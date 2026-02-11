Getty
« Arrêtez de parler d'Arsenal ! » - Thomas Frank a irrité les joueurs de Tottenham en parlant « sans cesse » de leurs rivaux du nord de Londres.
Frank limogé par les Spurs
La défaite 2-1 de Tottenham à domicile contre Newcastle en Premier League mardi soir s'est avérée être le dernier match de Frank à la tête des Spurs. Le club a confirmé que le Danois avait été démis de ses fonctions à la suite d'une nouvelle défaite. Les Spurs n'ont toujours pas remporté le moindre match de Premier League en 2026 et ne comptent plus que cinq points d'avance sur la zone de relégation. Pour aggraver encore les choses pour les fans des Spurs, leur rival Arsenal occupe actuellement la première place du classement, est en finale de la Carabao Cup et est également en tête du classement de la Ligue des champions dans la phase de groupes.
Ce changement a peut-être été un choc pour Frank, qui avait déclaré après le match contre Newcastle qu'il était convaincu de rester. Il avait déclaré à Sky Sports : « Oui, j'en suis convaincu. Je comprends la question. Il est facile de pointer du doigt, mais ce n'est jamais seulement l'entraîneur, les propriétaires, les joueurs ou le staff. C'est tout le monde. Tout le monde sait dans quelle situation nous nous trouvons et ce que nous devons améliorer. C'est ce sur quoi nous travaillons dur. »
Comment Frank a mis en colère les joueurs de Tottenham
Selon The Telegraph, Frank aurait irrité certains de ses joueurs en faisant « constamment » référence à Arsenal pendant son mandat. Une source a déclaré : « Il parlait sans cesse d'Arsenal aux joueurs, qui en ont rapidement eu assez. Même avant et après le match à l'Emirates Stadium, il leur disait à quel point Arsenal était bonne. Certains avaient vraiment envie de lui dire : « Arrête de parler d'Arsenal ».
En effet, il a parlé d'Arsenal lors de sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de Tottenham, déclarant aux journalistes : « Je n'ai jamais vu une équipe qui ne perd jamais de match de football. Il y a Arsenal, que nous ne pouvons pas mentionner, en Premier League. J'ai donc commis ma première erreur de débutant à ce moment-là. »
Ce n'était pas la seule erreur que Frank a commise concernant Arsenal. Il a été vu en train de boire dans une tasse aux couleurs d'Arsenal avant le match de Premier League entre Tottenham et Bournemouth, et il n'était pas content lorsqu'on lui a posé la question après le match. Il a déclaré : « Je ne l'avais vraiment pas remarqué. Ce serait complètement stupide de ma part de la prendre si je l'avais su. C'est un peu triste dans le football qu'on me pose cette question. Je ne ferais jamais quelque chose d'aussi stupide. Je pense que nous allons clairement dans la mauvaise direction si nous devons nous inquiéter du fait que j'ai un gobelet avec le logo d'un autre club. »
Problèmes en coulisses
Il y avait également des problèmes évidents en coulisses chez les Spurs. Les défenseurs Micky van de Ven et Djed Spence ont été filmés en train d'ignorer le manager des Spurs après la défaite 1-0 du club contre Chelsea en octobre. Frank a refusé de critiquer le duo à l'époque, mais a révélé par la suite qu'ils s'étaient excusés auprès de lui. Les tensions ont repris après la défaite contre Bournemouth, lorsque Van de Ven et Palhinha ont affronté des supporters en colère, tandis que le capitaine du club, Cristian Romero, a critiqué la hiérarchie du club pour ses « mensonges » dans un post sur Instagram. Frank a depuis dû faire face aux retombées d'une autre diatribe de Romero sur les réseaux sociaux, après que celui-ci ait qualifié le club de « honteux » pour n'avoir que 11 joueurs en pleine forme disponibles pour affronter Manchester City dans un contexte de crise due aux blessures. Romero a de nouveau été défendu par Frank avant d'être expulsé lors d'une autre défaite des Spurs contre Manchester United.
Arsenal, prochain adversaire des Spurs
Tottenham affrontera prochainement Arsenal en Premier League, mais les supporters devront attendre pour savoir qui sera aux commandes du club lors du derby du nord de Londres. Les Spurs occupent actuellement la 16e place du classement, avec seulement cinq points d'avance sur la zone de relégation.
