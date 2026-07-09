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Gianluca Minchiotti

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AS Roma a officialisé la nomination de Massimo Margiotta au poste de responsable du secteur préprofessionnel

AS Roma
Mercato
Serie A

Nouvelle nomination au sein de l'encadrement technique de la Roma


Dans un communiqué officiel, l’AS Roma annonce la nomination de Massimo Margiotta au poste de responsable du centre de formation.

Le dirigeant a signé un contrat de trois ans, valable jusqu’au 30 juin 2029, assorti d’une option pour deux saisons supplémentaires.


Ancien attaquant passé par Pérouse et l’Udinese en Serie A, il a ensuite entamé une carrière de dirigeant en prenant la tête du centre de formation de l’Hellas Vérone de 2017 à 2026.


Ce choix s’inscrit dans la volonté des propriétaires de continuer à investir dans la qualité de leur centre de formation, consolidant ainsi la tradition qui a fait de l’AS Roma l’un des viviers de talents les plus florissants au niveau international. »


  • Le communiqué poursuit : « C'est avec une grande fierté et un sens aigu des responsabilités que j'accepte cette mission », déclare Margiotta d'emblée.


    « Rome est une référence absolue en matière de football junior et mon objectif sera de travailler au quotidien pour transmettre aux jeunes les valeurs du Club, en les aidant à réaliser leur potentiel humain et sportif », a-t-il déclaré.


    Le Club lui réserve un accueil chaleureux dans la capitale et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour cette nouvelle aventure passionnante.


    «Bienvenue à Rome !»


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