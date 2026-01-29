Arsenal au sommet, le PSG rentre dans le rang : les gagnants et perdants de la phase de ligue

Liverpool en sait quelque chose : terminer en tête de la phase de ligue ne garantit en rien un parcours dégagé jusqu’à la finale. Les Reds avaient hérité du PSG dès les huitièmes la saison passée, et la suite appartient à l’histoire. Arsenal peut néanmoins savourer sa première place cette fois-ci — acquise avec un impressionnant sans-faute.

D’abord parce qu’éviter les barrages représente deux matches en moins pour l’équipe de Mikel Arteta, toujours engagée sur tous les fronts. Ensuite, contrairement à Liverpool l’an dernier, les Gunners ne croiseront pas un prétendant immédiat au sacre dès les huitièmes : leurs adversaires potentiels se nomment Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Atalanta ou l’Olympiakos.

Mais surtout, un changement de règlement discret mais capital cette saison accorde aux deux premières têtes de série l’avantage de recevoir au match retour à chaque tour à élimination directe. Un atout décisif, notamment en cas de prolongation ou de tirs au but.

Certes, Arsenal a perdu dimanche à l’Emirates pour la première fois de la saison, face à Manchester United, et certaines interrogations persistent sur leur solidité mentale ou leur dépendance aux coups de pied arrêtés. Mais la phase de ligue l’a confirmé : les Londoniens disposent aujourd’hui de l’effectif le plus dense du football mondial. Et rarement un tableau final de Ligue des champions n’aura été aussi favorable à un numéro 1… surtout pour un club qui n’a encore jamais soulevé le trophée.