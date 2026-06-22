Arrivé seulement l’été dernier, la star du VfB Stuttgart envisagerait déjà un départ

C’est précisément pour cette raison qu’El Khannouss a récemment changé d’agence : il est désormais représenté par HCM Sports Management, qui conseille notamment Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Viktor Gyökeres (FC Arsenal).

Ses nouveaux agents prospectent déjà activement le marché à la recherche de destinations potentielles, bien qu’aucune offre concrète ne soit encore parvenue. De solides performances lors de la Coupe du monde devraient néanmoins attirer l’attention des grands clubs.

Lors des deux matches de groupe contre le Brésil (1-1) et l’Écosse (1-0), El Khannouss a été aligné d’entrée par le champion en titre de la Coupe d’Afrique des nations et a livré une performance convaincante. Avec Ismael Saibari, joueur courtisé par le Bayern, il a été l’un des éléments les plus en vue de la sélection marocaine.