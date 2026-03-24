Arsenal : problème grave et longue indisponibilité pour Eberechi Eze : il risque un mois et demi d'arrêt

Selon la BBC, Eze devra rester écarté des terrains pendant quatre à six semaines, après s'être blessé au mollet lors de la victoire en Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen.





Le joueur de 27 ans a manqué la finale de la Carabao Cup, perdue dimanche 2-0 contre Manchester City, et n'a pas été retenu en sélection nationale. Le manager d'Arsenal, Arteta, attend les résultats définitifs des examens, mais cette indisponibilité représente un coup dur pour les Gunners, engagés dans la course au titre en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup.





Toutefois, le retour imminent du capitaine Martin Odegaard, après un mois d'absence pour cause de blessure au genou, contribuera à alléger la pression au milieu de terrain.