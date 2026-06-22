Selon le journal allemand Bild, l’attaquant de 22 ans entend profiter de la Coupe du monde avec le Maroc pour se mettre en évidence et attirer l’attention de nouveaux clubs.
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Arrivé seulement l’été dernier, la star du VfB Stuttgart envisagerait déjà un départ
C’est précisément pour cette raison qu’El Khannouss a récemment changé d’agence : il est désormais représenté par HCM Sports Management, qui conseille notamment Frenkie de Jong (FC Barcelone) et Viktor Gyökeres (FC Arsenal).
Ses nouveaux agents prospectent déjà activement le marché à la recherche de destinations potentielles, bien qu’aucune offre concrète ne soit encore parvenue. De solides performances lors de la Coupe du monde devraient néanmoins attirer l’attention des grands clubs.
Lors des deux matches de groupe contre le Brésil (1-1) et l’Écosse (1-0), El Khannouss a été aligné d’entrée par le champion en titre de la Coupe d’Afrique des nations et a livré une performance convaincante. Avec Ismael Saibari, joueur courtisé par le Bayern, il a été l’un des éléments les plus en vue de la sélection marocaine.
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Le VfB Stuttgart ne souhaite pas se séparer d'El Khannouss
Le VfB Stuttgart ne semble pas disposé à négocier un départ du joueur de 22 ans. El Khannouss avait d’abord rejoint le club souabe l’été dernier sous forme de prêt en provenance de Leicester City, avant que le VfB n’exerce fin mai son option d’achat de 18 millions d’euros.
Lors de son premier exercice sous les ordres de l’entraîneur Sebastian Hoeneß, il a enchaîné 41 matchs toutes compétitions confondues, pour neuf buts marqués et sept passes décisives. Son contrat à Stuttgart court jusqu’en 2030 et ne comporterait aucune clause de résiliation.