Arsenal en patron, le Bayern sous pression : les gagnants et perdants du week-end européen

La saison prochaine, Jude Bellingham pourrait bien croiser la route de Nico Paz dans la hiérarchie madrilène. Le milieu argentin s’est imposé depuis un an et demi comme l’un des hommes forts du Como en Serie A, au point que le Real Madrid devrait activer sa clause de rachat cet été.
À 21 ans, Paz affiche un bilan solide (8 buts, 6 passes décisives) et a largement contribué à maintenir l’équipe de Cesc Fabregas dans la course à l’Europe, moins de deux ans après la montée. Dimanche encore, tout semblait réuni pour un nouveau pas en avant face à l’Atalanta, réduite à dix dès la 8e minute.
Mais le match a basculé dans le temps additionnel. À la 98e minute, Nico Paz a eu l’occasion d’offrir la victoire sur penalty. Son tir, repoussé par Marco Carnesecchi, a laissé le jeune milieu abattu, symbole cruel d’un rendez-vous manqué.
Fabregas a toutefois tenu à protéger son joueur, rappelant que même les plus grands ont connu ce genre d’échec, citant notamment Lionel Messi. Le message est clair : ce raté ne doit pas freiner une trajectoire ascendante, mais il rappelle combien le très haut niveau ne pardonne pas la moindre hésitation.