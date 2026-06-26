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Après la débâcle, Klopp étrille l’Allemagne avec des critiques acerbes

Équateur vs Allemagne
Équateur
Allemagne
Coupe du monde
J. Klopp
M. Hummels
Allemagne

La défaite de l’Allemagne face à l’Équateur (1-2) lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde a tiré la sonnette d’alarme au sein du camp de la Mannschaft, même si elle n’a pas empêché les « Machines » de se qualifier pour les seizièmes de finale.

En tant qu’analyste pour MagentaTV, Jürgen Klopp, l’ancien coach de Liverpool, a adressé des critiques acerbes à la sélection allemande dirigée par Julian Nagelsmann.

Le quotidien espagnol AS a relayé ses propos, dans lesquels il estime que la Mannschaft a opté pour « les mauvais moyens » face à un « adversaire redoutable ».

« Dès la 12^e minute, nous avons manqué de profondeur offensive », a-t-il constaté, avant de déplorer le repli défensif en bloc bas.

Et de conclure : « On aurait dit que nous nous entraînions à cela. Beaucoup de choses ne se sont pas bien passées. L’équipe n’a pas donné l’impression qu’elle allait passer facilement les prochaines étapes. »

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’Équateur domine ses duels

    L'actuel directeur du département football du groupe Red Bull a pointé du doigt le manque d'esprit combatif, affirmant : « Nous devons allier la qualité dont nous disposons à un état d'esprit exceptionnel. » 

    Interrogé sur l’absence de cette mentalité lors de la rencontre face à l’Équateur, il a répondu sans détour : « Bien sûr ».

    Il a également appelé à rehausser le niveau de compétitivité de la sélection allemande, expliquant : « Nous devons accélérer le rythme. L’Équateur a joué avec beaucoup plus d’enthousiasme car il se battait pour rester dans la compétition. Nous devons, au minimum, égaler cette intensité. »

    Il a également mis en garde contre le danger de perdre le ballon dans certaines zones, déclarant : « Perdre le ballon est déjà grave en soi, mais le perdre aux mauvais endroits, c’est une catastrophe. » 

    Il a ajouté : « Ils nous ont dominés dans les duels au milieu de terrain. »

    De son côté, l’ancien international allemand Mats Hummels, champion du monde 2014, a abondé dans le sens de Klopp, estimant que cette défaite devait servir de signal d’alarme pour éviter de répéter les mêmes erreurs en seizièmes de finale.

    Les deux hommes estiment que la Nationalmannschaft possède l’effectif pour viser le titre, à condition de retrouver son intensité, son mental de guerrier et sa détermination.

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