Arda Guler « victime d'intimidation » au Real Madrid par « des joueurs à l'ego très développé »
Scout dénonce un « harcèlement collectif » contre une star turque
Serhat Pekmezci, l'ancien responsable du recrutement de Fenerbahçe à qui l'on attribue la découverte de Guler, a fait des déclarations surprenantes concernant le traitement réservé au jeune joueur de 20 ans dans la capitale espagnole. Dans une interview accordée à Sports Digitale, Pekmezci a laissé entendre que Guler était systématiquement isolé au sein de l'équipe.
« Arda Guler est victime de harcèlement moral », a déclaré Pekmezci, utilisant un terme souvent associé au harcèlement et aux intimidations sur le lieu de travail en Europe. Il a précisé que même si le joueur ne s'était pas plaint directement auprès de lui, la situation était prévisible compte tenu de l'environnement hostile qui règne au sein du club champion d'Europe. « Ce n'est pas qu'il se soit plaint auprès de moi, mais il savait que cela arriverait. Je lui ai dit d'être patient. »
Ces allégations brossent un tableau inquiétant des conflits internes au Real Madrid. Depuis son arrivée en 2023, Guler a eu du mal à s'imposer comme titulaire, une situation souvent attribuée à des blessures et à la concurrence. Cependant, Pekmezci insiste sur le fait que le problème est beaucoup plus personnel, affirmant qu'une faction spécifique au sein du vestiaire s'oppose activement au jeune joueur.
« Les joueurs avec un ego démesuré » sont pointés du doigt
Selon le recruteur, la stagnation de Guler n'est pas due à un manque de talent, mais plutôt au refus des stars établies de l'intégrer. La transition entre l'ère de Toni Kroos et celle de Luka Modric était censée annoncer l'ascension de Guler, mais Pekmezci affirme qu'il a été bloqué par les figures seniors.
« Le harcèlement venait des joueurs. Il y a un groupe qui n'a pas réussi à accepter Arda ; malheureusement, ce sont des joueurs qui ont un ego très développé », a-t-il déclaré.
Malgré ses qualités techniques indéniables, il se retrouve souvent en marge des matchs, recevant moins souvent le ballon que ne l'exige son positionnement. Guler a connu un début de saison prometteur, marquant trois buts au cours des premiers mois. Bien que ses buts aient diminué ces derniers temps, il continue d'accumuler les passes décisives, avec sept buts en Liga et quatre autres en Ligue des champions.
Le départ de Xabi Alonso lié à une culture toxique
Ce qui est peut-être le plus inquiétant pour les supporters madrilènes, c'est que Pekmezci estime que cette dynamique du pouvoir des joueurs a été le catalyseur des récents bouleversements au sein de la direction du club. Xabi Alonso, qui a pris les rênes après le départ de Carlo Ancelotti mais qui a été limogé en janvier, aurait trouvé impossible de gérer ces fractures internes.
« C'est pourquoi Xabi Alonso est également parti », a déclaré Pekmezci, suggérant que le manager basque était une autre victime des mêmes « egos » qui visent désormais Guler.
Les rênes ont depuis été confiées à Alvaro Arbeloa, mais la situation semble peu s'être améliorée. Arbeloa, chargé de stabiliser le navire, semble avoir poursuivi la tendance à mettre le meneur de jeu sur la touche. Lors d'une récente défaite en Ligue des champions contre Benfica, les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque Guler a été remplacé. Il a été filmé, visiblement frustré, marmonnant pour lui-même alors qu'il quittait le terrain.
La patience s'amenuise à Madrid
Guler a longtemps été loué pour son tempérament, mais même son stoïcisme est mis à rude épreuve. « Je lui ai dit : "Sois patient." Arda est très patient, il est très conscient, mais même lui a commencé à se rebeller », a noté Pekmezci.
Le joueur de 20 ans se trouve à un tournant décisif de sa carrière. Son « transfert de rêve » se transformant en cauchemar potentiel, le mercato estival approche à grands pas. Si le « harcèlement » présumé se poursuit et que les « egos » dans les vestiaires restent incontrôlés, le Real Madrid risque de perdre un talent générationnel qui estime ne pas avoir eu la chance de briller.
Pour l'instant, Guler reste pris au piège dans un cycle difficile, attendant une percée sous Arbeloa que son ancien mentor estime ne jamais voir arriver tant que la hiérarchie actuelle du vestiaire restera en place.
