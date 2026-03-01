Arsenal en passe de célébrer le plus tôt possible le St Totteringham's Day

Si les résultats leur sont favorables ce dimanche, cela battra le précédent record du St Totteringham's Day le plus précoce. Le record actuel a été établi le 9 mars 2008, sous l'ère Arsène Wenger. Apparu comme un terme ludique sur le site web « Arseweb » au début des années 2000, le St Totteringham's Day est devenu un élément incontournable de la culture footballistique anglaise. Le fait qu'il puisse avoir lieu le 1er mars souligne le fossé astronomique qui s'est creusé entre les deux clubs au cours des 18 derniers mois de Premier League.

La victoire écrasante 4-1 du week-end dernier au Tottenham Hotspur Stadium, qui a vu Eberechi Eze et Viktor Gyokeres faire la une des journaux en marquant chacun deux buts, a rappelé de manière sinistre la trajectoire actuelle des deux équipes. Alors qu'Arsenal a retrouvé son avance de cinq points sur Manchester City grâce à cette victoire, les Spurs se retrouvent au bord du gouffre. Actuellement à 32 points de leurs rivaux, les Lilywhites se battent désespérément pour leur survie. Le nouveau manager par intérim Igor Tudor, qui a récemment remplacé Thomas Frank, a la tâche monumentale de maintenir le club dans l'élite.