Le milieu offensif de 27 ans devra rester sur la touche pendant au moins un mois après s'être gravement blessé au mollet à un moment crucial de la saison, ce qui porte un coup dur à l'équipe de Mikel Arteta à l'approche d'un calendrier très chargé.
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Arsenal : problème grave et longue indisponibilité pour Eberechi Eze : il risque un mois et demi d'arrêt
INDISPONIBLE PENDANT PLUS D'UN MOIS
Selon la BBC, Eze devra rester écarté des terrains pendant quatre à six semaines, après s'être blessé au mollet lors de la victoire en Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen.
Le joueur de 27 ans a manqué la finale de la Carabao Cup, perdue dimanche 2-0 contre Manchester City, et n'a pas été retenu en sélection nationale. Le manager d'Arsenal, Arteta, attend les résultats définitifs des examens, mais cette indisponibilité représente un coup dur pour les Gunners, engagés dans la course au titre en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup.
Toutefois, le retour imminent du capitaine Martin Odegaard, après un mois d'absence pour cause de blessure au genou, contribuera à alléger la pression au milieu de terrain.
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EZE : LES BASES
L'absence du milieu offensif se fera cruellement sentir, compte tenu de son immense contribution depuis le début de la saison. Avant ce coup d'arrêt, Eze avait disputé 43 matches toutes compétitions confondues cette saison, dont deux avec Crystal Palace avant son transfert fin août. Son bilan compte neuf buts et six passes décisives avec les Gunners, ce qui fait de lui un pilier de l'attaque. Il s'est montré particulièrement décisif en Premier League, où il a disputé 26 matches, marquant six buts et délivrant deux passes décisives. En Europe, il a déjà inscrit un but et délivré deux passes décisives en neuf matches de Ligue des champions cette saison.
BARNES À SA PLACE EN ÉQUIPE NATIONALE
Compte tenu de l'indisponibilité de la star d'Arsenal, le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a rapidement convoqué l'ailier de Newcastle, Harvey Barnes, pour le remplacer au sein du groupe des Three Lions. Le joueur de 28 ans est actuellement en pleine forme, ayant inscrit 14 buts toutes compétitions confondues cette saison. Cette convocation de dernière minute met fin à un exil de près de six ans pour l'attaquant. De plus, cette sélection met également un terme aux spéculations quant à son éligibilité pour jouer pour l'Écosse.
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ARSENAL, ET MAINTENANT ?
Arteta doit désormais faire face à un calendrier chargé sans son joueur vedette. Le leader occupe actuellement la première place du classement avec 70 points, soit neuf d'avance sur Manchester City, qui compte toutefois un match en moins.
Après la trêve internationale, les Gunners reprendront leur quête du triplé avec les quarts de finale de la FA Cup à Southampton le 4 avril. À peine trois jours plus tard, ils se rendront à Lisbonne pour affronter le Sporting Lisbonne lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Enfin, le 19 avril, le choc décisif en Premier League contre les hommes de Pep Guardiola est également au programme, ce qui signifie que la profondeur de l'effectif sera mise à rude épreuve lors de cette fin de saison cruciale.