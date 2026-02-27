Arsenal découvre le prix d'Anthony Gordon alors que les Gunners cherchent à devancer Liverpool et Manchester United pour recruter la star de Newcastle

Ce n'est pas la première fois que Gordon envisage de quitter Tyneside. En 2024, on spéculait déjà sur un retour à ses racines dans le Merseyside, au club de Liverpool où il avait fait ses débuts, après un été difficile, marqué notamment par la participation à l'Euro avec l'Angleterre, qui avait perturbé l'esprit du rapide ailier.

Gordon a depuis déclaré au Daily Mail : « Cela a été difficile pour moi, d'une part parce que j'avais l'Euro, qui a été horrible pour moi mentalement. J'étais là, mais je ne jouais pas. Ensuite, il y a eu les discussions autour du transfert. Avec les règles PSR (profit and sustainability rules), je pensais que j'allais partir à un moment donné pendant la période des transferts. Cela ne s'est pas produit. J'ai dû me faire à l'idée [de rejoindre Liverpool] au début, puis me faire à nouveau à cette idée [lorsque cela ne s'est pas produit], ce qui a été difficile. Je suis un être humain. C'est vraiment difficile. »

Les nouvelles rumeurs concernant Liverpool ont été minimisées, Gordon déclarant début 2026, lorsqu'on l'a interrogé sur son avenir : « C'est toujours la même chose. Je n'ai rien entendu, ils préfèrent peut-être m'en parler avant de vous en parler (aux médias). J'ai vécu suffisamment de transferts pour savoir que tout cela n'est que balivernes.

Je me concentre sur moi-même et sur l'équipe, je me concentre sur le présent. Si vous regardez trop loin dans l'avenir, vous commencez à sous-performer. Et croyez-moi, je l'ai déjà fait (avant) et je ne vais pas le refaire maintenant. »