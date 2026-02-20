Getty/GOAL
« Ayez les couilles » - Gary Lineker remet en question la mentalité d'Arsenal dans la course au titre de Premier League après son dernier effondrement
Les nerfs à vif alors que l'avance d'Arsenal fond comme neige au soleil
Les vainqueurs confirmés de Pep Guardiola pourraient se rapprocher à portée de main d'Arsenal samedi, lorsqu'ils accueilleront Newcastle, tandis que les Gunners affronteront leur grand rival Tottenham dimanche dans le cadre du derby.
La tension sera palpable dans le nord de Londres, Arteta ayant vu son équipe perdre deux précieux points de manière spectaculaire lors du dernier match contre les Wolves. Arsenal menait 2-0 à Molineux, contre une équipe en bas du classement, mais a été rattrapé et a concédé l'égalisation à la 94e minute.
Lineker appelle Arsenal à faire preuve de courage
Arsenal n'a remporté que deux de ses sept derniers matchs de Premier League, permettant ainsi à ses poursuivants de se rapprocher, et a terminé deuxième lors des trois dernières saisons. Lineker souhaite voir davantage de courage et d'esprit combatif à l'Emirates Stadium.
L'ancien attaquant anglais et présentateur de Match of the Day a déclaré au podcast The Rest Is Football: « Pensez-vous qu'Arsenal a simplement besoin de se montrer plus combatif ? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut se ressaisir et se montrer un peu plus agressif.
Soyez un peu plus offensifs, surtout quand ils prennent l'avantage. Est-ce simplement un problème de mentalité pour Arsenal, ou s'agit-il d'un petit passage à vide que toutes les équipes traversent à un moment ou à un autre de la saison ?
Je pense qu'ils finiront quand même par remporter le titre, mais cela pourrait être un petit coup de pouce dont ils ont besoin pour se ressaisir. Manchester City n'est plus qu'à cinq points d'Arsenal et a un match en moins.
Je suppose que la question est de savoir si City peut être aussi brillant qu'il l'était lorsqu'il a remporté le titre quatre saisons consécutives, période durant laquelle il a pratiquement gagné tous ses matchs après Noël, sans perdre le moindre point. Je ne suis pas sûr que Man City soit à la hauteur ou puisse être suffisamment régulier pour rattraper Arsenal. »
Shearer pense que les Gunners remporteront tout de même le titre de Premier League
Lineker s'adressait au meilleur buteur de tous les temps de la Premier League, Alan Shearer. Ce dernier a répondu : « Ils vont probablement quand même gagner, de justesse. Je pense que si vous avez besoin d'un match après ce qui s'est passé, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir un rival local. Je sais qu'ils ont un nouveau manager et que c'est à l'extérieur, mais quelle réponse ce serait d'aller gagner à Tottenham ce week-end.
Je ne m'attendais pas à ce qu'Arsenal y arrive facilement, j'ai toujours su qu'il y aurait des obstacles et tout le reste, des moments difficiles. Les gens vont poser des questions et lancer des bombes, et il faut surmonter cela. Je m'attendais à ce que cela arrive. Voyons de quoi ils sont capables. »
Shearer a ajouté à propos de la pression qui pèse sur Arteta : « S'il ne remporte pas le championnat, il pourrait ne plus être à Arsenal. Après les chances qu'ils ont eues de le remporter et leur deuxième place, avec ce qu'ils ont dépensé pour les joueurs qu'ils ont et leur position actuelle, ils doivent le remporter.
« Mentalement, ce serait peut-être plus facile de franchir l'obstacle de la Ligue des champions que celui de la Premier League, compte tenu de ce qui leur est arrivé en Premier League. »
Morgan soucieux de réitérer le succès des « Invincibles »
Piers Morgan est l'un des supporters les plus passionnés d'Arsenal qui craint qu'une nouvelle implosion ne se produise à l'Emirates. Il a déclaré dans une série de messages publiés sur les réseaux sociaux à la suite d'un match nul décevant contre les Wolves : « FFS. Qu'est-ce que vous faites, Arsenal ? On est en train de s'étouffer. Encore une fois.
Ce n'est pas suffisant. Si vous voulez être champions @Arsenal, alors réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La performance de la deuxième mi-temps d'hier soir était la pire que j'ai vue depuis des années. J'excuse @_DeclanRice qui a montré le niveau d'énergie et d'intensité que les autres joueurs doivent atteindre. »
Les légendaires « Invincibles » de 2003-2004 ont été la dernière équipe d'Arsenal à remporter le titre de champion de Premier League. La promotion 2025-2026 est en quête d'un quadruplé sans précédent, puisqu'elle reste en lice en Ligue des champions, en Carabao Cup et en FA Cup, mais un calendrier chargé et des attentes croissantes pourraient commencer à peser sur ses performances.
