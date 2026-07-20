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Ballon d’Or : Yarmal assène le coup de grâce à Messi… tandis que Mbappé recule

FEATURES
Ballon d'Or
Coupe du monde
Kylian Mbappé
L. Yamal
L. Messi
E. Haaland
M. Olise
K. Kvaratskhelia
Ousmane Dembélé
D. Rice
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
J. Bellingham
H. Kane
Espagne
Argentine

Il ne fait aucun doute que le titre de champion du monde 2026 jouera un rôle déterminant dans le choix du lauréat du Ballon d'or.

Lamine Yamal, la pépite de la Roja, mène actuellement la danse après avoir guidé les Matadors vers le sacre mondial.

Dans le même temps, Lionel Messi revient dans la course après avoir mené l’Argentine jusqu’en finale.

Le Paris Saint-Germain aligne plusieurs prétendants après son sacre en Ligue des champions face à Arsenal, fraîchement couronné en Premier League.

Le site GiveMeSport a établi une liste des dix prétendants les plus sérieux au Ballon d’Or 2026, en s’appuyant sur les performances de leurs clubs et sélections, ainsi que sur leur forme individuelle.

Ce classement s’appuie sur plusieurs critères objectifs : nombre de buts marqués, passes décisives, clean sheets pour les défenseurs et gardiens, titres remportés, ainsi que le niveau de performance global.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kvaratskhelia et Haaland

    Kvaratskhelia ne cesse d’émerveiller les spectateurs à chaque fois qu’il foule la pelouse : ce magicien géorgien sème le trouble dans le camp adverse.

    Kvaratskhelia n’est pas seulement un dribbleur hors pair ; il a également contribué à plus de 25 buts et a joué un rôle déterminant dans le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, où il a obtenu un penalty en finale. Il n’a toutefois pas participé à la Coupe du monde cet été, ce qui pourrait s’avérer décisif dans la course au Ballon d’or.

    Cette saison, il a pris part à 48 rencontres avec le Paris Saint-Germain, inscrit 19 buts et délivré 10 passes décisives, contribuant ainsi au doublé championnat de France-Ligue des champions.

    Quant à Haaland, il a contribué au sacre de Manchester City en Coupe de la Ligue (victoire sur Arsenal en finale) et en FA Cup (succès contre Chelsea).

    Pour sa première Coupe du monde, il a marqué 7 buts avec la Norvège, éliminée en quarts de finale par l’Angleterre.

    Sa cote de popularité, dopée par ses performances mondiales, ne devrait toutefois pas lui suffire pour soulever le Ballon d’Or en 2026.

    Cette saison, il a disputé 52 matchs avec Manchester City, inscrit 38 buts et délivré 9 passes décisives, tout en remportant la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleterre.

    • Publicité
  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rice et Bellingham

    Décisif dans le titre d’Arsenal en Premier League, Declan Rice espérait enchaîner avec un sacre mondial cet été. Mais l’Angleterre a buté en demi-finale.

    Il a inscrit un but et délivré une passe décisive lors du match pour la troisième place, remporté 6-4 face à la France.

    Rice a disputé 55 matchs avec Arsenal cette saison, marquant 5 buts et délivrant 11 passes décisives, et a contribué au sacre des Gunners en Premier League.

    Son compatriote Jude Bellingham n’a pas brillé avec le Real Madrid, mais il a intégré le top 10 du Ballon d’Or grâce à ses performances avec l’Angleterre durant le Mondial.

    Il a inscrit 7 buts lors de la Coupe du monde 2026, mais a vécu une grande déception après l’élimination en demi-finale face à l’Argentine (1-2), manquant ainsi l’accès à la finale.

    Avec le Real Madrid, il a disputé 40 matchs, inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives, mais a conclu l’exercice sans remporter le moindre titre.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Olisès et Mbappé

    Mikel Oliseh a grimpé en flèche au classement ces derniers mois, grâce à ses performances exceptionnelles avec le Bayern Munich. 

    Même si son équipe allemande a connu des difficultés en Ligue des champions, l'ailier français a réalisé une saison exceptionnelle.

