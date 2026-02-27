Getty
Arne Slot défend Mohamed Salah en critiquant sévèrement les attaquants de Liverpool Hugo Ekitike et Cody Gakpo
Quand Salah a-t-il marqué son dernier but en Premier League ?
La superstar égyptienne Salah a marqué 34 buts pour Liverpool toutes compétitions confondues la saison dernière, contribuant ainsi à remporter le titre de champion de Premier League, ainsi que les titres de joueur de l'année de la PFA et de Soulier d'or. Une prolongation de deux ans de son contrat, jusqu'en 2027, a été convenue.
La saison 2025-26 a été difficile pour tous les acteurs concernés à Anfield, avec des difficultés surprenantes à trouver une certaine régularité - après une frénésie de dépenses record - qui ont conduit à des questions délicates pour ceux qui sont sur le terrain et en dehors.
Salah a été confronté à bon nombre d'entre elles, ce qui l'a conduit à une explosion émotionnelle en décembre, et il n'a plus trouvé le chemin des filets en Premier League depuis le 1er novembre. Le joueur de 33 ans conserve toutefois le soutien total de son entraîneur, qui l'avait écarté du onze de départ en début de saison.
Slot défend Salah contre toutes les critiques concernant sa forme
Slot a déclaré à propos de Salah, qui semble avoir connu une baisse de régime par rapport aux normes remarquables qu'il s'est fixées au cours des neuf dernières années à Merseyside : « Il s'est fixé ses propres normes, qui sont tellement élevées que dès qu'il ne marque pas pendant quelques matchs, les gens sont surpris, ce qui est un grand compliment. Si l'on prend l'exemple de la FA Cup, même s'il s'agit d'une équipe de Premier League [contre laquelle il a marqué]. Il y a trois matchs, il a fait une passe décisive et marqué un but contre une équipe de Premier League, Brighton, une très bonne équipe de Premier League, c'est donc la réalité. Vous pouvez modifier les données et dire qu'il n'a pas marqué de but en neuf matchs de Premier League, mais c'est le niveau qu'il s'est fixé. »
Slot a ajouté quelques mots sur les performances de Salah, alors que l'ailier néerlandais Gakpo n'a pas marqué depuis sept matchs et que l'attaquant français Ekitike n'a pas réussi à trouver le chemin des filets lors de ses quatre dernières apparitions : « Je pense que je devrais entrer dans les détails des performances, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit pour le faire ici.
« Mo, nous sommes habitués à marquer des buts. Nous savons aussi, même à mon époque, que cela s'est produit, on m'a posé des questions sur le fait que Mo n'avait pas marqué pendant trois ou quatre matchs, mais il finit toujours par marquer à nouveau. Il n'est pas notre seul attaquant qui ne marque pas autant qu'avant. Ce n'est pas lui qui doit être au centre de l'attention, Hugo et Cody n'ont pas marqué non plus, c'est donc un problème d'équipe. Mais nous ne concédons pas de buts, ils n'ont donc pas besoin de marquer autant. Nous avons marqué six buts contre Qarabag et quatre contre Newcastle. »
Gakpo et Ekitike ont également été peu prolifiques devant le but.
Liverpool est convaincu que Salah retrouvera sa forme, car cette légende moderne a suffisamment de crédit pour que l'on puisse fermer les yeux sur un léger passage à vide. Ekitike a également impressionné depuis son transfert de 82 millions de livres sterling (110 millions de dollars) à l'été 2025, avec 15 buts marqués lors de sa première saison à Anfield.
Le joueur de 23 ans est conscient des défauts supposés de son jeu et s'efforce de les corriger. Slot a déclaré que l'international français devait travailler son jeu de tête pour quelqu'un qui mesure 1,90 m : « C'est vrai que lorsque je jouais, il y a longtemps, nous avions probablement un ballon suspendu à une corde et nous le frappions de la tête pour travailler notre technique. C'est un exercice isolé, qui n'est plus utilisé aujourd'hui.
Nous en sommes conscients, tout comme Hugo, et nous essayons donc d'y travailler. Ce n'est pas tous les jours, mais cela fait partie de son jeu et il souhaite également progresser, car il aurait pu marquer quelques buts supplémentaires. À 22 ou 23 ans, il est normal qu'il y ait des aspects de son jeu qu'il puisse améliorer. »
Calendrier des matchs de Liverpool 2025-26 : West Ham sera le prochain adversaire à Anfield
Liverpool, qui occupe actuellement la sixième place du classement de la Premier League et qui affrontera Galatasaray en huitièmes de finale de la Ligue des champions, espère renouer avec le chemin des filets samedi lors de la réception de West Ham.
