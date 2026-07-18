Lionel Messi, capitaine de l’équipe d’Argentine, aborde la finale de la Coupe du monde 2026, programmée dimanche, avec un palmarès impressionnant sous le maillot albiceleste.

Selon le journal « AS », la Pulga a remporté ses quatre dernières finales avec l’Albiceleste : la Coupe du monde 2022, les Copa América 2021 et 2024, ainsi que la Finalissima.

Pourtant, le parcours de la star argentine a connu des hauts et des bas : il a d’abord perdu quatre finales d’affilée avec l’Albiceleste – la Copa América 2007, 2015 et 2016, ainsi que la Coupe du monde 2014 contre l’Allemagne.

Au total, Messi totalise donc 4 titres en 8 finales avec l’Albiceleste, soit un taux de réussite de 50 %.

Au total, toutes compétitions confondues, Messi compte 43 finales au cours de sa carrière, pour 30 victoires, soit un taux de réussite de 69 %, preuve de son aptitude à répondre présent dans les grands rendez-vous.