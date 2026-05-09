« Aucun doute » : Lionel Messi désigne le meilleur joueur de la nouvelle génération

Lors de cet événement, Messi est revenu sur ses grandes années au Barça, époque où, sous la houlette de Pep Guardiola, le club catalan a livré d’époustouflants duels au Real Madrid. Opposé à la star madrilène Cristiano Ronaldo, il s’est battu pour remporter des titres et s’imposer comme le meilleur joueur du monde.

« C’était une belle rivalité sportive. Nous nous sommes battus pour tout, en équipe et individuellement. Les gens nous comparaient donc sans cesse. Mais nos relations ont toujours été bonnes et respectueuses », a expliqué Messi.

« On ne se voyait pas souvent, sauf lors des matchs et des remises de prix. Là, on s'entendait toujours bien », a-t-il ajouté en parlant de CR7.