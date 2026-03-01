Getty Images
Arsenal en passe de célébrer le plus tôt possible le St Totteringham's Day
Célébration du jour de la Sainte Totteringham
Le scénario est simple pour ceux qui occupent la moitié rouge du classement. Si Tottenham, menacé de relégation, ne parvient pas à s'imposer à Fulham dimanche, la fête pourra officiellement commencer. Mais quel que soit le résultat à Craven Cottage, Arsenal est assuré de terminer devant les Spurs en Premier League pour la quatrième saison consécutive s'il bat Chelsea à l'Emirates Stadium plus tard dans la soirée. Cela marque un revirement spectaculaire par rapport à la période de six ans entre 2017 et 2022, durant laquelle la moitié blanche du nord de Londres avait le droit de se vanter dans la région.
L'histoire attend les joueurs talentueux d'Arteta
Si les résultats leur sont favorables ce dimanche, cela battra le précédent record du St Totteringham's Day le plus précoce. Le record actuel a été établi le 9 mars 2008, sous l'ère Arsène Wenger. Apparu comme un terme ludique sur le site web « Arseweb » au début des années 2000, le St Totteringham's Day est devenu un élément incontournable de la culture footballistique anglaise. Le fait qu'il puisse avoir lieu le 1er mars souligne le fossé astronomique qui s'est creusé entre les deux clubs au cours des 18 derniers mois de Premier League.
La victoire écrasante 4-1 du week-end dernier au Tottenham Hotspur Stadium, qui a vu Eberechi Eze et Viktor Gyokeres faire la une des journaux en marquant chacun deux buts, a rappelé de manière sinistre la trajectoire actuelle des deux équipes. Alors qu'Arsenal a retrouvé son avance de cinq points sur Manchester City grâce à cette victoire, les Spurs se retrouvent au bord du gouffre. Actuellement à 32 points de leurs rivaux, les Lilywhites se battent désespérément pour leur survie. Le nouveau manager par intérim Igor Tudor, qui a récemment remplacé Thomas Frank, a la tâche monumentale de maintenir le club dans l'élite.
Le cauchemar de la relégation s'intensifie pour Tottenham
Les statistiques sont douloureuses à lire pour les fidèles supporters de Tottenham. Le classement final prévu, basé sur les points par match actuels, suggère qu'Arsenal terminera avec 83 points, tandis que les Spurs n'en obtiendront que 41. Si cela se confirme, l'écart de 42 points serait le deuxième plus important de l'histoire de la Premier League entre les deux rivaux, derrière les 45 points d'écart enregistrés lors de la campagne emblématique des « Invincibles » en 2003-2004. Tudor a été franc quant à la réalité de la situation, déclarant récemment que son équipe était engagée dans une lutte « à mort » contre la relégation, car elle reste dangereusement proche de la zone de relégation.
Le contraste en termes de stabilité est tout aussi frappant. Alors que Tottenham a connu trois entraîneurs permanents depuis sa dernière place au-dessus d'Arsenal en 2022, Mikel Arteta a eu le temps de former une équipe capable de prétendre au titre. Sous la direction de l'Espagnol, en poste depuis six ans, les Gunners sont devenus une machine implacable, tandis que les Spurs ont connu un effondrement total qui les a laissés à quatre points des trois derniers. La domination du nord de Londres est bel et bien revenue à l'Emirates, et les records devraient en témoigner dimanche soir.
Un changement de pouvoir consolidé dans le nord de Londres
Arsenal a terminé devant Tottenham lors de 25 des 33 dernières saisons de Premier League, et une 26e place n'est plus qu'une formalité. Même si les célébrations sont reportées ce week-end, la prochaine occasion se présentera contre Brighton le 4 mars. Cependant, les supporters d'Emirates seront impatients de saisir l'occasion de remuer le couteau dans la plaie en confirmant ce résultat le 1er mars. L'équipe d'Arteta ne montre aucun signe de ralentissement malgré un léger fléchissement en début de mois, avec deux nuls consécutifs contre Brentford et les Wolves en championnat. En revanche, les hommes de Tudor n'ont remporté aucune victoire en championnat jusqu'à présent en 2026. Alors que les supporters préparent leurs banderoles et leurs chants pour dimanche, la réalité de la hiérarchie dans le nord de Londres n'a jamais été aussi claire. Le St Totteringham's Day approche, et cette fois-ci, il fait son entrée en scène plus tôt que prévu.
