Arsenal : les blessures deviennent un véritable problème : 11 joueurs ont déclaré forfait pour la sélection nationale

Et encore : William Saliba a dû renoncer à sa sélection en équipe de France en raison d'une blessure à la cheville gauche, Gabriel Magalhães est forfait à cause d'un problème au genou droit survenu après la finale de la Carabao Cup contre Manchester City, Jurriën Timber se remet toujours d'un problème à l'aine et a donc dû renoncer à sa sélection en équipe des Pays-Bas, et Piero Hincapié s'est blessé lors du match amical contre le Maroc. Il y a ensuite Martin Ødegaard et Martin Zubimendi : le premier poursuit sa rééducation après une blessure au genou et c'est pour cette raison que le sélectionneur norvégien Solbakken a décidé de ne pas le convoquer ; le second est entré en jeu dans les dernières minutes du match amical contre la Serbie, au cours duquel il a ressenti une gêne au genou droit qui l'empêchera de disputer le match contre l'Égypte.



