Getty Images Sport
Traduit par
Aurélien Tchouameni salue la victoire du Real Madrid contre Benfica comme « une victoire pour tous ceux qui luttent contre le racisme »
Solidarité au Bernabéu : les Blancos se qualifient pour affronter de potentiels géants
L'ambiance à Madrid était à la solidarité, les supporters locaux ayant déployé une grande banderole sur laquelle on pouvait lire « non au racisme » en espagnol avant le coup d'envoi. Tchouameni a permis à son équipe de revenir au score grâce à un but égalisateur crucial, avant que Vinícius Jr ne prouve une fois de plus pourquoi il est le fer de lance de l'attaque madrilène en inscrivant le deuxième but décisif qui a assuré la qualification des Merengues. Le grand club espagnol attend désormais de connaître son adversaire au prochain tour, qui pourrait être le Sporting CP ou son vieil ennemi Manchester City. Revenant sur l'importance de cette soirée, Tchouameni a clairement indiqué que le résultat transcendait le sport. « Je pense qu'il y a des choses plus importantes que ce match, que le football », a déclaré le Français. « Vinícius garde confiance et reste concentré sur ce qu'il doit faire. Je pense qu'ils ont pris la bonne décision en ne laissant pas le garçon [Prestianni] jouer ce match. Comme je l'ai dit, il y a des choses plus importantes que le football et c'est une victoire pour nous tous. »
- Getty Images Sport
Vinícius Jr répond à ses détracteurs sur le terrain
Le joueur international brésilien, qui a souvent été la cible d'insultes ces dernières saisons, a fait preuve d'un sang-froid remarquable pour aider l'équipe d'Alvaro Arbeloa à se qualifier pour les huitièmes de finale. Après que Tchouameni ait annulé l'ouverture du score précoce du Benfica, Vinícius a pris les choses en main à la 80e minute pour sceller le sort du match. Sa célébration, une danse familière près du drapeau de corner, était la copie conforme de celle de l'aller, servant de réponse provocante à ses détracteurs. Les réseaux sociaux ont rapidement été inondés d'un message de l'attaquant indiquant simplement « la danse continue », une phrase qui est devenue un cri de ralliement pour le joueur et ses supporters à travers le monde.
L'international anglais Trent Alexander-Arnold a salué la force mentale de son coéquipier, soulignant que les bruits extérieurs n'avaient pas affecté la préparation de l'ailier. L'ancien joueur de Liverpool a révélé que Vinícius était resté « très calme » et « très détendu » tout au long de cette semaine tendue. « Il n'avait pas besoin de marquer pour envoyer un message ou montrer sa mentalité », a expliqué Alexander-Arnold. « Il n'a rien à prouver à personne, car il a démontré à maintes reprises son talent. Il se montre à la hauteur lorsque nous avons le plus besoin de lui. Il connaît ses qualités et sait ce qu'il apporte à l'équipe. »
Le staff technique et les coéquipiers soutiennent la star brésilienne
Ce sentiment était partagé dans les vestiaires et dans la cabine des commentateurs, les experts s'émerveillant de la façon dont le joueur de 24 ans continue à performer sous une pression aussi intense. L'ancien ailier de Chelsea et de l'Angleterre Joe Cole, s'exprimant sur TNT Sports, n'a pas tari d'éloges sur les qualités techniques de l'attaquant lors de ce match européen à enjeux élevés. « Il a été brillant lors des deux manches », a déclaré Cole. « Sa finition était superbe. » Alors même que le club célébrait une nouvelle soirée européenne couronnée de succès, l'attention restait focalisée sur le bien-être émotionnel de son talisman, qui est devenu le symbole de la lutte contre la discrimination dans le football européen.
Le manager Arbeloa, qui a supervisé une transition en douceur pendant son mandat, a exprimé sa satisfaction personnelle en voyant Vinícius trouver le chemin des filets. S'adressant à la presse après le coup de sifflet final, Arbeloa a fait part de sa fierté : « [J'ai réagi] avec joie, évidemment, pour le superbe but qu'il a marqué, et parce que c'est lui, il le mérite. » Le gardien Thibaut Courtois a partagé cette joie, soulignant que les célébrations dansantes sont un signe de la domination madrilène. « Je suis heureux que Vini danse, qu'il continue de danser, car cela signifie qu'il marque des buts », a ajouté le gardien belge.
- AFP
Inquiétudes concernant la blessure de Mbappé malgré les progrès européens
Si la soirée a été marquée par Vinícius et la lutte collective contre le racisme, une ombre planait sur l'autre superstar du Real Madrid, Kylian Mbappé. Le capitaine français était en effet absent de la composition du jour en raison d'un problème récurrent au genou contracté à l'entraînement. Cette absence forcée signifie que le vainqueur de la Coupe du monde risque de rester sur la touche alors que le club entre dans une période cruciale de la saison. Arbeloa a fourni des informations détaillées sur son état de forme, confirmant que le staff médical avait déconseillé de prendre le moindre risque avec le prolifique attaquant.
« Après la séance d'hier, nous avons discuté avec les médecins, je lui ai parlé, et nous avons estimé que le mieux était qu'il s'arrête, qu'il se rétablisse à 100 % et qu'il revienne en pleine forme, confiant et sans aucune gêne pour tout ce qui l'attend, ce qui est évidemment très important », a déclaré Arbeloa lors de son briefing d'après-match. « J'espère que ce n'est pas une blessure très grave, rien de majeur, et qu'il pourra revenir dans quelques jours ou quelques semaines. » Malgré la perte à court terme de sa recrue phare de l'été, la capacité du Real Madrid à vaincre Benfica et à surmonter le climat hostile qui entourait cette rencontre prouve qu'il reste l'équipe à battre en Ligue des champions.
Publicité