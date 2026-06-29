Arsenal prié de renoncer : Bournemouth met fin à l'approche pour Alex Scott

La quête de renforts au milieu de terrain d’Arsenal a connu un premier revers : Bournemouth a rejeté une première approche concernant Scott, selon la BBC. Le joueur de 22 ans est devenu une cible prioritaire pour les Gunners, qui souhaitent ajouter technique et dynamisme à leur axe pour viser un nouveau titre.

Les Cherries ont toutefois fait savoir qu’ils comptaient conserver l’ancien milieu de terrain de Bristol City et qu’ils souhaitaient vivement prolonger son contrat, lequel court encore deux ans. Ils estiment que Scott est un pilier de leurs projets à long terme et n’ont aucune intention d’écouter les offres pendant ce mercato.



