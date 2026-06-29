Après la déception de la Coupe du monde… Une star uruguayenne lève le voile sur Bielsa

L’élimination de l’équipe d’Uruguay de la Coupe du monde continue de susciter de vives polémiques. Si certains pointent du doigt l’entraîneur Marcelo Bielsa, d’autres imputent une large part de la responsabilité au gardien Rodrigo Muslera.

Selon le journal « AS », ses erreurs auraient été décisives lors de la phase de groupes, où il n’a pas répondu aux attentes.

Il est directement impliqué sur le but saoudien, encaisse ensuite deux fois face au Cap-Vert, puis commet une nouvelle erreur sur l’ouverture du score d’Alex Baena, ce qui entraîne son remplacement à la mi-temps.

L’agent du gardien uruguayen a pris sa défense sur les réseaux sociaux : « Comme toujours, il affronte tout avec courage dans un monde rempli de faux-semblants, de détracteurs hypocrites, de personnes haineuses et de ceux qui s’érigent en juges de la morale. »

Il a ajouté : « Le voici, mon frère, très en colère contre lui-même et profondément triste, car il sait qu’il n’a pas pu réaliser le rêve qui animait le peuple uruguayen. »

Il a ajouté : « Nous qui t’aimons, nous mesurons l’ampleur de ta souffrance et nous restons à tes côtés, comme toujours. Pour la majorité de notre peuple, tu demeureras un modèle, sur le terrain comme dans la vie. J’espère que l’Uruguay comptera davantage de joueurs comme Muslera. »

Quelques heures avant cette publication, le gardien international avait annoncé mettre un terme à sa carrière internationale.