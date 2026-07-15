La demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre, programmée ce mercredi soir à Atlanta, n’est pas seulement un duel pour une place en finale : elle oppose également plusieurs duels individuels et affrontements tactiques qui pourraient sceller l’issue de cette affiche tant attendue.
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Argentine - Angleterre : des duels partout sur le terrain
Messi face au système anglais
Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, s’apprête à affronter l’Angleterre pour la première fois en match international, malgré ses plus de 200 sélections avec les « danseurs de tango ».
Son marquage constitue un casse-tête pour la sélection anglaise, tant il alterne aisément entre l’axe et l’aile droite, exploitant le moindre espace pour faire la différence dans les moments clés, comme le souligne le Buenos Aires Times.
Mika Richards, ancien défenseur anglais et analyste pour la BBC, l’assure : « Il est impossible de marquer Messi en un contre un, car il ne revient pas souvent en défense et trouve toujours des espaces qui ne devraient pas exister. Il possède une perception exceptionnelle des espaces et apparaît au bon moment. »
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Rice contre Enzo Fernández
Le milieu de terrain pourrait être le théâtre d’un duel direct entre Declan Rice et Enzo Fernández, qui ont tous deux rejoint Arsenal et Chelsea en 2023 pour des montants similaires dépassant les 100 millions d’euros.
Fernández se distingue par sa capacité à construire le jeu et à délivrer des passes décisives, tandis que Rice s’appuie sur sa puissance physique et son excellente capacité à récupérer le ballon et à couvrir les espaces.
L’Angleterre espère retrouver Rice à 100 % après son remplacement à la mi-temps du quart de finale contre la Norvège pour cause de problème de santé.
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Keen et Álvarez : une défense mise à l’épreuve
Harry Kane compte exploiter les failles défensives de l’Argentine, qui a encaissé cinq buts en trois matchs éliminatoires face au Cap-Vert, à l’Égypte et à la Suisse.
Le capitaine anglais connaît bien plusieurs défenseurs argentins, notamment Cristian Romero, son ancien coéquipier à Tottenham, ainsi que Lisandro Martínez et Emiliano Martínez.
Dans le camp adverse, Julián Álvarez cherchera à percer la défense anglaise, probablement menée par John Stones et Mark Joyci, dans un duel qui pourrait s’avérer décisif pour le rythme de la rencontre.
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Un duel de style différent
La rivalité ne se jouera pas uniquement sur la pelouse : les tribunes du stade Mercedes-Benz s’apprêtent également à vivre une confrontation entre les deux camps de supporters.
L’Argentine a bénéficié du plus grand soutien populaire de la compétition, ses supporters ayant l’habitude d’organiser des rassemblements massifs avant les matchs, au cours desquels ils brandissent d’immenses drapeaux et entonnent des chants dans une ambiance festive.
De leur côté, les fans anglais, réputés pour leurs chants de tribune, espèrent faire entendre leur voix au coup de sifflet final, tandis que les Argentins rêvent d’entonner leur hymne non officiel pour célébrer leur qualification en finale et se rapprocher de la quatrième étoile.
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