Getty Images Sport
Traduit par
Antonela Roccuzzo montre le cadeau géant offert par Lionel Messi pour la Saint-Valentin
Roccuzzo met en avant le côté plus doux de Messi
Loin des projecteurs, Messi a offert à sa femme Roccuzzo un dîner et des cadeaux pour la Saint-Valentin, et ces gestes romantiques sont rapidement devenus viraux. Messi est connu pour mener une vie privée, et le 14 février n'a pas fait exception à la règle, puisque le vainqueur de la Coupe du monde 2022 a marqué l'occasion avec des détails simples mais efficaces pour exprimer son affection.
Roccuzzo a donné un aperçu du côté plus tendre de Messi en partageant sur Instagram des photos du couple au restaurant, des fraises enrobées de chocolat avec une étiquette « LOVE » et une vue de la plage de Miami.
De plus, Roccuzzo a montré l'énorme ours en peluche que Messi lui a offert pour la Saint-Valentin.
- Getty Images Sport
Roccuzzo et Messi se sont mariés en 2017.
Messi et Roccuzzo sont des amoureux d'enfance et sont mariés depuis près de 10 ans, après s'être unis à Rosario, en Argentine, en juin 2017. Roccuzzo n'est plus seulement considérée comme l'épouse de Messi, mais est également devenue l'égérie de la marque Anastasia Beverly Hills.
Anastasia Soare, fondatrice de la marque, a rencontré Roccuzzo pour la première fois lors d'une fête organisée pour Victoria Beckham et la qualifie de femme moderne.
« Ce qui rend Antonela si fascinante, c'est son équilibre. C'est une mère dévouée, une partenaire formidable et une personne intègre », a déclaré Soare.
Dans une interview accordée à ELLE, Roccuzzo a donné un aperçu de la vie de son mari, Messi. Au sujet de la nutrition, de l'alimentation et de la récupération, elle a déclaré : « Mon mari doit toujours suivre un régime en raison de son activité. Nous devons manger sainement. Nous ne buvons pas d'alcool et nous ne fumons pas. Nous essayons de tout consommer bio. Tout cela va de pair avec l'exercice physique, la nutrition et la santé mentale : c'est un mode de vie. »
- AFP
« Je suis plus bizarre que tout », déclare Messi.
Messi a déjà évoqué sa vie privée et l'importance qu'il accorde à son intimité, comme il l'a déclaré l'été dernier. « Évidemment, quand je rentre chez moi, avec ma famille, j'essaie d'être un père et un mari normal, comme tout le monde, en assumant les responsabilités que nous avons tous, en tant que père, en tant que mari, et en étant une personne normale », a déclaré Messi.
« Je suis au-dessus de tout ce qui m'arrive – la célébrité [et] la reconnaissance – que je peux avoir à l'extérieur. À la maison, je suis une personne tout à fait normale, comme tout le monde. Je discipline les enfants, je leur fixe des limites, je joue et je partage avec eux, avec ma femme, et je mène une vie tout à fait normale. »
L'international argentin a également affirmé qu'il était un peu excentrique, déclarant précédemment à Marca : « Je suis plus bizarre que tout. J'aime vraiment être seul, j'apprécie la solitude. Le désordre à la maison, avec les trois enfants qui courent partout, finit par me saturer et j'aime avoir un moment de solitude. Je suis très structuré, si j'ai organisé ma journée d'une certaine manière et qu'au milieu, quelque chose se produit qui change tout pour moi. »
Messi participera-t-il à la Coupe du monde ?
Messi a joué un rôle déterminant pour l'Inter Miami la saison dernière, lorsque les Herons ont remporté la MLS Cup en décembre dernier. L'équipe de Javier Mascherano a battu les Vancouver Whitecaps 3-1 au Chase Stadium de Fort Lauderdale grâce à un but contre son camp d'Edier Ocampo, un but de Rodrigo De Paul en deuxième mi-temps et un but tardif de Tadeo Allende qui ont confirmé la victoire de la franchise de Miami.
Il reste toutefois à voir si Messi jouera pour l'Argentine lors de la Coupe du monde plus tard cette année. Le joueur de 38 ans avait déjà été interrogé sur sa participation avec les champions en titre, ce à quoi il avait répondu : « J'espère pouvoir être là. J'ai déjà dit que j'adorerais y être. Au pire, je serai là pour regarder le match en direct, mais ce sera spécial. La Coupe du monde est spéciale pour tout le monde, pour tous les pays, et particulièrement pour nous, car nous la vivons d'une manière complètement différente. »
Au sujet de ses discussions avec le sélectionneur Lionel Scaloni, il a ajouté : « La vérité, c'est que nous en avons parlé. Il comprend, et nous en avons beaucoup discuté. Il me dit toujours qu'il aimerait que je sois là, quel que soit mon rôle. Nous avons une relation de grande confiance et nous pouvons parler de tout. »
Pendant ce temps, la saison 2026 de la MLS débute le week-end prochain, alors que l'Inter Miami cherchera à défendre son titre de champion de la MLS Cup.
Publicité