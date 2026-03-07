Getty Images Sport
Traduit par
Arsenal poursuit son projet de recruter un milieu de terrain évalué à 100 millions d'euros tandis que son agent assiste à la victoire de Brighton
Les Gunners lorgnent le maestro italien
Arsenal a renforcé son intérêt pour Tonali, joueur de Newcastle, alors qu'Arteta cherche à renforcer son milieu de terrain avec un joueur de classe mondiale. Le club du nord de Londres considère le joueur de 25 ans comme le candidat idéal pour mener son équipe vers une nouvelle ère de domination nationale et européenne.
Cet intérêt a atteint un nouveau sommet cette semaine lorsque le représentant du joueur, Beppe Riso, a été aperçu dans les tribunes lors de la victoire d'Arsenal contre Brighton. Sa présence a relancé les rumeurs selon lesquelles un transfert vers la capitale serait en passe de se concrétiser, malgré la valeur astronomique de 87 millions de livres sterling (116,5 millions de dollars) attribuée à l'ancien joueur de l'AC Milan par les Magpies, selon Tuttosport.
- Getty Images Sport
La compétition pour la star des Azzurri
Les spéculations concernant ce transfert se sont intensifiées à la suite d'informations faisant état d'un intérêt de la part de clubs de tout le continent. Si Newcastle est resté ferme pendant le mercato hivernal, la situation devrait évoluer à la fin de la saison.
Cependant, les Gunners ne sont pas les seuls à s'intéresser aux services du joueur de 25 ans. D'autres équipes européennes de haut niveau, notamment Manchester United, la Juventus et le Real Madrid, auraient suivi la situation de Tonali ces derniers mois.
Berta mène la charge d'Arsenal
Le directeur sportif des Gunners, Andrea Berta, est un admirateur de longue date de Tonali et serait à l'origine de cette nouvelle offensive. Arsenal avait déjà tenté d'attirer le milieu de terrain à Londres pendant les derniers jours du mercato hivernal, mais Newcastle avait rejeté l'offre, déclarant le joueur intouchable en milieu de saison. Disposant désormais de plus de temps pour trouver un remplaçant adéquat, les Magpies pourraient se montrer plus réceptifs aux négociations cet été si leur évaluation élevée est acceptée par la direction du club londonien.
La présence de Riso au stade Amex mercredi soir était loin d'être fortuite, puisqu'il a vu Arsenal obtenir un autre résultat crucial. Les déplacements de l'agent en Angleterre suggèrent que les rouages sont en marche pour un accord qui pourrait faire la une des journaux. Berta serait en train de préparer une nouvelle offensive auprès du joueur, misant sur ses relations et le projet sportif du club pour convaincre Tonali que l'Emirates est la bonne destination pour la prochaine étape de sa carrière.
- Getty Images Sport
L'attention reste focalisée sur St. James' Park
Indépendamment des informations relayées par les médias, la priorité absolue de Tonali est actuellement de terminer la saison en beauté avec Newcastle. L'équipe de Howe peine toujours à remonter au classement de la Premier League, occupant actuellement la 12e place avec 39 points en 29 matchs, à neuf points des places européennes.
Les Magpies devront affronter une série de matchs difficiles dans les semaines à venir, à commencer par un choc contre Manchester City au cinquième tour de la FA Cup, suivi de matchs contre Barcelone en Ligue des champions et Chelsea en Premier League.
Publicité