« Avant, j'étais vraiment maigre comme un clou » - Le milieu de terrain du Bayern Munich attribue son « énorme » développement physique à son « modèle » Cristiano Ronaldo

Son engagement envers son évolution physique a porté ses fruits, permettant au jeune joueur d'évoluer avec une confiance en soi exceptionnelle. Son statut au sein de l'équipe première du Bayern s'est renforcé au cours des trois dernières saisons, puisqu'il a disputé 31 matches toutes compétitions confondues jusqu'à présent cette saison.

« Je suis très confiant. Je veux chaque ballon, c'est mon style de jeu. Et je me sens mieux que jamais », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant qu'il y a toujours matière à s'améliorer. Cet état d'esprit a fait de lui un atout essentiel pour le géant bavarois.

Présent dans le club depuis son plus jeune âge, Pavlovic vit une réalité que des millions d'enfants de la région rêvent de connaître, et il se réjouit à l'idée de rester fidèle à un seul club. Avec un contrat qui court jusqu'en 2029, rester à Munich pendant toute sa carrière est « tout à fait envisageable » pour lui. « Je ne connais rien d'autre que le FC Bayern. Si tout se passe comme nous le souhaitons ici, il n'y a aucune raison de faire autre chose », a souligné le natif de Munich.