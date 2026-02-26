Aurélien Tchouameni salue la victoire du Real Madrid contre Benfica comme « une victoire pour tous ceux qui luttent contre le racisme »

Le joueur international brésilien, qui a souvent été la cible d'insultes ces dernières saisons, a fait preuve d'un sang-froid remarquable pour aider l'équipe d'Alvaro Arbeloa à se qualifier pour les huitièmes de finale. Après que Tchouameni ait annulé l'ouverture du score précoce du Benfica, Vinícius a pris les choses en main à la 80e minute pour sceller le sort du match. Sa célébration, une danse familière près du drapeau de corner, était la copie conforme de celle de l'aller, servant de réponse provocante à ses détracteurs. Les réseaux sociaux ont rapidement été inondés d'un message de l'attaquant indiquant simplement « la danse continue », une phrase qui est devenue un cri de ralliement pour le joueur et ses supporters à travers le monde.

L'international anglais Trent Alexander-Arnold a salué la force mentale de son coéquipier, soulignant que les bruits extérieurs n'avaient pas affecté la préparation de l'ailier. L'ancien joueur de Liverpool a révélé que Vinícius était resté « très calme » et « très détendu » tout au long de cette semaine tendue. « Il n'avait pas besoin de marquer pour envoyer un message ou montrer sa mentalité », a expliqué Alexander-Arnold. « Il n'a rien à prouver à personne, car il a démontré à maintes reprises son talent. Il se montre à la hauteur lorsque nous avons le plus besoin de lui. Il connaît ses qualités et sait ce qu'il apporte à l'équipe. »