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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Après le scandale en Allemagne… Rüdiger continue de faire parler de lui

Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay
Coupe du monde
Antonio Rüdiger
Real Madrid
Allemagne
Paraguay
É.-U.
Espagne

La défense de la Mannschaft reste inchangée

La déception est profonde au sein de l’équipe d’Allemagne après son élimination aux tirs au but face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde, un résultat que la presse allemande qualifie de « scandale » au vu de la différence de niveau entre les deux formations.

Dans le même temps, le défenseur Antonio Rüdiger a tenté, en zone mixte, d’analyser les causes de cette défaite.

Interrogé avec prudence par un journaliste sur la nécessité d'intégrer davantage de « joueurs rebelles » après cette élimination face à la sélection sud-américaine, Rüdiger a répondu avec sérieux et une sensibilité peut-être excessive.

Dans un premier temps, Rüdiger a reconnu sans détour le faible niveau de l’Allemagne lors de cette Coupe du monde. Selon le journal Bild, le défenseur du Real Madrid a déclaré : « C’est une vérité amère que nous devons accepter. Face à la Côte d’Ivoire, l’Équateur et aujourd’hui le Paraguay… Ce n’était ni l’Espagne, ni l’Argentine, ni aucune autre équipe de premier plan. Nous devons revoir beaucoup de choses. »

  • Lorsque le journaliste a ensuite évoqué l'ambiance au sein de l'équipe et posé la question de la nécessité d'avoir davantage de « joueurs turbulents », l'expression déjà sérieuse de Rüdiger s'est encore durcie.

    Le défenseur a répondu : « Vous ne voulez pas de méchants (de fauteurs de troubles), n’est-ce pas ? ».

    Le journaliste a alors précisé qu’il visait plutôt des joueurs capables de « rendre la pareille sur le terrain », une qualité susceptible d’apporter un plus à l’équipe.

    Il esquisse alors un sourire ironique et se tourne à nouveau vers le journaliste : « Tu sais ce qui s’est passé avant… Les méchants ! »

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  • Un nouveau scandale éclate, accompagné de critiques cinglantes.

    Le journal Bild s'en est pris à Rüdiger après ses déclarations, qu'il qualifie de nouveau scandale venant s'ajouter à un parcours déjà controversé, marqué par son attitude suite à l'élimination de la Coupe du monde.

    Le quotidien allemand affirme que le défenseur fait peut-être allusion à la polémique qui avait accompagné sa sélection avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Rappelons que sa convocation avait suscité de vives critiques en raison de ses nombreux écarts de conduite, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

    Le journal rappelle que le défenseur central accumule les polémiques : insultes à l’encontre de supporters, geste mimant une décapitation ou encore consommation de narguilé durant la Coupe du monde 2018. Après son dernier écart de conduite lors de la finale de la Coupe du Roi espagnole la saison dernière avec son club, le Real Madrid, face à Barcelone (défaite 3-2 après prolongation), lorsqu’il a lancé un rouleau de ruban adhésif en direction de l’arbitre, des consignes claires ont été données par la Fédération allemande. »

    L’entraîneur Julian Nagelsmann (38 ans) avait alors tranché : « La limite a été franchie. Il ne doit pas se permettre d’aller plus loin, sinon les conséquences seront plus graves. »

    Rüdiger a ensuite exprimé ses regrets : « Cette polémique me montre une nouvelle fois que j’ai une responsabilité que je n’ai pas assumée à certains moments. Je prends les critiques sérieuses et objectives très au sérieux, car je sais très bien que j’ai eu des comportements qui étaient clairement excessifs. »

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