Arabie saoudite, Barcelone et d’autres destinations : où Bastoni pourrait-il atterrir ?

« Mes joueurs et moi-même respectons généralement les contrats ; il lui reste encore deux ans de contrat et il adore l’Inter. Aujourd’hui, il ne songe pas à rejoindre d’autres clubs ; bien sûr, s’il y a des clubs intéressés qui satisfont à la fois le club et le joueur, on pourra s’asseoir autour d’une table pour discuter. Mais pour l’instant, il n’y a pas de négociations. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Sur le plan humain, l’année dernière a été très difficile, mais il s’en est sorti. » Tullio Tinti, l’agent d’Alessandro Bastoni, évoque pour la première fois depuis 2019 – année où le défenseur né en 1999 a rejoint les Nerazzurri – la possibilité d’un départ de l’Inter.