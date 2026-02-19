Arne Slot donne des nouvelles encourageantes sur la blessure d'Alexander Isak, alors que l'attaquant de Liverpool vise son retour

Slot a toutefois laissé entendre qu'un retour était prévu dans quelques semaines, déclarant aux journalistes : « Alex a foulé le terrain, non pas avec ses crampons, mais avec ses chaussures de course pour la première fois cette semaine, donc cela prendra également un certain temps.

« Ne fixons pas de délai, mais il est clair qu'il sera disponible si tout se passe comme prévu cette saison. Ce sera vers la fin mars, début avril, qu'il rejoindra, espérons-le, le groupe, mais cela ne veut pas dire qu'il sera prêt à jouer, et encore moins à débuter un match.

Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais avant d'entrer sur le terrain, les joueurs ne restent pas alités 24 heures sur 24. Ils viennent au centre d'entraînement, font leur travail en salle et leur rééducation.

C'est bien pour lui d'aller sur le terrain, c'est bien pour nous de le voir ici, car il reste encore beaucoup de travail à faire, mais vous savez, en tant que joueur, vous arrivez à la phase finale de votre rééducation. Tant que vous êtes à la salle de sport et pas sur le terrain, ce n'est pas la partie la plus agréable.

La prochaine étape consiste à travailler avec le ballon, ce que tous les joueurs préfèrent. Ensuite, il faut rejoindre le groupe, puis attendre un certain temps avant d'être prêt à jouer. Mais c'est bien que la rééducation se passe bien, c'est tout à son honneur et à celui de notre équipe médicale. »