à l’Anglais Harry Kane, il a disputé 51 matchs avec le Bayern Munich cette saison, trouvant le chemin des filets à 61 reprises – un chiffre impressionnant – tout en délivrant 7 passes décisives. Il a remporté la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne.
Kane a entamé sa campagne pour la Coupe du monde 2026 de la meilleure manière, en inscrivant un doublé lors du match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie, avant d’ajouter un autre but face au Panama.
En seizièmes, il a inscrit un doublé pour mener l’Angleterre à une remontée victorieuse contre la République démocratique du Congo, avant de transformer un penalty décisif en huitièmes face au Mexique, au stade Azteca.
Néanmoins, l’élimination des Three Lions face à l’Argentine en demi-finale pourrait l’empêcher de devenir le premier Anglais à remporter le Ballon d’or depuis Michael Owen en 2001, malgré ses six réalisations dans le tournoi.