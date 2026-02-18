Getty Images Sport
Axel Disasi se confie sur son expérience « folle » au sein de la « brigade anti-bombes » de Chelsea après avoir signé à West Ham
L'exil de Disasi à Chelsea
Disasi a rejoint Chelsea en provenance de l'AS Monaco à l'été 2023 et a disputé 44 matches toutes compétitions confondues lors de sa première saison sous les ordres de l'entraîneur Mauricio Pochettino. Cependant, après le remplacement de l'Argentin par Enzo Maresca, Disasi a vu son temps de jeu considérablement réduit et n'a disputé que 17 matches au cours de la première moitié de la saison 2024-25 avant d'être prêté à Aston Villa.
L'international français devait repartir pendant le mercato estival, mais n'ayant pas trouvé de club, il a été envoyé s'entraîner avec la « bombe » de Chelsea, qui comprenait également Raheem Sterling, loin de l'équipe première. Il a finalement été réintégré dans l'équipe senior par le nouveau coach Liam Rosenior avant de partir pour West Ham le dernier jour du mercato hivernal.
Une situation « folle » dans la « brigade anti-bombe »
Dans le podcast interne de West Ham, Disasi a décrit son expérience à Chelsea et expliqué pourquoi il était reconnaissant d'avoir rejoint les Hammers.
« Ça a été vraiment sympa, ma situation avant était un peu folle. Pour moi, c'est uniquement positif d'être ici, c'est génial de faire partie de quelque chose », a-t-il déclaré.
« À Chelsea, la période a été un peu folle, mais mon parcours m'a aidé à m'en sortir. Je suis resté vigilant, j'ai travaillé dur et je me suis toujours assuré de garder la tête froide.
Ma famille m'a beaucoup aidé à traverser cette période. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point mon parcours m'avait aidé. »
La tante de Disasi est fan de West Ham.
Disasi a ensuite affirmé que sa tante était une supportrice de West Ham et qu'elle aurait préféré qu'il rejoigne ce club plutôt que Chelsea.
Il a ajouté : « Ma tante est fan de West Ham, West Ham est son équipe. Quand j'ai signé pour Chelsea, elle était contente, mais elle m'a aussi dit : "Ah, j'aurais préféré West Ham". Maintenant que je suis ici, elle est heureuse. »
Quelle est la prochaine étape pour Disasi ?
Disasi n'avait disputé aucune minute de football en compétition cette saison avant son arrivée au London Stadium, et il a déjà fait trois apparitions avec son nouveau club. West Ham, qui lutte contre la relégation en Premier League et occupe la 18e place, accueille Bournemouth ce samedi.
