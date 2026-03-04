Getty
Arsenal Invincible affirme que PERSONNE ne pourrait faire mieux que Mikel Arteta en tant qu'entraîneur, qui devrait rester en poste même si le club rate le titre de Premier League
Arsenal déterminé à se débarrasser de son étiquette de « presque bon »
Arteta a déjà savouré les triomphes de la FA Cup et du Community Shield, mais a vu son équipe, assemblée à grands frais, affublée du qualificatif de « presque gagnante ». En effet, Arsenal a terminé deuxième du championnat anglais lors des trois dernières saisons consécutives.
Le club a également atteint les demi-finales des coupes nationales et européennes, mais a vu ses rêves collectifs de remporter un titre majeur cruellement anéantis. Arteta est sous pression pour répondre aux attentes, et certains se demandent si de nouvelles déceptions dans la quête de trophées entraîneront un changement au sein du staff technique de l'Emirates Stadium.
Arteta conscient de la pression qui pèse sur lui
L'Espagnol de 43 ans est pleinement conscient de la nécessité d'obtenir des résultats dans un milieu où seuls les résultats comptent, et il n'hésitera pas à relever ce défi. Alors qu'il vise les titres de Premier League, de Ligue des champions, de FA Cup et de Carabao Cup, il a déclaré : « Nous avons une consigne très claire. Nous devons vivre dans le présent. Ce que nous avons accompli par le passé est formidable, mais nous devons vivre dans le présent, et le présent est magnifique. Nous sommes exactement là où nous voulons être dans chaque compétition, mais il reste encore beaucoup à jouer, et nous devons mériter notre place comme nous l'avons fait au cours des sept ou huit derniers mois. »
Arsenal a parfois été accusé de gâcher ses chances de remporter des trophées, laissant échapper des titres nationaux. La force mentale des Gunners a été remise en question, ceux-ci échouant trop souvent lorsque les choses se compliquent.
Ils restent cependant des prétendants permanents aux plus grands trophées. Cela doit être considéré comme un pas dans la bonne direction et Arteta mérite beaucoup de crédit pour avoir reconstruit l'équipe après le départ d'Arsène Wenger et le passage malheureux d'Unai Emery à la tête du club.
Arteta devrait-il rester même si Arsenal ne remporte aucun titre ?
L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, comme l'a déclaré l'ancien attaquant d'Arsenal Aliadière, interrogé par Gambling.com, les experts des casinos en ligne britanniques, à GOAL lorsqu'on lui a demandé si les Gunners avaient trouvé la bonne personne à la tête de l'équipe : « À 100 %. Pour moi, à 1 000 %. Je regarde simplement les progrès réalisés et je regarde simplement l'équipe. Sommes-nous meilleurs que l'année dernière ? Oui, nous le sommes. Avons-nous une meilleure équipe que l'année dernière ? Oui. Pensez-vous qu'Arteta, en tant qu'entraîneur actuel, est meilleur que ce qu'il a accompli et réalisé l'année dernière ? Oui, il l'est.
« Parce que si, au début de la saison, vous aviez dit à n'importe quel fan d'Arsenal qu'en mars, vous seriez toujours en lice pour quatre trophées, pour tout, attendez une minute, c'est parfait, non ? Nous aurions pu être déjà éliminés de deux coupes, voire trois. Nous aurions pu être éliminés de tout. Et pourtant, nous sommes toujours en lice et au plus haut niveau. Nous ne sommes pas à cinq, six ou sept points de la tête. Non, nous sommes en tête avec cinq points d'avance, qui pourraient être deux. En tête de la Ligue des champions, avec un tirage au sort favorable qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Un bon tirage au sort en FA Cup et en finale de la Carabao Cup.
Pour moi, c'est déjà un énorme succès et je sais que vous voulez remporter des trophées et je crois sincèrement que nous y parviendrons d'ici la fin de la saison. Pour moi, il ne fait aucun doute que Mikel est l'homme de la situation et qu'il continuera à s'améliorer et à rendre cette équipe et ce groupe encore meilleurs. Je ne vois personne d'autre qui pourrait faire mieux. »
Calendrier des matchs d'Arsenal pour la saison 2025-26 : le sort d'Arteta se jouera lors d'une série de matchs décisifs
Arsenal s'apprête à affronter le Bayer Leverkusen en huitièmes de finale de la Ligue des champions, après avoir bénéficié d'un tirage au sort favorable dans cette compétition, tandis que Manchester City sera opposé à Wembley le 22 mars en finale de la Carabao Cup.
Arsenal affrontera Brighton en Premier League mercredi, avant de se rendre à Mansfield, équipe de League One, pour un match de FA Cup. Arteta s'apprête à entrer dans une nouvelle phase décisive de la saison, son avenir pouvant être déterminé par ce qui se passera au cours des prochaines semaines et des prochains mois.
