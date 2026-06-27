Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Argentina Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Argentine : Scaloni révèle à un journaliste de 91 ans : « Messi sera sur le banc »

Argentine
L. Scaloni
L. Messi
Coupe du monde

En conférence de presse, le sélectionneur argentin a confirmé que Lionel Messi ne figurerait pas dans le onze de départ pour le match contre la Jordanie.

En conférence de presse, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a annoncé que Lionel Messi ne serait pas titulaire pour le troisième et dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde contre la Jordanie, l'Albiceleste étant déjà mathématiquement qualifiée en tête de son groupe.


Le journaliste argentin légendaire Macaya Márquez, 91 ans et présent pour sa 18e Coupe du monde, a alors interrogé le sélectionneur des champions du monde : « Permettez-moi de vous demander… Messi jouera-t-il contre la Jordanie ou non ? ». Le sélectionneur répond alors avec un sourire : « Je ne dévoile jamais mes compositions à l’avance… mais pour vous, je fais exception : Messi ne sera pas titulaire. Je vous respecte trop et je suis fier de vous voir ici. » Avant de conclure la conférence, Scaloni a serré Márquez dans ses bras et posé pour une photo souvenir.


  • L'Argentine, déjà qualifiée et assurée de terminer en tête du groupe J, affrontera la Jordanie à 16h, heure italienne, pour son dernier match de poule. Le sélectionneur Lionel Scaloni devrait profiter de cette rencontre pour faire tourner son effectif. Lionel Messi débutera ainsi sur le banc afin de préserver ses forces en vue des seizièmes de finale ; il sera remplacé par Julián Álvarez. Au milieu de terrain, c’est la révolution : Palacios, Paredes, Lo Celso et Nico Paz sont en lice pour une place de titulaire. Dans les cages, on retrouvera à nouveau Dibu Martínez.

    • Publicité





Coupe du monde
Jordanie crest
Jordanie
JOR
Argentine crest
Argentine
ARG