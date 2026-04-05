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Arsenal rivalise avec Liverpool pour le « successeur de Salah »

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A. Gordon
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Le club d'Arsenal s'apprête à rivaliser avec son homologue de Liverpool pour un transfert très convoité lors du prochain mercato estival.

Selon le site Fichajes, la course pour s'attacher les services d'Anthony Jordan, l'ailier de Newcastle United, va déclencher une lutte acharnée entre Liverpool et Arsenal.

Arsenal considère Jordan comme l'une de ses principales priorités pour faire passer le projet des Gunners à la vitesse supérieure.

Jordan est âgé de 25 ans et est sous contrat avec Newcastle jusqu'à l'été 2030.

Les qualités de Jordan correspondent parfaitement au style de jeu de Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, grâce à sa vitesse, son talent de dribbleur et sa rigueur défensive.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-SUNDERLANDAFP

    Le transfert de Jordan pourrait atteindre 95 millions d'euros

    Le site Fichajes a indiqué qu'Arsenal était prêt à mettre la main à la poche pour recruter Jordan, dans le cadre d'un transfert pouvant atteindre 95 millions d'euros.

    Mais Newcastle United n'a pas l'intention de faciliter le départ de Jordan, qui est un élément clé de l'effectif des Magpies.

    Les restrictions liées au fair-play financier pourraient contraindre Newcastle à envisager la vente de certains joueurs cet été afin d'équilibrer ses comptes. Dans ce cas, le nom de Jordan pourrait faire l'objet de discussions sur le marché.

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    Le transfert de Jordan : un investissement à long terme

    Le Liverpool FC cherche à recruter Jordan pour combler le grand vide que laissera son star égyptienne, Mohamed Salah.

    Salah a récemment annoncé qu'il quitterait Liverpool à l'été 2026 après avoir passé 9 ans à Anfield.

    Jordan est considéré comme un investissement à long terme, grâce à sa jeunesse, à son expérience en Premier League et à son potentiel de progression.

    Mais Arsenal prévoit de passer à l'action avant la fin de la saison en cours, en soumettant une offre officielle pour Jordan et en sondant la position de Newcastle.

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