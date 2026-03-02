Arsène Wenger obtient gain de cause ! La nouvelle règle du hors-jeu proposée par l'ancien entraîneur d'Arsenal obtient le feu vert pour être testée

La mission de longue date de Wenger visant à révolutionner la règle du hors-jeu a fait un grand pas vers sa concrétisation. Selon The Mirror, l'ancienne légende d'Arsenal, qui occupe désormais le poste de directeur du développement mondial du football à la FIFA, a vu sa proposition radicale officiellement approuvée pour un essai en compétition. Après des années de lobbying depuis son arrivée au sein de l'instance dirigeante mondiale en novembre 2019, la vision de l'homme de 76 ans va enfin être mise à l'épreuve. Cet essai historique devrait débuter en avril prochain dans la Canadian Premier League (CPL).

Cette décision marque une victoire importante pour Wenger, qui est resté convaincu que l'application actuelle de la technologie du hors-jeu nuit au spectacle du jeu. Il est un fervent défenseur de la règle du « daylight », qui vise à redonner l'avantage aux joueurs attaquants. Ce faisant, le Français espère finalement voir une augmentation significative du nombre de buts marqués et une réduction de la frustration intense causée par les interventions marginales de l'arbitrage vidéo (VAR).