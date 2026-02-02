Arsenal en patron, le Bayern sous pression : les gagnants et perdants du week-end européen

Arsenal arrivait à Leeds sous pression. Trois matches sans victoire avaient relancé les doutes, l’écart en tête s’était réduit et le déplacement à Elland Road ressemblait à un piège classique. Les Gunners n’en ont rien fait.

Victoire nette, autoritaire, 4-0, avec une maîtrise totale. Propulsé titulaire à la dernière minute après la blessure de Bukayo Saka à l’échauffement, Noni Madueke a montré qu’il pouvait répondre présent. Devant, Viktor Gyökeres et Gabriel Jesus ont de nouveau marqué, symbole d’une concurrence saine qui tire l’équipe vers le haut.

Surtout, le contexte a amplifié la portée du succès. Peu imaginaient Arsenal creuser l’écart, mais les faux pas d’Aston Villa, battu à domicile par Brentford à dix, puis l’incroyable effondrement de Manchester City à Tottenham après avoir mené de deux buts, ont changé la donne.

Résultat : six points d’avance en tête. La course au titre est loin d’être terminée, mais Arsenal vient de franchir un cap important. Et l’idée d’un sacre, attendu depuis 2004, paraît soudain beaucoup moins fragile.