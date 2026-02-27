Getty
« Avant, j'étais vraiment maigre comme un clou » - Le milieu de terrain du Bayern Munich attribue son « énorme » développement physique à son « modèle » Cristiano Ronaldo
Le modèle Cristiano Ronaldo
Dans une interview accordée à Absolut Fußball, Pavlovic, 21 ans, est revenu sur les changements physiques remarquables qui lui ont permis de consolider sa place au milieu de terrain du Bayern. Il a admis qu'il n'avait pas toujours été le joueur imposant que les fans voient aujourd'hui. « Avant, j'étais vraiment maigre. J'étais petit, mince, un peu comme un bâton. En plus de cela, j'étais réservé », a révélé le joueur qui compte neuf sélections en équipe nationale allemande, ajoutant que son corps s'était « énormément développé ».
Pour atteindre le niveau d'élite requis à l'Allianz Arena, Pavlovic s'est inspiré de la légende portugaise Ronaldo. Il s'est activement concentré sur le développement de sa masse musculaire et de son endurance afin de pouvoir rivaliser au cœur du terrain. « C'est généralement un modèle pour moi. C'est un professionnel exemplaire dans tous les domaines », a expliqué Pavlovic, soulignant que son corps s'était depuis considérablement développé, ce qui lui donnait la confiance nécessaire pour plaisanter avec ses coéquipiers.
Une loyauté à vie envers le Bayern
Son engagement envers son évolution physique a porté ses fruits, permettant au jeune joueur d'évoluer avec une confiance en soi exceptionnelle. Son statut au sein de l'équipe première du Bayern s'est renforcé au cours des trois dernières saisons, puisqu'il a disputé 31 matches toutes compétitions confondues jusqu'à présent cette saison.
« Je suis très confiant. Je veux chaque ballon, c'est mon style de jeu. Et je me sens mieux que jamais », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant qu'il y a toujours matière à s'améliorer. Cet état d'esprit a fait de lui un atout essentiel pour le géant bavarois.
Présent dans le club depuis son plus jeune âge, Pavlovic vit une réalité que des millions d'enfants de la région rêvent de connaître, et il se réjouit à l'idée de rester fidèle à un seul club. Avec un contrat qui court jusqu'en 2029, rester à Munich pendant toute sa carrière est « tout à fait envisageable » pour lui. « Je ne connais rien d'autre que le FC Bayern. Si tout se passe comme nous le souhaitons ici, il n'y a aucune raison de faire autre chose », a souligné le natif de Munich.
Prêt pour Der Klassiker
Cette force mentale et ce lien profond avec le club seront essentiels alors que le Bayern se prépare pour son grand match de Bundesliga contre le Borussia Dortmund. Bien que l'ambiance au Signal Iduna Park soit réputée intimidante, Pavlovic affirme être tout à fait prêt pour cette confrontation entre les deux meilleures équipes. « J'aime le Klassiker autant en tant que joueur qu'en tant que fan. Courir devant le « Sud » est impressionnant, mais cela ne me rend pas nerveux », a-t-il déclaré.
Plutôt que de se sentir anxieux, le jeune milieu de terrain utilise cet environnement hostile comme un carburant pour améliorer ses performances. « Au contraire, cela me motive. Même enfant, je n'avais peur de rien sur le terrain », explique-t-il. Il souligne que son jeu est toujours resté constant, précisant qu'il n'était même pas nerveux lors de ses débuts professionnels, ce qu'il considère comme un avantage significatif.
Concentrez-vous sur le titre de Bundesliga
Avec le Bayern actuellement en tête de la Bundesliga, l'objectif collectif est clairement de consolider son avance au classement. Une victoire contre son rival acharné dans le Der Klassiker serait un message fort dans la course au titre, lui permettant de compter 11 points d'avance. Pavlovic a souligné l'ambition de l'équipe, notant que la motivation de l'ensemble du groupe est actuellement très forte.
Malgré cet optimisme, le joueur de 21 ans a rapidement mis en garde contre tout excès de confiance, en faisant référence aux récentes défaillances. « Onze points, ce serait bien. Néanmoins, nous savons que nous devons rester concentrés du début à la fin à Dortmund », a-t-il souligné. Pour conclure, il a fermement rappelé à ses coéquipiers qu'ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de baisser les bras et de perdre leur concentration comme ils l'ont fait lors de leur dernier match contre l'Eintracht Francfort.
