Antonela Roccuzzo montre le cadeau géant offert par Lionel Messi pour la Saint-Valentin

Messi a joué un rôle déterminant pour l'Inter Miami la saison dernière, lorsque les Herons ont remporté la MLS Cup en décembre dernier. L'équipe de Javier Mascherano a battu les Vancouver Whitecaps 3-1 au Chase Stadium de Fort Lauderdale grâce à un but contre son camp d'Edier Ocampo, un but de Rodrigo De Paul en deuxième mi-temps et un but tardif de Tadeo Allende qui ont confirmé la victoire de la franchise de Miami.

Il reste toutefois à voir si Messi jouera pour l'Argentine lors de la Coupe du monde plus tard cette année. Le joueur de 38 ans avait déjà été interrogé sur sa participation avec les champions en titre, ce à quoi il avait répondu : « J'espère pouvoir être là. J'ai déjà dit que j'adorerais y être. Au pire, je serai là pour regarder le match en direct, mais ce sera spécial. La Coupe du monde est spéciale pour tout le monde, pour tous les pays, et particulièrement pour nous, car nous la vivons d'une manière complètement différente. »

Au sujet de ses discussions avec le sélectionneur Lionel Scaloni, il a ajouté : « La vérité, c'est que nous en avons parlé. Il comprend, et nous en avons beaucoup discuté. Il me dit toujours qu'il aimerait que je sois là, quel que soit mon rôle. Nous avons une relation de grande confiance et nous pouvons parler de tout. »

Pendant ce temps, la saison 2026 de la MLS débute le week-end prochain, alors que l'Inter Miami cherchera à défendre son titre de champion de la MLS Cup.