Axel Disasi se confie sur son expérience « folle » au sein de la « brigade anti-bombes » de Chelsea après avoir signé à West Ham

Dans le podcast interne de West Ham, Disasi a décrit son expérience à Chelsea et expliqué pourquoi il était reconnaissant d'avoir rejoint les Hammers.

« Ça a été vraiment sympa, ma situation avant était un peu folle. Pour moi, c'est uniquement positif d'être ici, c'est génial de faire partie de quelque chose », a-t-il déclaré.

« À Chelsea, la période a été un peu folle, mais mon parcours m'a aidé à m'en sortir. Je suis resté vigilant, j'ai travaillé dur et je me suis toujours assuré de garder la tête froide.

Ma famille m'a beaucoup aidé à traverser cette période. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point mon parcours m'avait aidé. »