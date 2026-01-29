Arsenal au sommet, le PSG rentre dans le rang : les gagnants et perdants de la phase de ligue

Le suspense a aussi été total à Bilbao, où le Sporting CP a frappé à la 94e minute pour arracher une qualification surprise directe pour les huitièmes. Bodo/Glimt, lui, a signé un exploit monumental au Metropolitano face à l’Atlético Madrid. Dans le même temps, le Club Bruges a sorti Marseille, tandis que Qarabag a décroché les barrages malgré une lourde défaite à Liverpool, troisième au final.
Plusieurs autres cadors, dont le FC Barcelone, Chelsea et Manchester City, sont également passés directement en huitièmes. Arsenal, enfin, a terminé en tête : huit victoires en huit matches, malgré une équipe largement remaniée contre la lanterne rouge Kairat Almaty, mais encore suffisamment solide.
Alors, qui sont les grands gagnants et les grands perdants de cette phase de ligue – quatre mois et 144 matches ? GOAL fait le point ci-dessous.