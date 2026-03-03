Getty/GOAL
Traduit par
Arsenal pourrait-il réaliser le quadruplé ? Les hommes de Mikel Arteta ont « plus que la Premier League dans leur réservoir », alors que les Gunners Invincibles refusent l'« échange » de trophées
La quête de trophées d'Arsenal : Premier League, Carabao Cup, FA Cup et Ligue des champions
Malgré quelques difficultés récentes, Arsenal conserve cinq points d'avance en tête du classement de la Premier League, à neuf journées de la fin. Le club est également qualifié pour la finale de la Carabao Cup, le cinquième tour de la FA Cup et les huitièmes de finale de la Ligue des champions, où il affrontera le Bayer Leverkusen.
Seules deux équipes anglaises, les rivaux mancuniens United et City, ont remporté le triplé depuis la création de la Premier League. Arsenal est en mesure de faire mieux et de rafler tous les titres, réécrivant ainsi l'histoire.
Rien ne laisse penser que les Gunners privilégieront une compétition plutôt qu'une autre, leur objectif étant de rester compétitifs sur tous les fronts. Aliadière, qui a aidé Arsenal à remporter son dernier titre de champion en 2003-2004, pense que des célébrations endiablées vont éclater dans le nord de Londres.
- Getty
Arsenal serait-il prêt à renoncer à trois trophées pour remporter le titre de Premier League ?
Interrogé sur la question de savoir si les Gunners renonceraient à trois trophées pour mettre fin à leur attente de 22 ans pour le titre de Premier League, Aliadiere - s'exprimant en association avec betting zonder cruks - a déclaré à GOAL : « C'est une question difficile ! Je ne le ferais probablement pas. Je crois sincèrement que nous avons l'équipe pour gagner plus que la Premier League.
Je pense vraiment que nous allons remporter la Premier League et j'ai le sentiment que nous pouvons en gagner un ou deux autres. Je ne ferais probablement pas cet échange. Je crois vraiment en l'équipe, en l'entraîneur, en le staff, en tout le monde au sein du club. Je pense que nous avons plus que la Premier League dans nos cordes. »
Dans les coulisses du camp : ce que pense Arsenal de l'offre quadruple
William Saliba est un membre éminent de l'équipe d'Arsenal qui vise de nombreux titres cette saison. Interrogé par les journalistes sur la capacitéde l'équipe de Mikel Arteta à remporter des trophées au niveau national et international, le défenseur international français a répondu avec assurance : « Oui, bien sûr, nous voulons gagner toutes les compétitions. Nous avons l'équipe pour cela, nous avons l'entraîneur pour cela. Donc, oui, nous devons continuer et évidemment nous concentrer sur chaque compétition.
Oui, bien sûr, nous avons une bonne équipe cette saison. Nous avons beaucoup de bons joueurs. Tous les joueurs qui ne sont pas titulaires peuvent également être titulaires. Ils ont le niveau pour commencer les matchs. Donc, oui, tout le monde est prêt, tout le monde est prêt à prendre le relais quand nous en avons besoin. »
Alors que ceux qui foulent le terrain sont heureux d'afficher leurs grandes ambitions, Arteta a cherché à calmer les attentes à l'Emirates. Il a déclaré à propos du quadruplé record : « Est-ce déjà fait ? C'est dire à quel point c'est difficile. Allons-y match après match, essayons de gagner le droit de rester en lice jusqu'à la dernière étape de chaque compétition, et ensuite nous verrons ce qui se passera.
Je ne me concentre pas trop sur le résultat. Je me concentre beaucoup sur ce que nous devons faire pour continuer sur notre lancée et suivre la trajectoire que nous avons empruntée en tant qu'équipe, et à partir de là, bien sûr, essayer de nous améliorer. »
- AFP
Calendrier des matchs d'Arsenal 2025-26 : la saison de championnat et de coupe approche à grands pas
Un ancien joueur des Gunners, Bacary Sagna, estime qu'Arsenal pourrait remporter son premier titre européen en 2026. Il a déclaré à GOAL à propos de la conquête du football continental : « Je pense que oui, ils ont une chance de remporter la Ligue des champions. L'année dernière, ils étaient vraiment proches de réaliser une bonne performance et d'être compétitifs. Je pense qu'ils ont une chance cette saison, tout d'abord de se qualifier. Ils l'ont déjà fait. Cela leur permettra peut-être d'être moins sous pression et de pouvoir faire tourner un peu plus leur effectif et reposer certains joueurs.
Ils ont réalisé un parcours exceptionnel en Ligue des champions et peuvent désormais se permettre de faire davantage tourner leur effectif. C'est le moment idéal pour eux de s'imposer comme des prétendants potentiels à la Ligue des champions. »
Arsenal a un match de Premier League contre Brighton et un match de FA Cup contre Mansfield, équipe de League One, avant de se concentrer à nouveau sur la Ligue des champions et le match aller des huitièmes de finale contre Leverkusen le 11 mars. Ils seront à Wembley pour affronter Manchester City en finale de la Carabao Cup le 22 mars.
