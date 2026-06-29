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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Après la déception de la Coupe du monde… Une star uruguayenne lève le voile sur Bielsa

Coupe du monde
Uruguay
M. Bielsa
L. Torreira
F. Muslera
Uruguay

L’élimination de l’équipe d’Uruguay de la Coupe du monde continue de susciter de vives polémiques. Si certains pointent du doigt l’entraîneur Marcelo Bielsa, d’autres imputent une large part de la responsabilité au gardien Rodrigo Muslera.

Selon le journal « AS », ses erreurs auraient été décisives lors de la phase de groupes, où il n’a pas répondu aux attentes.

Il est directement impliqué sur le but saoudien, encaisse ensuite deux fois face au Cap-Vert, puis commet une nouvelle erreur sur l’ouverture du score d’Alex Baena, ce qui entraîne son remplacement à la mi-temps.

L’agent du gardien uruguayen a pris sa défense sur les réseaux sociaux : « Comme toujours, il affronte tout avec courage dans un monde rempli de faux-semblants, de détracteurs hypocrites, de personnes haineuses et de ceux qui s’érigent en juges de la morale. »

Il a ajouté : « Le voici, mon frère, très en colère contre lui-même et profondément triste, car il sait qu’il n’a pas pu réaliser le rêve qui animait le peuple uruguayen. »

Il a ajouté : « Nous qui t’aimons, nous mesurons l’ampleur de ta souffrance et nous restons à tes côtés, comme toujours. Pour la majorité de notre peuple, tu demeureras un modèle, sur le terrain comme dans la vie. J’espère que l’Uruguay comptera davantage de joueurs comme Muslera. »

Quelques heures avant cette publication, le gardien international avait annoncé mettre un terme à sa carrière internationale.

  • FBL-WC-2026-MATCH66-URU-ESPAFP

    Torera critique ouvertement Bielsa

    Pour la star uruguayenne Lucas Torreira, la responsabilité principale incombe à l’entraîneur Marcelo Bielsa.

    « La période que j’ai passée avec Bielsa a été très courte, et il n’y a pas eu beaucoup de communication entre nous », a déclaré l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid. « De son côté, il a essayé de donner le meilleur de lui-même pour l’Uruguay, mais bon nombre de ses comportements et de ses méthodes n’ont pas été bien accueillis. »

    « Je parle en connaissance de cause, ayant évolué sous ses ordres au quotidien. C’était regrettable, car nous avions tous de grands espoirs au départ. Mais ce qui s’est passé par la suite était vraiment triste. »

    Il a poursuivi : « Pendant cette période, certains de mes coéquipiers ont traversé des moments difficiles. La sélection est arrivée à la Coupe du monde en souffrant de problèmes évidents. Il est temps de revoir beaucoup de choses. »

    Il conclut : « Nous devons trouver un entraîneur qui corresponde à notre pays, à notre culture footballistique, à notre histoire et à nos joueurs, afin de redevenir une équipe compétitive. »

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  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Moslera a disputé la rencontre malgré la fièvre.

    L'agent de Muslera n'était pas le seul à défendre publiquement le gardien uruguayen. L'ancienne star Diego Forlán, qui connaît bien le portier chevronné, est intervenu à la télévision pour révéler qu'il souffrait d'une forte fièvre la veille du match contre l'Espagne.

    «Nando avait de la fièvre, jusqu’à 40 degrés, la veille du match», a-t-il expliqué.