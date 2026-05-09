« Il y a une nouvelle génération de joueurs très talentueux qui ont encore de nombreuses années devant eux. Si je devais en choisir un, en raison de son âge, de ses performances passées et de ses perspectives d'avenir, ce serait Lamine », a déclaré Messi lors d'un événement Adidas organisé à l'occasion de la présentation du spot publicitaire pour la Coupe du monde, dans lequel apparaissent à la fois Messi et Lamine Yamal. « Aucun doute : pour moi, c’est le meilleur », a tranché l’Argentin.
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« Aucun doute » : Lionel Messi désigne le meilleur joueur de la nouvelle génération
Depuis le départ forcé de Messi à l’été 2021, le Barça cherchait activement son successeur. Les Blaugranas ont enfin trouvé leur homme en la personne de ce jeune joueur de 18 ans, déjà considéré comme l’un des meilleurs au monde. Lors de la dernière cérémonie du Ballon d’Or, il a terminé deuxième derrière Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).
La confiance en Lamine Yamal est telle que le club lui a déjà confié le légendaire maillot numéro 10, autrefois porté par Messi au Camp Nou.
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Lionel Messi évoque sa relation avec Cristiano Ronaldo : « Une belle rivalité sportive ».
Lors de cet événement, Messi est revenu sur ses grandes années au Barça, époque où, sous la houlette de Pep Guardiola, le club catalan a livré d’époustouflants duels au Real Madrid. Opposé à la star madrilène Cristiano Ronaldo, il s’est battu pour remporter des titres et s’imposer comme le meilleur joueur du monde.
« C’était une belle rivalité sportive. Nous nous sommes battus pour tout, en équipe et individuellement. Les gens nous comparaient donc sans cesse. Mais nos relations ont toujours été bonnes et respectueuses », a expliqué Messi.
« On ne se voyait pas souvent, sauf lors des matchs et des remises de prix. Là, on s'entendait toujours bien », a-t-il ajouté en parlant de CR7.
Les statistiques de Lamine Yamal pour la saison 2025-2026 :
Jeux : 45 Minutes jouées : 3702 Buts : 24 Passes décisives : 18