Atlético Madrid : Hjulmand est officiellement arrivé

Hjulmand, né en 1999 et passé par la Serie A sous les couleurs de Lecce, Présent en Serie A avec Lecce de 2021 à 2023, il a disputé 95 matchs sans marquer le moindre but, tout en contribuant au titre de champion de Serie B. La Juventus, sous les directions successives de Giuntoli et Comolli, l’a longtemps surveillé, tandis que le Milan, fraîchement coaché par Ruben Amorim – l’entraîneur qui l’a le plus valorisé au Sporting –, s’est récemment intéressé à lui. Il quitte le Sporting avec un bilan de 94 apparitions, 7 buts et trois titres : deux championnats du Portugal et une Coupe du Portugal.











