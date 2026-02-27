Arne Slot fait le point sur la blessure inquiétante de Florian Wirtz, la star de Liverpool devant manquer le match contre West Ham

Lorsqu'il a fait le point sur son effectif, Slot a déclaré aux journalistes : « Jérémie s'est entraîné avec nous plusieurs fois cette semaine. Il est donc disponible. Mais je ne pense pas que Florian sera disponible. C'est décevant. Chaque fois qu'un joueur n'est pas disponible, c'est décevant, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas après la semaine dernière. »

Pressé de questions sur le retour de Wirtz, Slot a ajouté : « Pour l'instant, je ne sais pas. D'habitude, quand je dis cela, je sais mais je ne veux pas le dire. Mais cette fois, je ne sais vraiment pas. »

Il a ensuite évoqué le fait de voir le meneur de jeu allemand mis à l'écart à un moment de la saison où il commençait à être au meilleur de sa forme, avec six buts marqués lors de ses 13 dernières apparitions : « C'est une grande réussite pour Wirtz d'être resté en forme pendant si longtemps, car il a dû passer d'un niveau inférieur à la Premier League et à Liverpool.

Le fait qu'il soit resté en forme pendant si longtemps en dit long sur sa mentalité et son rythme de travail. C'est une déception pour lui et pour nous, car il a vraiment très bien joué ces derniers temps. »