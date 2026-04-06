Selon des informations parues dans la presse britannique, le club anglais de Liverpool envisagerait un plan surprise pour pallier le départ imminent de sa star égyptienne Mohamed Salah : il s'agirait de conclure un énorme échange avec le club saoudien Al-Hilal lors du prochain mercato estival.
Traduit par
Avec Salah comme vedette... Un éventuel échange entre Al-Hilal et Liverpool
Chercher une alternative
Selon un article publié par le site « GiveMeSport », Liverpool a déjà entamé des démarches sérieuses pour trouver un remplaçant à Salah, qui a annoncé son intention de quitter « Anfield » à la fin de la saison en cours.
Cette décision intervient après une saison difficile vécue par l'équipe sous la houlette de l'entraîneur Arne Slot, au cours de laquelle le rendement offensif de la star égyptienne a considérablement baissé ; se contentant de marquer 10 buts et d'en délivrer 9 autres en 35 matchs, ce qui contraste nettement avec ses statistiques impressionnantes de la saison dernière, lors de laquelle l'équipe a remporté le titre de Premier League grâce à ses 34 buts et 23 passes décisives.
Un choix idéal
Le rapport indique que la direction de Liverpool s'intéresse au jeune attaquant brésilien Marcos Leonardo.
Après une expérience antérieure au cours de laquelle le joueur a rencontré quelques difficultés sur les terrains européens avec le club portugais Benfica, le Brésilien a réussi à retrouver son éclat et à se faire un nom en Arabie saoudite. Il semble désormais impatient de revenir sur le Vieux Continent pour prouver sa valeur en tant qu'attaquant de haut niveau.
La direction technique de Liverpool voit en Leonardo un excellent choix stratégique, grâce à sa polyvalence et à sa capacité à jouer en tant qu'attaquant pur, ailier ou faux numéro 9 reliant le milieu de terrain à l'attaque.
L'intérêt pour le jeune Brésilien s'est accru après que le transfert de la première cible du club, Michael Olise, a semblé impossible.
Détails de l'opération d'échange proposée
Le célèbre site britannique a indiqué que, bien que les clubs saoudiens ne se trouvent pas dans une situation financière les obligeant à vendre, le désir de Leonardo de revenir en Europe jouera un rôle déterminant, alors que le club Al-Hilal a fixé à 50 millions de livres sterling le montant nécessaire pour se séparer de ses services.
Il ajoute : « Compte tenu de l'intérêt marqué des clubs saoudiens pour Salah, Liverpool voit là une occasion de tirer parti de cet intérêt à la table des négociations. L'idée avancée serait que Liverpool facilite les détails liés au règlement financier avec Salah, dans le cadre d'un grand échange où le joueur égyptien porterait le maillot d'Al-Hilal, tandis que Leonardo rejoindrait les Reds.
Le rapport conclut en soulignant que, malgré la complexité de ce type de transactions, « tout est possible dans le monde du football ». Compte tenu de la qualité de Leonardo et des besoins actuels de Liverpool pour reconstruire son attaque, cette transaction pourrait bien être la solution miracle et idéale qui satisfait les ambitions de toutes les parties.
À lire également :
Van Dijk, déçu : « Ce qui s'est passé est douloureux... Nos supporters et notre entraîneur nous ont laissé tomber »
Le Real Madrid hésite concernant Haaland... et préfère recruter l'attaquant de Liverpool
. Du Maroc à Djeddah... Est-il temps pour Salah de passer le relais ?