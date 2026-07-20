Ballon d’Or : Yarmal assène le coup de grâce à Messi… tandis que Mbappé recule

Il ne fait aucun doute que le titre de champion du monde 2026 jouera un rôle déterminant dans le choix du lauréat du Ballon d'or.

Lamine Yamal, la pépite de la Roja, mène actuellement la danse après avoir guidé les Matadors vers le sacre mondial.

Dans le même temps, Lionel Messi revient dans la course après avoir mené l’Argentine jusqu’en finale.

Le Paris Saint-Germain aligne plusieurs prétendants après son sacre en Ligue des champions face à Arsenal, fraîchement couronné en Premier League.

Le site GiveMeSport a établi une liste des dix prétendants les plus sérieux au Ballon d’Or 2026, en s’appuyant sur les performances de leurs clubs et sélections, ainsi que sur leur forme individuelle.

Ce classement s’appuie sur plusieurs critères objectifs : nombre de buts marqués, passes décisives, clean sheets pour les défenseurs et gardiens, titres remportés, ainsi que le niveau de performance global.