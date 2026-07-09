AS Roma a officialisé la nomination de Massimo Margiotta au poste de responsable du secteur préprofessionnel





Dans un communiqué officiel, l’AS Roma annonce la nomination de Massimo Margiotta au poste de responsable du centre de formation.

Le dirigeant a signé un contrat de trois ans, valable jusqu’au 30 juin 2029, assorti d’une option pour deux saisons supplémentaires.





Ancien attaquant passé par Pérouse et l’Udinese en Serie A, il a ensuite entamé une carrière de dirigeant en prenant la tête du centre de formation de l’Hellas Vérone de 2017 à 2026.





Ce choix s’inscrit dans la volonté des propriétaires de continuer à investir dans la qualité de leur centre de formation, consolidant ainsi la tradition qui a fait de l’AS Roma l’un des viviers de talents les plus florissants au niveau international. »



