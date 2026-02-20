Goal.com
Americans Abroad GFXGOAL
Thomas Hindle

Aperçu des Américains à l'étranger : Christian Pulisic poursuit sa convalescence, Haji Wright peut porter Coventry, et Balogun cherche à tirer parti d'un grand match

Christian Pulisic cherche à retrouver la forme pour Milan, et Folarin Balogun pourrait offrir trois points importants à son équipe s'il continue sur sa lancée.

Et ainsi, la saison européenne avance. Ce sont des jours difficiles à comprendre, surtout en cette année de Coupe du monde. Normalement, on peut construire des récits et identifier des thèmes. Mais pour l'instant, il y a un léger malaise. Tout semble orienté vers le tournoi de cet été. On a l'impression que tout le monde veut rester en forme, rester en bonne santé et se battre pour une place.

Bien sûr, tout cela est lié. On ne peut pas rester en forme sans jouer. Et on ne peut pas se battre pour une place si on n'est pas performant. C'est drôle comme cela fonctionne. Et pour l'instant, la situation semble un peu floue au sein de l'équipe nationale américaine. Il y a quelques mois, la sélection de Weston McKennie était encore incertaine. Aujourd'hui, il joue bien et semble prêt à débuter. Christian Pulisic a été le meilleur joueur de la Serie A pendant quelques mois, mais il a récemment été victime de blessures. Sa condition physique devra être une préoccupation sérieuse pour Mauricio Pochettino.

Et puis, au poste d'attaquant, la concurrence est rude. Si Folarin Balogun et Ricardo Pepi sont les numéros un et deux, qui obtiendra la troisième place ? Haji Wright et Patrick Agyemang connaissent des saisons remarquablement similaires et retrouvent tous deux leur forme au bon moment. Ils ont tous deux des matchs cruciaux à disputer ce week-end dans leur lutte pour la promotion.

GOAL revient sur les principaux événements à suivre ce week-end parmi les Américains évoluant à l'étranger...

  • Christian Pulisic va-t-il revenir ?

    Christian Pulisic est sur la touche depuis quelques semaines maintenant. L'Américain a connu un excellent début de saison sous la houlette de Max Allegri et figurait certainement parmi les meilleurs joueurs de Serie A en début de championnat. Mais sa forme a quelque peu baissé. Milan a commencé à connaître des difficultés. Et Pulisic a subi le genre de blessures qui l'ont tourmenté tout au long de sa carrière jusqu'à présent. Allegri a réagi en réintégrant progressivement Pulisic. Il a manqué près de trois semaines complètes avant de revenir sur le terrain lors de la victoire 2-1 contre Pise le 13 février. Il a ensuite joué huit minutes lors du match nul 1-1 contre Como en milieu de semaine.

    Ce week-end, une nouvelle occasion se présente. Parme occupe la 12e place, mais joue de manière assez médiocre. L'équipe n'a marqué que quatre buts lors de ses cinq derniers matchs et en a encaissé quatre lors de deux semaines consécutives. C'est le moment idéal pour les affronter, et Pulisic pourrait avoir l'occasion de jouer quelques minutes avant le prochain stage de l'équipe nationale américaine.

  • Coventry City v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Haji Wright à la tête de Coventry

    Coventry est en perte de vitesse. Quelques mois après le début de la saison, Frank Lampard avait permis aux Sky Blues de prendre la tête du championnat. Ils avaient perdu en finale des barrages l'année dernière, mais tout semblait indiquer que cette saison serait la bonne. Nous pensions que Coventry allait remporter le titre haut la main.

    Mais les choses changent vite, et même s'ils sont toujours en tête du championnat, leur avance d'un point semble plutôt précaire. Cependant, Haji Wright est celui qui leur permet de rester dans la course pour l'instant. Le match en milieu de semaine contre Middlesbrough, alors en tête du classement, semblait décisif pour le titre. Le vainqueur de ce match serait certainement favori pour remporter le championnat. Et Wright a pris les choses en main. L'Américain a marqué trois buts et Coventry a livré une véritable leçon de contre-attaque à domicile. Ce n'était pas le football spectaculaire du début de saison. Mais cela n'avait pas vraiment d'importance. Coventry a remporté les trois points. Mais le travail ne s'arrête pas là. Il reste encore 14 matchs à jouer. West Bromwich Albion est peut-être en lutte pour éviter la relégation et en mauvaise forme, mais il sera certainement prêt à se battre. Wright devra à nouveau être à la hauteur.

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    Folarin Balogun, fort d'un grand match

    Le PSG aurait vraiment dû s'imposer plus facilement face à Monaco en milieu de semaine. Même s'il connaît des difficultés en Ligue 1, il dispose d'un effectif plus talentueux que la plupart des équipes de Ligue des champions, dont il est le tenant du titre. Pourquoi a-t-il eu tant de mal ? À cause de Folarin Balogun, qui a livré une excellente performance ce soir-là. Il a inscrit deux buts en 83 minutes de jeu. En réalité, son impact global sur le jeu était plutôt limité. Il n'a réussi que 12 passes ce jour-là et n'a touché le ballon que quatre fois dans la surface adverse.

    Mais deux d'entre elles ont abouti à des buts. Et même si Monaco a perdu, sa performance a été extrêmement impressionnante. Le défi consiste désormais à poursuivre sur cette lancée. Strasbourg, Lille et Marseille ont tous connu des difficultés ces derniers temps. Le moment est venu pour Monaco et Balogun de remonter au classement. Le leader Lens ne sera pas un adversaire facile, mais une bonne performance de Balogun serait un bon début.

  • FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Weston McKennie et la Juve enfin victorieux

    Malgré toutes les discussions autour de la forme de McKennie, la Juventus est en mauvaise posture ces derniers temps. Les Bianconeri ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs, dont une défaite assez cuisante 3-2 contre l'Inter, qui a vu les figures importantes du club faire la une des journaux après avoir commenté les décisions arbitrales. McKennie, pendant cette période, a contribué à quatre buts. En bref, l'Américain joue l'un des meilleurs footballs de sa carrière, mais cela ne se traduit pas vraiment chez ses coéquipiers.

    Beaucoup de matchs semblent cruciaux ces jours-ci. Après un début de saison solide, la Juve est en train de se faire distancer dans la course européenne. Une défaite cuisante 5-2 contre Galatasaray en milieu de semaine a mis en péril sa campagne en Ligue des champions. En d'autres termes, elle doit commencer à gagner des matchs, et vite. Une équipe de Côme coriace, à domicile, sera un début difficile.

  • Derby County v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Patrick Agyemang, l'homme clé de Derby

    Patrick Agyemang est en pleine forme. L'attaquant a, comme on peut le comprendre, eu quelques difficultés à s'adapter au football anglais. Le jeu était trop rapide et trop physique pour l'ancien joueur du Charlotte FC, et il n'a pas vraiment trouvé ses marques lors de ses débuts à Derby. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Agyemang s'est vu confier un rôle central dans l'équipe, où il est désormais l'attaquant titulaire incontesté et le point d'ancrage d'une équipe qui semble de plus en plus à l'aise avec le ballon. Il a marqué 10 buts cette saison et semble capable d'en marquer encore davantage.

    L'adversaire de cette semaine, Watford, promet un duel intéressant. Il y a un mois, Watford était en bonne position pour les barrages, mais il reste sur huit matches sans victoire. Derby, quant à lui, a marqué 11 buts lors de ses cinq derniers matches et semble plus solide défensivement ces derniers temps. C'est une équipe en manque de confiance qui affronte un attaquant débordant de confiance.

