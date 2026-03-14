Luca Percassi, directeur général de l'Atalanta, s'est exprimé sur DAZN avant le match à San Siro contre l'Inter :

À PROPOS DU BAYERN MUNICH - « Nous avons mérité notre place en huitièmes de finale de la Ligue des champions sur le terrain. Même si nous avons affronté l'une des meilleures équipes du monde, nous n'avons pas donné le meilleur de nous-mêmes pour diverses raisons, mais la réaction du public témoigne de la réalisation de notre objectif et nous en sommes fiers. »

SUR L'ADN DE L'ATALANTA - « Au fond de nous, nous sommes conscients de ce que nous avons accompli jusqu'à présent et des objectifs atteints, nous devons continuer à nous améliorer »

À PROPOS DE L'INTER - « Le Bayern a été un accident de parcours qui doit nous amener à réfléchir. L'Inter est en tête du classement et nous jouons dans un stade magnifique. Il est difficile de repartir d'ici avec des points ; si nous n'avons pas de regrets, nous serons contents. »