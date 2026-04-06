Avec Salah comme vedette... Un éventuel échange entre Al-Hilal et Liverpool

Le célèbre site britannique a indiqué que, bien que les clubs saoudiens ne se trouvent pas dans une situation financière les obligeant à vendre, le désir de Leonardo de revenir en Europe jouera un rôle déterminant, alors que le club Al-Hilal a fixé à 50 millions de livres sterling le montant nécessaire pour se séparer de ses services.

Il ajoute : « Compte tenu de l'intérêt marqué des clubs saoudiens pour Salah, Liverpool voit là une occasion de tirer parti de cet intérêt à la table des négociations. L'idée avancée serait que Liverpool facilite les détails liés au règlement financier avec Salah, dans le cadre d'un grand échange où le joueur égyptien porterait le maillot d'Al-Hilal, tandis que Leonardo rejoindrait les Reds.

Le rapport conclut en soulignant que, malgré la complexité de ce type de transactions, « tout est possible dans le monde du football ». Compte tenu de la qualité de Leonardo et des besoins actuels de Liverpool pour reconstruire son attaque, cette transaction pourrait bien être la solution miracle et idéale qui satisfait les ambitions de toutes les parties.