Getty Images Sport
Traduit par
Antony, le joueur décevant de Manchester United, semble fondre en larmes après avoir raté une occasion en or dans le temps additionnel lors du match nul du Real Betis contre Rayo Vallecano
Antony renaît en Liga
Antony a fait une arrivée surprise à Manchester United à l'été 2022, rejoignant ainsi l'entraîneur Erik ten Hag qui l'avait déjà entraîné aux Pays-Bas avec l'Ajax. Il a joué un rôle important dans la saison 2022-23 prometteuse des Red Devils, qui ont terminé troisièmes de la Premier League et remporté la Carabao Cup.
Cependant, après avoir inscrit huit buts et délivré trois passes décisives lors de sa première saison avec United, il n'a réussi que cinq contributions conjointes à des buts en 2023-24 et est tombé en disgrâce lorsque Ten Hag a été licencié et remplacé par Ruben Amorim.
Le joueur de 26 ans a ensuite été prêté au Real Betis pour la seconde moitié de la saison 2024-25, où il a marqué neuf buts et délivré cinq passes décisives en 26 apparitions. Après une saga de transfert cet été, le Betis et United ont finalement conclu un accord pour le retour définitif d'Antony à l'Estadio La Cartuja de Sevilla. Il a de nouveau fait preuve d'une forme impressionnante, contribuant à mener le Betis vers une place qualificative pour la Ligue des champions dans la Liga.
- Getty Images Sport
Les joueurs de Manchester United en larmes après avoir raté une occasion en fin de match
Cependant, Antony a été submergé par l'émotion après le dernier match du Real Betis, un match nul 1-1 contre le Rayo Vallecano samedi dernier. Cédric Bakambu avait donné l'avantage à l'équipe de Manuel Pellegrini à la 16e minute, mais Isi Palazon a égalisé juste avant la mi-temps, ramenant le score à 1-1 avant la pause.
Les hôtes ont poussé pour marquer le but de la victoire, mais ils ont finalement échoué dans leur quête, Antony ayant manqué une occasion en or dans le temps additionnel de la seconde mi-temps. Il a été lancé par Cucho Hernandez et n'avait plus que le gardien Augusto Batalla à battre, mais il a réussi à tirer directement sur le gardien, provoquant les grognements audibles des supporters locaux.
Il semblait en larmes juste après le coup de sifflet final, El Chiringuito décrivant Antony comme « complètement dévasté ». Le directeur sportif Manu Fajardo a été vu en train de se diriger vers l'ancienne star de Manchester United pour le consoler, tandis que plusieurs de ses coéquipiers ont également offert leur soutien à l'ailier abattu.
Le Real Betis à la traîne dans la course à la Ligue des champions
C'était un moment important dans la course à la qualification pour la Ligue des champions en Liga, le Betis ayant réalisé jusqu'à présent une série impressionnante de bons résultats dans l'élite espagnole. Cependant, cet échec pourrait finir par coûter cher à ses ambitions, le Betis se trouvant désormais à six points de l'Atlético Madrid, quatrième du classement, après 25 matches disputés. Il lui reste également à affronter le Real Madrid, Barcelone et Celta Vigo, autre challenger surprise.
- AFP
L'équipe espagnole en quête de gloire en Ligue Europa
Tout n'est toutefois pas perdu pour le Betis pour le reste de la saison. Une bonne série de résultats, combinée à un ralentissement de l'Atlético ou de Villarreal, pourrait bien l'aider à se rapprocher du top 4, alors qu'il est également qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa après avoir terminé quatrième du classement de la phase de groupes. Il a remporté cinq victoires, battant notamment Ludogorets Razgrad, Lyon, Utrecht, Dinamo Zagreb et Feyenoord. Il affrontera Viktoria Plzen, Nottingham Forest, Panathinaikos ou Fenerbahce lors de son retour dans la compétition. Le premier match de cette rencontre aura lieu le 12 mars, le match retour étant prévu une semaine plus tard.
En attendant, Antony et le Betis tenteront de mettre derrière eux la déception du match nul contre le Rayo Vallecano lors de leur prochain match de Liga, dimanche, lorsqu'ils accueilleront Séville dans le cadre du très disputé Derbi Sevillano. Ensuite, l'équipe de Pellegrini affrontera Getafe, Celta Vigo, Athletic Club et Espanyol dans l'élite espagnole.
Publicité