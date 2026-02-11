Getty Images Sport
Arne Slot affirme qu'il ne sera pas limogé si Liverpool ne se qualifie pas pour la Ligue des champions.
Slot confiant quant à son maintien malgré un scénario « inacceptable »
Slot a répondu aux spéculations concernant son avenir à Anfield, affirmant que le fait de ne pas participer à la compétition européenne d'élite ne devrait pas automatiquement entraîner son licenciement. Liverpool se trouve actuellement dans une position précaire au classement de la Premier League, avec quatre points de retard sur Chelsea et cinq sur Manchester United dans la course au top 5, avant un déplacement crucial à Sunderland mercredi soir.
Compte tenu des dépenses massives du club sur le marché des transferts l'été dernier, un échec dans la qualification serait considéré comme un désastre. Cependant, Slot estime que les propriétaires du club, Fenway Sports Group, et le directeur sportif Richard Hughes adopteront une vision globale de la saison. Il a évoqué la saison 2022-23 sous la houlette de Jürgen Klopp, où le club a maintenu sa confiance envers l'Allemand malgré une place en dehors du top 4, une décision qui a jeté les bases du 20e titre de champion deux ans plus tard sous le commandement de Slot.
« C'est encore une fois une question difficile à répondre pour moi, car je ne décide pas de mon avenir », a déclaré Slot lorsqu'on lui a demandé si son poste était menacé. « La seule chose que je sais, c'est que cela s'est déjà produit récemment et que cela n'a pas affecté l'avenir de cet entraîneur. Mais cela ne garantit rien, bien sûr.
En général, [avec] les entraîneurs, en particulier dans ce club — peut-être que dans d'autres clubs, ce sont principalement, mais pas uniquement, les résultats qui comptent —, ils tiennent également compte des progrès réalisés par les joueurs, des progrès réalisés par l'équipe, et les circonstances sont parfois prises en considération. »
- Getty Images Sport
Les « circonstances » d'une saison tragique et chaotique
La saison a débuté sous le signe de la tragédie après le décès de l'attaquant Diogo Jota en juillet dernier, un événement qui a bouleversé l'équipe et donné un ton sombre à la campagne. Sur le terrain, le Néerlandais a dû faire face à une crise incessante de blessures, l'attaquant vedette Alexander Isak s'étant cassé la jambe, laissant l'attaque affaiblie et incapable de tourner.
De plus, les stars confirmées ont perdu leur forme. Mohamed Salah, Alexis Mac Allister et Cody Gakpo ont tous connu une baisse significative de leurs performances, aggravant les « difficultés initiales » des nombreuses nouvelles recrues arrivées lors de la frénésie d'achats estivale. Ces facteurs ont contribué à une série de résultats médiocres qui a vu Liverpool remporter seulement six de ses 20 derniers matchs de championnat.
Slot a admis que cette saison était « de loin la plus difficile » de sa carrière d'entraîneur, mais il reste convaincu qu'il travaille pour un club qui privilégie le processus plutôt que les réactions impulsives. « Ce n'est pas le cas de tous les clubs, mais je pense que je travaille dans un club qui tient compte de ces aspects », a-t-il ajouté.
Vous recherchez des paris footballistiques plus intelligents ? Obtenez des aperçus d'experts, des pronostics basés sur des données et des informations gagnantes avec GOAL Tips sur Telegram. Rejoignez dès maintenant notre communauté en pleine expansion !
Le modèle de durabilité remis en question après la vente de Diaz
Les difficultés rencontrées par Liverpool ont été mises en évidence par le succès des anciens joueurs. La décision de vendre Luis Diaz au Bayern Munich pour 65,5 millions de livres sterling en juillet dernier revient aujourd'hui hanter les Reds. Alors que Liverpool peine à marquer des buts en l'absence d'Isak, Diaz a inscrit 18 buts et délivré 14 passes décisives en Allemagne.
Slot a défendu cette vente, invoquant le strict respect par le club d'un modèle économique durable, même si cela fait de lui une « exception » parmi l'élite de la Premier League. Il a également fait valoir que le débat serait différent si son joueur le plus cher était resté en forme.
« Il serait peut-être plus juste de dire que si Alex [Isak] avait été en forme, aurions-nous également parlé de cela ? », a fait valoir Slot. « Luis Díaz est un autre exemple de la façon dont ce club est géré. Si ce club reçoit une offre de ce type pour un joueur de 28 ans, alors, parce qu'il est fondé sur la durabilité, il choisit de vendre un joueur. Nous sommes une exception dans la Premier League, en particulier au sommet de la Premier League pour cela. »
- Getty Images Sport
Choix difficile avant le déplacement à Sunderland
La préoccupation immédiate de Slot est de naviguer dans un match difficile contre une équipe de Sunderland qui reste invaincue à domicile cette saison. Les ressources du manager sont poussées à leur limite, avec seulement 22 joueurs disponibles pour la sélection.
La suspension de Dominik Szoboszlai, suite à son carton rouge contre Manchester City, s'ajoute à une liste d'absents qui ne cesse de s'allonger, avec notamment les arrières droits Conor Bradley et Jeremie Frimpong. Joe Gomez venant tout juste de reprendre l'entraînement, Slot devrait aligner Wataru Endo ou Curtis Jones dans un rôle défensif improvisé, après avoir apparemment écarté Calvin Ramsay, 22 ans, jugé non prêt pour l'équipe première.
Une victoire est impérative pour maintenir la pression sur Chelsea et Manchester United, mais avec une défense improvisée et une attaque peu efficace, Slot sait que les « circonstances » dont il espère qu'elles lui permettront de sauver son poste contribuent actuellement à rendre sa tâche sur le terrain plus difficile que jamais.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité