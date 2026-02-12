Serhat Pekmezci, l'ancien responsable du recrutement de Fenerbahçe à qui l'on attribue la découverte de Guler, a fait des déclarations surprenantes concernant le traitement réservé au jeune joueur de 20 ans dans la capitale espagnole. Dans une interview accordée à Sports Digitale, Pekmezci a laissé entendre que Guler était systématiquement isolé au sein de l'équipe.

« Arda Guler est victime de harcèlement moral », a déclaré Pekmezci, utilisant un terme souvent associé au harcèlement et aux intimidations sur le lieu de travail en Europe. Il a précisé que même si le joueur ne s'était pas plaint directement auprès de lui, la situation était prévisible compte tenu de l'environnement hostile qui règne au sein du club champion d'Europe. « Ce n'est pas qu'il se soit plaint auprès de moi, mais il savait que cela arriverait. Je lui ai dit d'être patient. »

Ces allégations brossent un tableau inquiétant des conflits internes au Real Madrid. Depuis son arrivée en 2023, Guler a eu du mal à s'imposer comme titulaire, une situation souvent attribuée à des blessures et à la concurrence. Cependant, Pekmezci insiste sur le fait que le problème est beaucoup plus personnel, affirmant qu'une faction spécifique au sein du vestiaire s'oppose activement au jeune joueur.