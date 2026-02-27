Getty
Traduit par
Arne Slot fait le point sur la blessure inquiétante de Florian Wirtz, la star de Liverpool devant manquer le match contre West Ham
Wirtz souffre d'un problème au dos
Après avoir vu Wirtz écarté de ses plans au City Ground, Slot a déclaré que le problème en question n'était pas « très grave », le milieu de terrain de 116 millions de livres sterling (156 millions de dollars) se plaignant d'un mal de dos. Liverpool espérait voir le joueur de 22 ans se rétablir rapidement.
Ce n'est pas le cas, l'international allemand étant toujours cloué au lit. Aucun calendrier n'a été fixé pour son programme de rééducation, qui pourrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Jeremie Frimpong est de nouveau disponible pour affronter les Hammers, mais des inquiétudes évidentes ont été soulevées concernant la condition physique de Wirtz.
- Getty Images
Quand Wirtz reviendra-t-il ? Mise à jour de Slot
Lorsqu'il a fait le point sur son effectif, Slot a déclaré aux journalistes : « Jérémie s'est entraîné avec nous plusieurs fois cette semaine. Il est donc disponible. Mais je ne pense pas que Florian sera disponible. C'est décevant. Chaque fois qu'un joueur n'est pas disponible, c'est décevant, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas après la semaine dernière. »
Pressé de questions sur le retour de Wirtz, Slot a ajouté : « Pour l'instant, je ne sais pas. D'habitude, quand je dis cela, je sais mais je ne veux pas le dire. Mais cette fois, je ne sais vraiment pas. »
Il a ensuite évoqué le fait de voir le meneur de jeu allemand mis à l'écart à un moment de la saison où il commençait à être au meilleur de sa forme, avec six buts marqués lors de ses 13 dernières apparitions : « C'est une grande réussite pour Wirtz d'être resté en forme pendant si longtemps, car il a dû passer d'un niveau inférieur à la Premier League et à Liverpool.
Le fait qu'il soit resté en forme pendant si longtemps en dit long sur sa mentalité et son rythme de travail. C'est une déception pour lui et pour nous, car il a vraiment très bien joué ces derniers temps. »
Les représentants de Wirtz prévoient un transfert futur au Real Madrid
Cette forme a contribué à mettre en évidence les raisons pour lesquelles Liverpool a investi autant dans Wirtz au cours de l'été 2025, puisqu'il est brièvement devenu le joueur le plus cher du football britannique avant de perdre ce record au profit de son coéquipier Alexander Isak.
Les Reds fondent de grands espoirs sur Wirtz, tout comme ses représentants. Ils restent convaincus qu'un joueur de classe mondiale attirera un jour l'attention du Real Madrid, le géant de la Liga. L'intérêt du Santiago Bernabeu s'est manifesté lors des adieux au Bayer Leverkusen.
C'est l'agent Volker Struth qui a posé ces questions, et il a déclaré à propos de l'avenir à long terme de Wirtz : « Cet été, alors que nous discutions du Bayern et de Liverpool, j'ai appelé Xabi Alonso, qui était déjà au Real Madrid, et je lui ai dit qu'il devait prendre Florian avec lui.
Il m'a répondu qu'il le souhaitait vraiment, mais que je devais aller voir Florentino Perez. Et j'ai écrit à Perez. Je lui ai écrit que j'avais le joueur dont il avait besoin. Florian Wirtz. Mais même le Real Madrid ne peut pas faire tout ce qu'il veut, il a un budget. Mais je n'abandonne pas et j'espère qu'un jour Florian jouera pour le Real Madrid. »
- Getty Images Sport
Liverpool va-t-il décrocher sa qualification pour la Ligue des champions ?
C'est une question à traiter un autre jour, Liverpool se concentrant actuellement sur la course au top 4 en Premier League. Slot a déclaré à propos de la compétition avec Manchester United et Chelsea pour les places en Ligue des champions : « À mon avis, c'est un autre match pour nous et nous ne nous concentrons pas autant sur les autres équipes que le disent toujours tous les entraîneurs. Nous nous concentrons principalement sur nous-mêmes.
Nous savons que nous devons gagner beaucoup de matchs, car nos concurrents pour ces places en Ligue des champions sont également de très bonnes équipes. Gagner beaucoup, c'est là-dessus que nous nous concentrons. Nous ne nous préoccupons pas tant des points et des écarts, même si nous sommes conscients du classement. C'est certain. »
Liverpool occupe la sixième place du classement de la Premier League, à égalité de points avec Chelsea et à trois points de son vieil adversaire Manchester United. Le club est sur le point de découvrir ses adversaires pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions cette saison.
Publicité