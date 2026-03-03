Arsenal et Manchester City se sont vu dire qu'ils « ne méritaient pas » le titre de Premier League, tandis qu'une légende de Manchester United estime que le trophée ne devrait pas être décerné cette saison

La course au titre de Premier League s'intensifie, Arsenal occupant actuellement la tête du classement avec 64 points, soit cinq points d'avance sur Manchester City, qui a un match en moins. De son côté, Manchester United est loin derrière, occupant la troisième place avec 51 points.

Au cours d'une saison où le Manchester City de Pep Guardiola a eu du mal à maintenir sa constance habituelle et où l'Arsenal de Mikel Arteta a parfois trébuché sous le poids des attentes, Scholes estime que le niveau n'a pas été à la hauteur des critères historiques pour remporter le titre. Les Gunners ont récemment perdu des points lors d'un match nul frustrant 2-2 contre les Wolves, en difficulté, tandis que City a passé une grande partie de la saison à rattraper son retard après un début de saison étonnamment léthargique. Pour Scholes, le manque de qualité est si évident qu'il a suggéré une solution radicale et sans précédent concernant la remise du trophée en mai.