Arne Slot défend Mohamed Salah en critiquant sévèrement les attaquants de Liverpool Hugo Ekitike et Cody Gakpo

Slot a déclaré à propos de Salah, qui semble avoir connu une baisse de régime par rapport aux normes remarquables qu'il s'est fixées au cours des neuf dernières années à Merseyside : « Il s'est fixé ses propres normes, qui sont tellement élevées que dès qu'il ne marque pas pendant quelques matchs, les gens sont surpris, ce qui est un grand compliment. Si l'on prend l'exemple de la FA Cup, même s'il s'agit d'une équipe de Premier League [contre laquelle il a marqué]. Il y a trois matchs, il a fait une passe décisive et marqué un but contre une équipe de Premier League, Brighton, une très bonne équipe de Premier League, c'est donc la réalité. Vous pouvez modifier les données et dire qu'il n'a pas marqué de but en neuf matchs de Premier League, mais c'est le niveau qu'il s'est fixé. »

Slot a ajouté quelques mots sur les performances de Salah, alors que l'ailier néerlandais Gakpo n'a pas marqué depuis sept matchs et que l'attaquant français Ekitike n'a pas réussi à trouver le chemin des filets lors de ses quatre dernières apparitions : « Je pense que je devrais entrer dans les détails des performances, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit pour le faire ici.

« Mo, nous sommes habitués à marquer des buts. Nous savons aussi, même à mon époque, que cela s'est produit, on m'a posé des questions sur le fait que Mo n'avait pas marqué pendant trois ou quatre matchs, mais il finit toujours par marquer à nouveau. Il n'est pas notre seul attaquant qui ne marque pas autant qu'avant. Ce n'est pas lui qui doit être au centre de l'attention, Hugo et Cody n'ont pas marqué non plus, c'est donc un problème d'équipe. Mais nous ne concédons pas de buts, ils n'ont donc pas besoin de marquer autant. Nous avons marqué six buts contre Qarabag et quatre contre Newcastle. »