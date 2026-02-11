Arne Slot affirme qu'il ne sera pas limogé si Liverpool ne se qualifie pas pour la Ligue des champions.

Slot a répondu aux spéculations concernant son avenir à Anfield, affirmant que le fait de ne pas participer à la compétition européenne d'élite ne devrait pas automatiquement entraîner son licenciement. Liverpool se trouve actuellement dans une position précaire au classement de la Premier League, avec quatre points de retard sur Chelsea et cinq sur Manchester United dans la course au top 5, avant un déplacement crucial à Sunderland mercredi soir.

Compte tenu des dépenses massives du club sur le marché des transferts l'été dernier, un échec dans la qualification serait considéré comme un désastre. Cependant, Slot estime que les propriétaires du club, Fenway Sports Group, et le directeur sportif Richard Hughes adopteront une vision globale de la saison. Il a évoqué la saison 2022-23 sous la houlette de Jürgen Klopp, où le club a maintenu sa confiance envers l'Allemand malgré une place en dehors du top 4, une décision qui a jeté les bases du 20e titre de champion deux ans plus tard sous le commandement de Slot.

« C'est encore une fois une question difficile à répondre pour moi, car je ne décide pas de mon avenir », a déclaré Slot lorsqu'on lui a demandé si son poste était menacé. « La seule chose que je sais, c'est que cela s'est déjà produit récemment et que cela n'a pas affecté l'avenir de cet entraîneur. Mais cela ne garantit rien, bien sûr.

En général, [avec] les entraîneurs, en particulier dans ce club — peut-être que dans d'autres clubs, ce sont principalement, mais pas uniquement, les résultats qui comptent —, ils tiennent également compte des progrès réalisés par les joueurs, des progrès réalisés par l'équipe, et les circonstances sont parfois prises en considération. »