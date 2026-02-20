« Ayez les couilles » - Gary Lineker remet en question la mentalité d'Arsenal dans la course au titre de Premier League après son dernier effondrement

Arsenal n'a remporté que deux de ses sept derniers matchs de Premier League, permettant ainsi à ses poursuivants de se rapprocher, et a terminé deuxième lors des trois dernières saisons. Lineker souhaite voir davantage de courage et d'esprit combatif à l'Emirates Stadium.

L'ancien attaquant anglais et présentateur de Match of the Day a déclaré au podcast The Rest Is Football: « Pensez-vous qu'Arsenal a simplement besoin de se montrer plus combatif ? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut se ressaisir et se montrer un peu plus agressif.

Soyez un peu plus offensifs, surtout quand ils prennent l'avantage. Est-ce simplement un problème de mentalité pour Arsenal, ou s'agit-il d'un petit passage à vide que toutes les équipes traversent à un moment ou à un autre de la saison ?

Je pense qu'ils finiront quand même par remporter le titre, mais cela pourrait être un petit coup de pouce dont ils ont besoin pour se ressaisir. Manchester City n'est plus qu'à cinq points d'Arsenal et a un match en moins.

Je suppose que la question est de savoir si City peut être aussi brillant qu'il l'était lorsqu'il a remporté le titre quatre saisons consécutives, période durant laquelle il a pratiquement gagné tous ses matchs après Noël, sans perdre le moindre point. Je ne suis pas sûr que Man City soit à la hauteur ou puisse être suffisamment régulier pour rattraper Arsenal. »