Selon Sky, les discussions entre l’entourage de Read et le champion d’Allemagne en titre ont récemment connu un coup de frein. La cause, fréquente dans le football moderne, est financière : Feyenoord réclamerait environ 30 millions d’euros, une somme importante pour un jeune joueur auteur d’une seule saison pleine au plus haut niveau.

À la Säbener Straße, on n’envisage pas de débourser une telle somme à la légère, d’autant que le dossier médical du jeune homme présente déjà quelques accrocs pour la saison 2025/26 en cours. Une blessure persistante à la cuisse l’a régulièrement tenu éloigné des terrains depuis fin novembre, et même contre Alkmaar, il n’a pu disputer qu’une mi-temps.