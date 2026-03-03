Arsenal pourrait-il réaliser le quadruplé ? Les hommes de Mikel Arteta ont « plus que la Premier League dans leur réservoir », alors que les Gunners Invincibles refusent l'« échange » de trophées

William Saliba est un membre éminent de l'équipe d'Arsenal qui vise de nombreux titres cette saison. Interrogé par les journalistes sur la capacitéde l'équipe de Mikel Arteta à remporter des trophées au niveau national et international, le défenseur international français a répondu avec assurance : « Oui, bien sûr, nous voulons gagner toutes les compétitions. Nous avons l'équipe pour cela, nous avons l'entraîneur pour cela. Donc, oui, nous devons continuer et évidemment nous concentrer sur chaque compétition.

Oui, bien sûr, nous avons une bonne équipe cette saison. Nous avons beaucoup de bons joueurs. Tous les joueurs qui ne sont pas titulaires peuvent également être titulaires. Ils ont le niveau pour commencer les matchs. Donc, oui, tout le monde est prêt, tout le monde est prêt à prendre le relais quand nous en avons besoin. »

Alors que ceux qui foulent le terrain sont heureux d'afficher leurs grandes ambitions, Arteta a cherché à calmer les attentes à l'Emirates. Il a déclaré à propos du quadruplé record : « Est-ce déjà fait ? C'est dire à quel point c'est difficile. Allons-y match après match, essayons de gagner le droit de rester en lice jusqu'à la dernière étape de chaque compétition, et ensuite nous verrons ce qui se passera.

Je ne me concentre pas trop sur le résultat. Je me concentre beaucoup sur ce que nous devons faire pour continuer sur notre lancée et suivre la trajectoire que nous avons empruntée en tant qu'équipe, et à partir de là, bien sûr, essayer de nous améliorer. »