Arsenal et l'Inter prennent connaissance des exigences salariales de Leon Goretzka alors que le milieu de terrain évalue ses options pour l'été avant de quitter le Bayern Munich

Selon Tuttosport, les conditions financières du départ imminent de Goretzka du Bayern Munich ont enfin été révélées. Le milieu de terrain central de 31 ans deviendra un joueur libre très convoité à l'expiration de son contrat actuel, le 30 juin. Ses représentants de l'agence ROOF ont clairement défini ses exigences de base et les ont communiquées à tous les clubs européens potentiellement intéressés.

L'international allemand demande spécifiquement un contrat garanti de trois ans d'une valeur nette de 6,5 millions d'euros par saison. Pour l'Inter, le fait de satisfaire à cette exigence financière importante le placerait immédiatement au même niveau que ses joueurs les mieux payés. Cela correspondrait parfaitement aux salaires actuels de ses stars du milieu de terrain, Nicolo Barella et Hakan Calhanoglu, alors que le champion d'Italie cherche à renouveler stratégiquement son effectif pour la saison à venir.