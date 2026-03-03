Getty Images Sport
Traduit par
Arsenal et l'Inter prennent connaissance des exigences salariales de Leon Goretzka alors que le milieu de terrain évalue ses options pour l'été avant de quitter le Bayern Munich
Les demandes de transfert du vétéran du Bayern révélées
Selon Tuttosport, les conditions financières du départ imminent de Goretzka du Bayern Munich ont enfin été révélées. Le milieu de terrain central de 31 ans deviendra un joueur libre très convoité à l'expiration de son contrat actuel, le 30 juin. Ses représentants de l'agence ROOF ont clairement défini ses exigences de base et les ont communiquées à tous les clubs européens potentiellement intéressés.
L'international allemand demande spécifiquement un contrat garanti de trois ans d'une valeur nette de 6,5 millions d'euros par saison. Pour l'Inter, le fait de satisfaire à cette exigence financière importante le placerait immédiatement au même niveau que ses joueurs les mieux payés. Cela correspondrait parfaitement aux salaires actuels de ses stars du milieu de terrain, Nicolo Barella et Hakan Calhanoglu, alors que le champion d'Italie cherche à renouveler stratégiquement son effectif pour la saison à venir.
- Getty Images Sport
Arsenal et l'Inter se disputent le renfort du milieu de terrain
La bataille intense pour obtenir la signature du milieu de terrain expérimenté ne se limite pas au stade San Siro, puisque l'Arsenal de Mikel Arteta est également très impliqué dans la course au transfert. Le club anglais de Premier League cherche activement à renforcer son milieu de terrain avec un joueur qui a fait ses preuves et qui apporte une présence physique. Il considérerait la star sortante du Bayern Munich comme un atout tactique idéal pour l'aider à rivaliser au plus haut niveau sur plusieurs fronts la saison prochaine.
Si l'intérêt d'Arsenal reste une menace importante, l'Inter détient actuellement un avantage léger mais distinct sur ses rivaux nationaux en Italie. Les Nerazzurri mènent confortablement un peloton de poursuivants qui comprend la Juventus, l'AC Milan et Naples. Ils considèrent ce transfert gratuit comme une occasion en or de maintenir leur domination nationale tout en anticipant les départs potentiels de Davide Frattesi et Henrikh Mkhitaryan cet été.
Une carrière couronnée de succès dans le football allemand
Le milieu de terrain imposant s'est forgé une formidable réputation dans l'élite allemande depuis ses débuts professionnels. Il a commencé sa carrière footballistique à Bochum avant d'être transféré à Schalke pour 3,25 millions d'euros en juillet 2013. Il s'est vraiment illustré à Gelsenkirchen, enregistrant 19 buts en 147 apparitions, ce qui lui a finalement valu un transfert gratuit très médiatisé au Bayern Munich en 2018.
Son long séjour en Bavière a été couronné de succès, puisqu'il a disputé 296 matches et remporté six titres de Bundesliga et la Ligue des champions 2020. Sur la scène internationale, il est resté un pilier fiable de l'équipe nationale allemande depuis ses débuts en mai 2014, avec 67 sélections et 15 buts à son actif.
- Getty Images Sport
Évaluer l'impact de son départ sur le marché
Malgré son pedigree impressionnant et son palmarès incroyablement riche, Goretzka a vu son rôle de titulaire incontesté nettement diminuer cette saison à Munich. Au cours de la campagne en cours, le milieu de terrain a accumulé un total de 32 apparitions toutes compétitions confondues, dont 21 en Bundesliga et six en Ligue des champions. Cependant, il n'a été titulaire que dans 17 d'entre elles, ne totalisant que 1 457 minutes de jeu et marquant deux buts.
Cette dynamique changeante à l'Allianz Arena a fait de son départ imminent une étape logique et mutuellement bénéfique pour le joueur et le club. À l'approche du mercato estival, sa destination finale déterminera probablement la première grande pièce du domino à tomber sur le marché. Arsenal et l'Inter semblent tous deux prêts à s'engager financièrement de manière significative pour s'assurer les services d'un joueur de son calibre indéniable et de sa vaste expérience européenne.
Publicité