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Arsenal prié de renoncer : Bournemouth met fin à l'approche pour Alex Scott
Bournemouth prend position au sujet d'Alex Scott
La quête de renforts au milieu de terrain d’Arsenal a connu un premier revers : Bournemouth a rejeté une première approche concernant Scott, selon la BBC. Le joueur de 22 ans est devenu une cible prioritaire pour les Gunners, qui souhaitent ajouter technique et dynamisme à leur axe pour viser un nouveau titre.
Les Cherries ont toutefois fait savoir qu’ils comptaient conserver l’ancien milieu de terrain de Bristol City et qu’ils souhaitaient vivement prolonger son contrat, lequel court encore deux ans. Ils estiment que Scott est un pilier de leurs projets à long terme et n’ont aucune intention d’écouter les offres pendant ce mercato.
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Une concurrence acharnée attend le jeune espoir anglais.
Arsenal n’est pas le seul club à surveiller de près les progrès de Scott au Vitality Stadium. Ses performances ont tapé dans l’œil de l’élite de la Premier League : Manchester City, Manchester United, Tottenham et Chelsea suivraient tous de près son évolution, alors que sa cote ne cesse de grimper.
La cote du milieu de terrain a considérablement grimpé suite à sa récente reconnaissance au niveau international. Après avoir reçu sa première convocation en équipe d'Angleterre en novembre dernier, Scott a ensuite été intégré au stage de préparation provisoire de Thomas Tuchel en Floride, avant la Coupe du monde. Bien qu'il n'ait pas disputé de match international, cette expérience inestimable n'a fait que renforcer l'intérêt des clubs d'élite de la Premier League.
D’autres cibles dans le viseur des Gunners
Bournemouth campant sur ses positions concernant Scott, auteur de 39 matchs et quatre buts la saison passée, Arsenal a dû explorer d’autres pistes sur le marché des transferts.
Les Gunners auraient donc envisagé de recruter le duo de milieux de terrain de Newcastle United, Bruno Guimaraes et Sandro Tonali, afin de réaliser un transfert phare dans l’entrejeu. À ce stade, l’arrivée de Guimaraes semble plus réaliste, le prix exorbitant réclamé pour Tonali constituant un obstacle majeur.
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Les rivaux londoniens du nord s’affrontent pour s’attacher les services de Tonali.
Alors qu’Arsenal peine à s’y retrouver face aux montants en jeu pour Tonali, ses rivaux londoniens du nord cherchent à prendre une longueur d’avance. Tottenham poursuit ses efforts pour recruter Tonali et est de plus en plus confiant quant à la possibilité de s’attacher les services du milieu de terrain italien, ce qui pourrait lui permettre de devancer l’équipe d’Arteta dans la course à cette recrue clé.