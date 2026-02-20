Aperçu des Américains à l'étranger : Christian Pulisic poursuit sa convalescence, Haji Wright peut porter Coventry, et Balogun cherche à tirer parti d'un grand match

Et ainsi, la saison européenne avance. Ce sont des jours difficiles à comprendre, surtout en cette année de Coupe du monde. Normalement, on peut construire des récits et identifier des thèmes. Mais pour l'instant, il y a un léger malaise. Tout semble orienté vers le tournoi de cet été. On a l'impression que tout le monde veut rester en forme, rester en bonne santé et se battre pour une place.

Bien sûr, tout cela est lié. On ne peut pas rester en forme sans jouer. Et on ne peut pas se battre pour une place si on n'est pas performant. C'est drôle comme cela fonctionne. Et pour l'instant, la situation semble un peu floue au sein de l'équipe nationale américaine. Il y a quelques mois, la sélection de Weston McKennie était encore incertaine. Aujourd'hui, il joue bien et semble prêt à débuter. Christian Pulisic a été le meilleur joueur de la Serie A pendant quelques mois, mais il a récemment été victime de blessures. Sa condition physique devra être une préoccupation sérieuse pour Mauricio Pochettino.

Et puis, au poste d'attaquant, la concurrence est rude. Si Folarin Balogun et Ricardo Pepi sont les numéros un et deux, qui obtiendra la troisième place ? Haji Wright et Patrick Agyemang connaissent des saisons remarquablement similaires et retrouvent tous deux leur forme au bon moment. Ils ont tous deux des matchs cruciaux à disputer ce week-end dans leur lutte pour la promotion.

GOAL revient sur les principaux événements à suivre ce week-end parmi les Américains évoluant à l'étranger...