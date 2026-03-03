Getty Images Sport
Arsenal et Manchester City se sont vu dire qu'ils « ne méritaient pas » le titre de Premier League, tandis qu'une légende de Manchester United estime que le trophée ne devrait pas être décerné cette saison
Aucune des deux équipes n'a convaincu Scholes
La course au titre de Premier League s'intensifie, Arsenal occupant actuellement la tête du classement avec 64 points, soit cinq points d'avance sur Manchester City, qui a un match en moins. De son côté, Manchester United est loin derrière, occupant la troisième place avec 51 points.
Au cours d'une saison où le Manchester City de Pep Guardiola a eu du mal à maintenir sa constance habituelle et où l'Arsenal de Mikel Arteta a parfois trébuché sous le poids des attentes, Scholes estime que le niveau n'a pas été à la hauteur des critères historiques pour remporter le titre. Les Gunners ont récemment perdu des points lors d'un match nul frustrant 2-2 contre les Wolves, en difficulté, tandis que City a passé une grande partie de la saison à rattraper son retard après un début de saison étonnamment léthargique. Pour Scholes, le manque de qualité est si évident qu'il a suggéré une solution radicale et sans précédent concernant la remise du trophée en mai.
Le trophée devrait rester dans la vitrine.
S'exprimant dans le podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes a fait part de sa frustration face à la situation actuelle de l'élite du football, affirmant que le manque d'intérêt du spectacle devrait disqualifier les deux équipes de la gloire. « Quel que soit le vainqueur du championnat, vous dites à la fin qu'il le mérite. Aucune de ces équipes ne m'a convaincu qu'elle méritait d'être championne de Premier League. Je pense qu'il ne faudrait pas décerner le trophée cette année. Personne ne le mérite. Honnêtement, ce n'était pas très agréable à regarder », a déclaré Scholes.
Arsenal sous la loupe
Un point particulièrement controversé pour Scholes est la manière dont les équipes marquent actuellement leurs buts, la forte dépendance d'Arsenal aux coups de pied arrêtés suscitant sa colère. La légende de Manchester United estime que la pression intense liée à la course au titre étouffe la créativité des joueurs, en particulier ceux de l'Emirates Stadium qui cherchent désespérément à mettre fin à deux décennies d'attente pour remporter le titre de champion. « Ils [Arsenal] subissent une pression énorme, n'est-ce pas ? C'est parce qu'ils ont été en très bonne position au fil des ans et qu'ils n'ont pas réussi à franchir la ligne d'arrivée », a ajouté Scholes en analysant les obstacles psychologiques auxquels sont confrontés les leaders du championnat.
Le football fluide appartient désormais au passé
Alors que la fin de la saison approche, Scholes a averti les supporters de ne pas s'attendre à un retour soudain au « beau jeu », suggérant que les deux entraîneurs privilégieront désormais les résultats plutôt que l'esthétique. Il a conclu son analyse en déclarant : « Ils sont donc désormais dans une position incroyable. Écoutez, vous n'allez pas voir du football fluide. Vous ne le verrez pas. Comme je le répète sans cesse, je ne pense pas que nous ayons vu cela de la part d'une seule équipe cette saison, mais surtout à ce stade, c'est la manière dont ils franchissent la ligne d'arrivée qui est la plus importante. » Avec un match décisif pour le titre prévu à l'Etihad le 18 avril, le monde entier verra si le verdict sévère de Scholes se vérifie.
