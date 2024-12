Arsenal, prends gare à toi... Man Utd a enfin un plan ! Des Red Devils en plein redressement sous Ruben Amorim peuvent porter un coup fatal aux ambitions de titre d'Arsenal

Arsenal vs Manchester United

L'optimisme grandit à Old Trafford sous la direction du nouveau manager, qui vise maintenant un grand coup contre les Gunners mercredi.

Sept matchs sans défaite, 17 buts marqués et seulement six encaissés : l'ère post-Erik ten Hag à Manchester United a été extrêmement encourageante aux yeux des fans qui ont été contraints de subir la médiocrité pendant bien trop longtemps. Ruud van Nistelrooy a redressé le navire admirablement lors de son intérim de quatre matchs en tant qu'entraîneur, ouvrant la voie à Ruben Amorim pour avoir un impact immédiat à Old Trafford.

Un match nul 1-1 à Ipswich Town a mis en évidence la complexité de la tâche qui attend Amorim, mais United a suivi ce résultat décevant par une victoire palpitante 3-2 contre Bodo/Gilmt en Europa League, avant de pulvériser Everton. Les Red Devils ont obtenu une victoire écrasante 4-0 à domicile dimanche, grâce à un doublé de Marcus Rashford et Joshua Zirkzee, ce qui les laisse à seulement quatre points du top quatre de la Premier League.

C'est encore tôt pour Amorim, mais la qualification pour la Ligue des Champions semble déjà être un objectif réaliste. C'est plus qu'un simple rebond avec un nouvel entraîneur ; United a un plan clair pour chaque match et tous les joueurs adhèrent à la philosophie unique d'Amorim.

L'ambiance a changé de façon si spectaculaire que le déplacement de mercredi à Arsenal, engagé dans la course au titre, est considéré comme un défi à savourer plutôt qu'à craindre. Et une victoire au stade Emirates enverrait des ondes de choc à travers le reste du championnat, tout en confirmant une vérité indéniable : United est de retour en affaires.