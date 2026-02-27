Getty/GOAL
Traduit par
Arsenal découvre le prix d'Anthony Gordon alors que les Gunners cherchent à devancer Liverpool et Manchester United pour recruter la star de Newcastle
Newcastle souhaite obtenir près de 95 millions de livres sterling pour la vente de Gordon.
Selon The Sun, Arsenal estime que ce montant suffira pour arracher Gordon à St James' Park. Le club est prêt à payer cette somme, Mikel Arteta cherchant à renforcer son attaque à l'Emirates Stadium.
Tout accord concernant Gordon laisserait présager un départ du nord de Londres, Gabriel Martinelli et Leandro Trossard devant faire face à une concurrence accrue pour les places sur le flanc gauche. Newcastle devra toutefois être convaincu de revoir ses exigences à la baisse.
Il semblerait qu'il souhaite obtenir environ 95 millions de livres sterling (128 millions de dollars) pour la vente de Gordon, mais avec deux ans restant sur son contrat actuel, Arsenal est convaincu de pouvoir l'acquérir pour moins que cela. Arteta serait « un admirateur de longue date de Gordon depuis son passage à Everton ».
- AFP
Comment Gordon a réagi aux rumeurs de transfert
Ce n'est pas la première fois que Gordon envisage de quitter Tyneside. En 2024, on spéculait déjà sur un retour à ses racines dans le Merseyside, au club de Liverpool où il avait fait ses débuts, après un été difficile, marqué notamment par la participation à l'Euro avec l'Angleterre, qui avait perturbé l'esprit du rapide ailier.
Gordon a depuis déclaré au Daily Mail : « Cela a été difficile pour moi, d'une part parce que j'avais l'Euro, qui a été horrible pour moi mentalement. J'étais là, mais je ne jouais pas. Ensuite, il y a eu les discussions autour du transfert. Avec les règles PSR (profit and sustainability rules), je pensais que j'allais partir à un moment donné pendant la période des transferts. Cela ne s'est pas produit. J'ai dû me faire à l'idée [de rejoindre Liverpool] au début, puis me faire à nouveau à cette idée [lorsque cela ne s'est pas produit], ce qui a été difficile. Je suis un être humain. C'est vraiment difficile. »
Les nouvelles rumeurs concernant Liverpool ont été minimisées, Gordon déclarant début 2026, lorsqu'on l'a interrogé sur son avenir : « C'est toujours la même chose. Je n'ai rien entendu, ils préfèrent peut-être m'en parler avant de vous en parler (aux médias). J'ai vécu suffisamment de transferts pour savoir que tout cela n'est que balivernes.
Je me concentre sur moi-même et sur l'équipe, je me concentre sur le présent. Si vous regardez trop loin dans l'avenir, vous commencez à sous-performer. Et croyez-moi, je l'ai déjà fait (avant) et je ne vais pas le refaire maintenant. »
Pourquoi Gordon séduit le manager d'Arsenal, Arteta
Arteta apprécierait la polyvalence de Gordon, qui a été utilisé comme faux numéro 9 par Newcastle cette saison et qui apporterait plus de profondeur à l'effectif d'Arsenal. On s'attend à ce qu'il obtienne une place dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde cet été.
Reste à savoir si Gordon changera de club avant ou après ce tournoi en Amérique du Nord. Si Arsenal serait prêt à intensifier son intérêt, le club devra d'abord lever des fonds grâce à des ventes avant de pouvoir investir à nouveau.
- Getty
Liverpool et Manchester United toujours en lice pour Gordon
Arteta s'est vu attribuer un budget de 250 millions de livres sterling (337 millions de dollars) l'été dernier, portant le total de ses dépenses en tant que patron des Gunners à plus d'un milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars). Ben White fait partie des joueurs considérés comme excédentaires à l'Emirates. Christian Norgaard pourrait également être transféré, le milieu de terrain danois n'ayant pas encore disputé le moindre match de Premier League cette saison.
L'intérêt supposé d'Arsenal pour Gordon aura été remarqué à Anfield et à Old Trafford, alors que Liverpool et Manchester United élaborent leurs propres plans de recrutement. Ils ne faciliteront pas la tâche à leurs rivaux nationaux si une course au transfert s'engage, car un joueur qui a fait ses preuves en Premier League semble disponible si le prix est correct.
Publicité