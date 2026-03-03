Getty Images Sport
Attention, Cristiano ! Le capitaine portugais Ronaldo reçoit un avertissement inquiétant de sept mots de la part de l'icône colombienne avant leur rencontre lors de la Coupe du monde 2026
Higuita tire à boulets rouges sur CR7
La Coupe du monde 2026 est déjà riche en rebondissements avant même que le coup d'envoi ne soit donné, la légende colombienne Higuita prenant pour cible le talisman portugais Ronaldo. Alors que les deux équipes se préparent pour un choc alléchant dans le groupe K, l'homme célèbre pour son « coup de pied du scorpion » a clairement fait savoir que la Colombie réserverait un accueil hostile au quintuple vainqueur du Ballon d'Or.
Stratégie pour freiner Ronaldo
Lors d'un événement organisé pour le lancement du nouveau club des membres de l'équipe nationale colombienne, Higuita a été interrogé sur la manière dont l'équipe de Nestor Lorenzo allait gérer la menace que représente le meilleur buteur international de tous les temps. Plutôt que d'opter pour des platitudes diplomatiques, l'ancien gardien de but a délivré un message succinct et percutant qui est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.
« Nous allons nous occuper de lui », a déclaré Higuita à DSports Noticias.
Réunion à Miami
Le match, prévu le 27 juin au Hard Rock Stadium de Miami, sera l'occasion d'une réunion très attendue entre deux anciens coéquipiers du Real Madrid : James Rodriguez et Ronaldo. Alors que le duo avait autrefois fait des ravages au Santiago Bernabeu, ils se retrouveront désormais dans des camps opposés lors de ce qui est présenté comme l'un des matchs les plus attendus du premier tour.
La demande pour ce match spécifique a fait grimper le prix des billets à plusieurs dizaines de milliers de dollars sur les marchés de revente. Les fans sont impatients d'assister à ce qui pourrait être les derniers chapitres de la Coupe du monde pour plusieurs icônes modernes, ajoutant une touche de prestige hollywoodien à un match à grand spectacle.
La route vers le Hard Rock Stadium
Pour Ronaldo, le tournoi de 2026 représente potentiellement une « dernière danse » à l'âge de 41 ans. Malgré sa condition physique légendaire, l'attaquant d'Al Nassr souffrirait actuellement d'un léger problème musculaire, mais il devrait tout de même mener l'attaque du Portugal de Roberto Martinez en juin prochain, à la poursuite du seul trophée qui manque encore à son palmarès déjà prestigieux.
Tous les regards se tournent désormais vers le 27 juin, date à laquelle James et ses coéquipiers tenteront de tenir la promesse faite par Higuita. Avant cette rencontre, les deux nations disputeront une série de matchs de préparation destinés à tester leur flexibilité tactique face aux différents styles de jeu qu'elles rencontreront en Amérique du Nord.
