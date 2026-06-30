Après le scandale en Allemagne… Rüdiger continue de faire parler de lui

La déception est profonde au sein de l’équipe d’Allemagne après son élimination aux tirs au but face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde, un résultat que la presse allemande qualifie de « scandale » au vu de la différence de niveau entre les deux formations.

Dans le même temps, le défenseur Antonio Rüdiger a tenté, en zone mixte, d’analyser les causes de cette défaite.

Interrogé avec prudence par un journaliste sur la nécessité d'intégrer davantage de « joueurs rebelles » après cette élimination face à la sélection sud-américaine, Rüdiger a répondu avec sérieux et une sensibilité peut-être excessive.

Dans un premier temps, Rüdiger a reconnu sans détour le faible niveau de l’Allemagne lors de cette Coupe du monde. Selon le journal Bild, le défenseur du Real Madrid a déclaré : « C’est une vérité amère que nous devons accepter. Face à la Côte d’Ivoire, l’Équateur et aujourd’hui le Paraguay… Ce n’était ni l’Espagne, ni l’Argentine, ni aucune autre équipe de premier plan. Nous devons revoir beaucoup de choses. »