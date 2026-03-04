Arsenal Invincible affirme que PERSONNE ne pourrait faire mieux que Mikel Arteta en tant qu'entraîneur, qui devrait rester en poste même si le club rate le titre de Premier League

L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, comme l'a déclaré l'ancien attaquant d'Arsenal Aliadière, interrogé par Gambling.com, les experts des casinos en ligne britanniques, à GOAL lorsqu'on lui a demandé si les Gunners avaient trouvé la bonne personne à la tête de l'équipe : « À 100 %. Pour moi, à 1 000 %. Je regarde simplement les progrès réalisés et je regarde simplement l'équipe. Sommes-nous meilleurs que l'année dernière ? Oui, nous le sommes. Avons-nous une meilleure équipe que l'année dernière ? Oui. Pensez-vous qu'Arteta, en tant qu'entraîneur actuel, est meilleur que ce qu'il a accompli et réalisé l'année dernière ? Oui, il l'est.

« Parce que si, au début de la saison, vous aviez dit à n'importe quel fan d'Arsenal qu'en mars, vous seriez toujours en lice pour quatre trophées, pour tout, attendez une minute, c'est parfait, non ? Nous aurions pu être déjà éliminés de deux coupes, voire trois. Nous aurions pu être éliminés de tout. Et pourtant, nous sommes toujours en lice et au plus haut niveau. Nous ne sommes pas à cinq, six ou sept points de la tête. Non, nous sommes en tête avec cinq points d'avance, qui pourraient être deux. En tête de la Ligue des champions, avec un tirage au sort favorable qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Un bon tirage au sort en FA Cup et en finale de la Carabao Cup.

Pour moi, c'est déjà un énorme succès et je sais que vous voulez remporter des trophées et je crois sincèrement que nous y parviendrons d'ici la fin de la saison. Pour moi, il ne fait aucun doute que Mikel est l'homme de la situation et qu'il continuera à s'améliorer et à rendre cette équipe et ce groupe encore meilleurs. Je ne vois personne d'autre qui pourrait faire mieux. »