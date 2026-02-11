« Arrêtez de parler d'Arsenal ! » - Thomas Frank a irrité les joueurs de Tottenham en parlant « sans cesse » de leurs rivaux du nord de Londres.

Selon The Telegraph, Frank aurait irrité certains de ses joueurs en faisant « constamment » référence à Arsenal pendant son mandat. Une source a déclaré : « Il parlait sans cesse d'Arsenal aux joueurs, qui en ont rapidement eu assez. Même avant et après le match à l'Emirates Stadium, il leur disait à quel point Arsenal était bonne. Certains avaient vraiment envie de lui dire : « Arrête de parler d'Arsenal ».

En effet, il a parlé d'Arsenal lors de sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de Tottenham, déclarant aux journalistes : « Je n'ai jamais vu une équipe qui ne perd jamais de match de football. Il y a Arsenal, que nous ne pouvons pas mentionner, en Premier League. J'ai donc commis ma première erreur de débutant à ce moment-là. »

Ce n'était pas la seule erreur que Frank a commise concernant Arsenal. Il a été vu en train de boire dans une tasse aux couleurs d'Arsenal avant le match de Premier League entre Tottenham et Bournemouth, et il n'était pas content lorsqu'on lui a posé la question après le match. Il a déclaré : « Je ne l'avais vraiment pas remarqué. Ce serait complètement stupide de ma part de la prendre si je l'avais su. C'est un peu triste dans le football qu'on me pose cette question. Je ne ferais jamais quelque chose d'aussi stupide. Je pense que nous allons clairement dans la mauvaise direction si nous devons nous inquiéter du fait que j'ai un gobelet avec le logo d'un autre club. »