Après le match nul 1-1 entre Feyenoord et l'AZ Alkmaar, le jeune prodige néerlandais a confié à ESPN : « Ce n'est un secret pour personne : des clubs me suivent et un transfert pourrait se concrétiser cet été. Je ne le cache pas. Je n’ai pas encore pris ma décision et je suis toujours sous contrat avec Feyenoord. Il est possible que ce soit mon dernier match à domicile, mais je ne veux pas m’avancer trop vite. »
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« Aucun secret » : un possible transfert du FC Bayern Munich fait sensation
Selon Sky, les discussions entre l’entourage de Read et le champion d’Allemagne en titre ont récemment connu un coup de frein. La cause, fréquente dans le football moderne, est financière : Feyenoord réclamerait environ 30 millions d’euros, une somme importante pour un jeune joueur auteur d’une seule saison pleine au plus haut niveau.
À la Säbener Straße, on n’envisage pas de débourser une telle somme à la légère, d’autant que le dossier médical du jeune homme présente déjà quelques accrocs pour la saison 2025/26 en cours. Une blessure persistante à la cuisse l’a régulièrement tenu éloigné des terrains depuis fin novembre, et même contre Alkmaar, il n’a pu disputer qu’une mi-temps.
- AFP
Selon les dernières rumeurs, Manchester City s’intéresserait à son tour à Read.
Read possède incontestablement le potentiel d’un grand joueur. En 53 matchs d’Eredivisie, il a récolté 16 points (cinq buts, onze passes décisives). Il a déjà goûté à la scène internationale en Ligue des champions et en Ligue Europa. Son profil d’arrière latéral moderne et offensif correspond parfaitement aux besoins du Bayern.
Selon Bild et Sky Sports, Manchester City s’est récemment invité dans le dossier et observe de près le jeune droitier à l’aube de la phase finale de la saison, avec l’intention de déposer une offre.
Si les Citizens passent à l’action, le prix du transfert pourrait encore grimper, d’autant que le joueur est encore sous contrat à Rotterdam jusqu’en 2029. Liverpool, autre prétendant, a déjà renoncé à une approche hivernale.
Givairo Read : ses statistiques dans le football professionnel
Saison Club Matchs Buts Passes décisives 2022/23 FC Volendam 1 - - 2023/24 Feyenoord 1 - - 2024/25 Feyenoord 37 3 8 2025/26 Feyenoord 19 2 3