Arsenal a renforcé son intérêt pour Tonali, joueur de Newcastle, alors qu'Arteta cherche à renforcer son milieu de terrain avec un joueur de classe mondiale. Le club du nord de Londres considère le joueur de 25 ans comme le candidat idéal pour mener son équipe vers une nouvelle ère de domination nationale et européenne.

Cet intérêt a atteint un nouveau sommet cette semaine lorsque le représentant du joueur, Beppe Riso, a été aperçu dans les tribunes lors de la victoire d'Arsenal contre Brighton. Sa présence a relancé les rumeurs selon lesquelles un transfert vers la capitale serait en passe de se concrétiser, malgré la valeur astronomique de 87 millions de livres sterling (116,5 millions de dollars) attribuée à l'ancien joueur de l'AC Milan par les Magpies, selon Tuttosport.