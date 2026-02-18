Goal.com
En direct
West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Axel Disasi se confie sur son expérience « folle » au sein de la « brigade anti-bombes » de Chelsea après avoir signé à West Ham

Axel Disasi a admis qu'il avait besoin du soutien de sa famille après avoir été relégué dans l'équipe réserve de Chelsea pendant son séjour à Stamford Bridge. Le défenseur français a obtenu un transfert à West Ham United sous forme de prêt pour le reste de la saison 2025-26 à la fin du mercato hivernal, se donnant ainsi l'opportunité de jouer à nouveau en Premier League après avoir été mis à l'écart dans l'ouest londonien.

  • Chelsea FC v Shamrock Rovers FC - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD6Getty Images Sport

    L'exil de Disasi à Chelsea

    Disasi a rejoint Chelsea en provenance de l'AS Monaco à l'été 2023 et a disputé 44 matches toutes compétitions confondues lors de sa première saison sous les ordres de l'entraîneur Mauricio Pochettino. Cependant, après le remplacement de l'Argentin par Enzo Maresca, Disasi a vu son temps de jeu considérablement réduit et n'a disputé que 17 matches au cours de la première moitié de la saison 2024-25 avant d'être prêté à Aston Villa.

    L'international français devait repartir pendant le mercato estival, mais n'ayant pas trouvé de club, il a été envoyé s'entraîner avec la « bombe » de Chelsea, qui comprenait également Raheem Sterling, loin de l'équipe première. Il a finalement été réintégré dans l'équipe senior par le nouveau coach Liam Rosenior avant de partir pour West Ham le dernier jour du mercato hivernal.

    • Publicité

  • Une situation « folle » dans la « brigade anti-bombe »

    Dans le podcast interne de West Ham, Disasi a décrit son expérience à Chelsea et expliqué pourquoi il était reconnaissant d'avoir rejoint les Hammers.

    « Ça a été vraiment sympa, ma situation avant était un peu folle. Pour moi, c'est uniquement positif d'être ici, c'est génial de faire partie de quelque chose », a-t-il déclaré.

    « À Chelsea, la période a été un peu folle, mais mon parcours m'a aidé à m'en sortir. Je suis resté vigilant, j'ai travaillé dur et je me suis toujours assuré de garder la tête froide.

    Ma famille m'a beaucoup aidé à traverser cette période. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point mon parcours m'avait aidé. »

  • Burnley v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    La tante de Disasi est fan de West Ham.

    Disasi a ensuite affirmé que sa tante était une supportrice de West Ham et qu'elle aurait préféré qu'il rejoigne ce club plutôt que Chelsea.

    Il a ajouté : « Ma tante est fan de West Ham, West Ham est son équipe. Quand j'ai signé pour Chelsea, elle était contente, mais elle m'a aussi dit : "Ah, j'aurais préféré West Ham". Maintenant que je suis ici, elle est heureuse. »

  • Quelle est la prochaine étape pour Disasi ?

    Disasi n'avait disputé aucune minute de football en compétition cette saison avant son arrivée au London Stadium, et il a déjà fait trois apparitions avec son nouveau club. West Ham, qui lutte contre la relégation en Premier League et occupe la 18e place, accueille Bournemouth ce samedi.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Burnley crest
Burnley
BUR
Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
0