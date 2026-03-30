C'est la période où les clubs attendent avec inquiétude les matchs internationaux, en espérant que leurs joueurs ne se blessent pas. Et pourtant, immanquablement, il arrive toujours qu'un joueur se blesse et soit indisponible pour les matchs suivants. À cet égard, en Angleterre, la situation d'urgence à laquelle Arsenal est confronté a fait beaucoup parler : 11 joueurs de l'effectif d'Arteta ont été contraints de renoncer à leur sélection en équipe nationale ou de rentrer prématurément à Londres en raison de problèmes physiques.
Traduit par
Arsenal : les blessures deviennent un véritable problème : 11 joueurs ont déclaré forfait pour la sélection nationale
LES BLESSÉS
La plupart d'entre eux, d'ailleurs, sont tous des joueurs clés pour les Gunners : Bukayo Saka a quitté le stage de préparation avant le match amical de l'Angleterre contre le Japon par mesure de précaution en raison de légers problèmes physiques, Noni Madueke est rentré à Londres après une blessure au genou gauche subie lors du match amical contre l'Uruguay et Eberechi Eze a été remplacé in extremis par Ben White (également d'Arsenal et buteur contre l'Uruguay) dans la liste des joueurs convoqués, car il souffre toujours d'un problème au mollet contracté lors du match de Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen.
LES AUTRES
Et encore : William Saliba a dû renoncer à sa sélection en équipe de France en raison d'une blessure à la cheville gauche, Gabriel Magalhães est forfait à cause d'un problème au genou droit survenu après la finale de la Carabao Cup contre Manchester City, Jurriën Timber se remet toujours d'un problème à l'aine et a donc dû renoncer à sa sélection en équipe des Pays-Bas, et Piero Hincapié s'est blessé lors du match amical contre le Maroc. Il y a ensuite Martin Ødegaard et Martin Zubimendi : le premier poursuit sa rééducation après une blessure au genou et c'est pour cette raison que le sélectionneur norvégien Solbakken a décidé de ne pas le convoquer ; le second est entré en jeu dans les dernières minutes du match amical contre la Serbie, au cours duquel il a ressenti une gêne au genou droit qui l'empêchera de disputer le match contre l'Égypte.
LE CALENDRIER DE L'ARSENAL
Dans les prochains jours, l'entraîneur s'entretiendra avec le staff médical afin de déterminer si certains d'entre eux – et lesquels – seront en mesure de se remettre à temps pour le prochain match : Arsenal se rendra sur le terrain samedi 4 avril à 21 h pour disputer les quarts de finale de la FA Cup à Southampton, trois jours plus tard (toujours à 21 h), il se rendra à Lisbonne pour affronter le Sporting lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, et le prochain match de championnat – les Gunners sont en tête de la Premier League, avec 11 points d'avance sur ManCity qui compte un match en moins – est prévu contre Bournemouth le samedi 11 avril à 13 h 30.