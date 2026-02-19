AFP
Traduit par
Arne Slot donne des nouvelles encourageantes sur la blessure d'Alexander Isak, alors que l'attaquant de Liverpool vise son retour
Isak a subi une opération chirurgicale pour des fractures à la jambe et à la cheville.
Isak a coûté à Liverpool un montant record de 125 millions de livres sterling (168 millions de dollars) lors de son transfert de Newcastle à Anfield à l'été 2025. Arrivé dans le Merseyside sans avoir participé à la pré-saison, l'attaquant de 26 ans a toujours eu du mal à rattraper son retard sur le plan physique.
Il a fini par s'effondrer après avoir été victime d'un tacle violent du défenseur des Spurs Micky van de Ven. Isak a subi des fractures du péroné et de la cheville, ce qui l'a conduit à passer sur le billard.
Après deux mois d'absence, Isak a accéléré sa convalescence en reprenant un entraînement léger. Il réintégrera progressivement l'équipe première, sans prendre de risques inutiles.
- Getty
Quand Isak rejouera-t-il ? Indice sur la date de son retour
Slot a toutefois laissé entendre qu'un retour était prévu dans quelques semaines, déclarant aux journalistes : « Alex a foulé le terrain, non pas avec ses crampons, mais avec ses chaussures de course pour la première fois cette semaine, donc cela prendra également un certain temps.
« Ne fixons pas de délai, mais il est clair qu'il sera disponible si tout se passe comme prévu cette saison. Ce sera vers la fin mars, début avril, qu'il rejoindra, espérons-le, le groupe, mais cela ne veut pas dire qu'il sera prêt à jouer, et encore moins à débuter un match.
Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais avant d'entrer sur le terrain, les joueurs ne restent pas alités 24 heures sur 24. Ils viennent au centre d'entraînement, font leur travail en salle et leur rééducation.
C'est bien pour lui d'aller sur le terrain, c'est bien pour nous de le voir ici, car il reste encore beaucoup de travail à faire, mais vous savez, en tant que joueur, vous arrivez à la phase finale de votre rééducation. Tant que vous êtes à la salle de sport et pas sur le terrain, ce n'est pas la partie la plus agréable.
La prochaine étape consiste à travailler avec le ballon, ce que tous les joueurs préfèrent. Ensuite, il faut rejoindre le groupe, puis attendre un certain temps avant d'être prêt à jouer. Mais c'est bien que la rééducation se passe bien, c'est tout à son honneur et à celui de notre équipe médicale. »
Combien de buts Isak a-t-il marqué pour Liverpool ?
Isak n'a inscrit que trois buts en 16 apparitions avant d'être mis à l'écart, mais Liverpool espère que le Suédois sera rentable une fois qu'il aura retrouvé toute sa forme.
Interrogé sur la question de savoir si un joueur confirmé en Premier League a besoin de plus de soutien pour donner le meilleur de lui-même, Slot a répondu : « Je pense que cela a été une période très difficile et éprouvante pour lui.
Quand on rejoint un nouveau club, on est généralement très enthousiaste, et lui aussi l'était bien sûr. On veut immédiatement montrer toutes ses qualités, mais c'était tout simplement impossible.
Peut-être que personne ne comprend, mais si vous ne vous êtes pas entraîné sérieusement avec l'équipe pendant trois ou quatre mois et que vous jouez dans cette ligue... dans cette ligue, vous devez être au sommet de votre forme pour avoir un impact sur un match de football.
« Cela a pris, comme nous le savions tous, des mois avant que nous puissions l'amener là, car il n'y avait pas de pré-saison, il y avait des matchs, des matchs, des matchs.
Nous n'avions pratiquement pas le temps de nous entraîner, nous savions donc qu'il lui faudrait du temps et c'est pourquoi il est si malchanceux d'être blessé aujourd'hui, car je pense que nous avons tous vu, avec son but contre West Ham et ce but [contre Tottenham], qu'il se rapprochait de plus en plus du joueur qu'il était à Newcastle. »
- Getty Images Sport
Liverpool à la recherche de trophées et d'une place dans le top 4
Isak pourrait faire un retour opportun alors que Liverpool arrive à la fin de ses efforts en 2025-26. L'équipe de Slot reste en lice pour la FA Cup et la Ligue des champions, tout en visant une place parmi les quatre premiers. Elle sera de retour en Premier League dimanche pour un déplacement à Nottingham Forest.
Publicité