    Avec 31 passes décisives à son actif, Oliès se pose comme le meilleur passeur du continent. Ses chances de remporter le Ballon d’Or ont toutefois été compromises par l’élimination de la France en Coupe du monde, même s’il a participé à 8 buts lors de ce tournoi.

    En 52 matchs sous les couleurs bavaroises, il a inscrit 22 buts et délivré 31 passes décisives, contribuant ainsi au doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne.

    Son compatriote Kylian Mbappé, lui, a connu une saison blanche avec le Real Madrid, même s’il a été sacré meilleur buteur de la Liga.

    La défaite sans gloire 0-2 face à l’Espagne a mis fin aux espoirs de Mbappé de remporter le Ballon d’Or, mais il est néanmoins devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde et a remporté le Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 avec 10 buts à son actif.Avec le Real Madrid, Mbappé a disputé 44 matchs, inscrit 42 buts et délivré 7 passes décisives.

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ousmane Dembélé et Harry Kane

    Dembélé peut-il devenir le premier joueur à conserver le Ballon d’Or depuis Lionel Messi en 2021 ? Le talentueux attaquant français a manqué une grande partie de la première moitié de la saison en raison d’une blessure, mais il a prouvé ces derniers mois qu’il avait retrouvé son niveau exceptionnel.

    Ses chances de remporter à nouveau le Ballon d’Or se sont accrues, le Paris Saint-Germain ayant conservé son titre en Ligue des champions. 

    Il a d’ailleurs inscrit au moins un but à chaque tour de la compétition, une première historique.

    Néanmoins, l’élimination de la France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde pourrait lui porter préjudice, même s’il a tout de même inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives dans la compétition.

    Au total, il a pris part à 40 rencontres avec le PSG, inscrit 20 buts et délivré 11 passes décisives, contribuant ainsi aux sacres nationaux et continentaux du club de la capitale.

    Quant à l’Anglais Harry Kane, il a disputé 51 matchs avec le Bayern Munich cette saison, trouvant le chemin des filets à 61 reprises – un chiffre impressionnant – tout en délivrant 7 passes décisives. Il a remporté la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne.

    Kane a entamé sa campagne pour la Coupe du monde 2026 de la meilleure manière, en inscrivant un doublé lors du match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie, avant d’ajouter un autre but face au Panama. 

    En seizièmes, il a inscrit un doublé pour mener l’Angleterre à une remontée victorieuse contre la République démocratique du Congo, avant de transformer un penalty décisif en huitièmes face au Mexique, au stade Azteca. 

    Néanmoins, l’élimination des Three Lions face à l’Argentine en demi-finale pourrait l’empêcher de devenir le premier Anglais à remporter le Ballon d’or depuis Michael Owen en 2001, malgré ses six réalisations dans le tournoi.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lionel Messi et Lamine Yamal

    Lionel Messi fait son entrée dans le top 10 pour la première fois cette année, après son incroyable triplé lors du match d’ouverture de l’Argentine à la Coupe du monde 2026 contre l’Algérie.

    Le sextuple Ballon d’Or a ainsi confirmé son statut de candidat crédible au neuvième sacre individuel, un record, après la qualification de l’Albiceleste pour la finale perdue face à l’Espagne.

    Il a inscrit 8 buts lors de la compétition, terminant deuxième meilleur buteur derrière Kylian Mbappé.

    Avec l’Inter Miami, il a également disputé 16 matchs, inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives, contribuant ainsi au sacre de son équipe en championnat américain.

    Quant au jeune talent espagnol Lamine Yamal, il pourrait devenir le plus jeune lauréat du Ballon d’or de l’histoire.

    L’élimination du Barça en Ligue des champions a toutefois temporairement terni ses chances, malgré le titre de Liga conquis par le club catalan.

    La victoire de l’Espagne en Coupe du monde a toutefois relancé ses chances de remporter le Ballon d’Or.

    Même s’il est resté muet lors de la finale, il a constamment mis l’adversaire sous pression.

    Au total, il a pris part à 45 rencontres avec le Barça, trouvant le chemin des filets à 24 reprises et délivrant 18 passes décisives.