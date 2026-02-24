Antony, le joueur décevant de Manchester United, semble fondre en larmes après avoir raté une occasion en or dans le temps additionnel lors du match nul du Real Betis contre Rayo Vallecano

Antony a fait une arrivée surprise à Manchester United à l'été 2022, rejoignant ainsi l'entraîneur Erik ten Hag qui l'avait déjà entraîné aux Pays-Bas avec l'Ajax. Il a joué un rôle important dans la saison 2022-23 prometteuse des Red Devils, qui ont terminé troisièmes de la Premier League et remporté la Carabao Cup.

Cependant, après avoir inscrit huit buts et délivré trois passes décisives lors de sa première saison avec United, il n'a réussi que cinq contributions conjointes à des buts en 2023-24 et est tombé en disgrâce lorsque Ten Hag a été licencié et remplacé par Ruben Amorim.

Le joueur de 26 ans a ensuite été prêté au Real Betis pour la seconde moitié de la saison 2024-25, où il a marqué neuf buts et délivré cinq passes décisives en 26 apparitions. Après une saga de transfert cet été, le Betis et United ont finalement conclu un accord pour le retour définitif d'Antony à l'Estadio La Cartuja de Sevilla. Il a de nouveau fait preuve d'une forme impressionnante, contribuant à mener le Betis vers une place qualificative pour la Ligue des champions dans la Liga.