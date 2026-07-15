Argentine - Angleterre : des duels partout sur le terrain

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, s’apprête à affronter l’Angleterre pour la première fois en match international, malgré ses plus de 200 sélections avec les « danseurs de tango ».

Son marquage constitue un casse-tête pour la sélection anglaise, tant il alterne aisément entre l’axe et l’aile droite, exploitant le moindre espace pour faire la différence dans les moments clés, comme le souligne le Buenos Aires Times.

Mika Richards, ancien défenseur anglais et analyste pour la BBC, l’assure : « Il est impossible de marquer Messi en un contre un, car il ne revient pas souvent en défense et trouve toujours des espaces qui ne devraient pas exister. Il possède une perception exceptionnelle des espaces et apparaît au bon moment. »

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