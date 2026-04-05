Arsenal rivalise avec Liverpool pour le « successeur de Salah »

Le club d'Arsenal s'apprête à rivaliser avec son homologue de Liverpool pour un transfert très convoité lors du prochain mercato estival.

Selon le site Fichajes, la course pour s'attacher les services d'Anthony Jordan, l'ailier de Newcastle United, va déclencher une lutte acharnée entre Liverpool et Arsenal.

Arsenal considère Jordan comme l'une de ses principales priorités pour faire passer le projet des Gunners à la vitesse supérieure.

Jordan est âgé de 25 ans et est sous contrat avec Newcastle jusqu'à l'été 2030.

Les qualités de Jordan correspondent parfaitement au style de jeu de Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, grâce à sa vitesse, son talent de dribbleur et sa rigueur défensive.