En conférence de presse, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a annoncé que Lionel Messi ne serait pas titulaire pour le troisième et dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde contre la Jordanie, l'Albiceleste étant déjà mathématiquement qualifiée en tête de son groupe.





Le journaliste argentin légendaire Macaya Márquez, 91 ans et présent pour sa 18e Coupe du monde, a alors interrogé le sélectionneur des champions du monde : « Permettez-moi de vous demander… Messi jouera-t-il contre la Jordanie ou non ? ». Le sélectionneur répond alors avec un sourire : « Je ne dévoile jamais mes compositions à l’avance… mais pour vous, je fais exception : Messi ne sera pas titulaire. Je vous respecte trop et je suis fier de vous voir ici. » Avant de conclure la conférence, Scaloni a serré Márquez dans ses bras et posé pour une photo souvenir.



