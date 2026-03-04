Goal.com
Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport
Antoine Griezmann remue le couteau dans la plaie du FC Barcelone avec une publication cinglante sur les réseaux sociaux après la qualification de l'Atlético Madrid pour la finale de la Copa del Rey

Antoine Griezmann n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique à son ancien employeur. Malgré une soirée éprouvante au Camp Nou, l'Atlético Madrid a officiellement décroché son billet pour la finale de la Copa del Rey, et la superstar française n'a pas tardé à faire en sorte que les supporters barcelonais ressentent toute l'amertume de cette défaite en publiant un message cinglant sur les réseaux sociaux. La Catalogne a vécu une soirée riche en rebondissements, l'équipe de Hansi Flick tentant un retour monumental, mais échouant finalement à réaliser le miracle dont elle avait besoin pour renverser un lourd déficit concédé lors du match aller.

  • Le Barça échoue tandis que l'Atlético décroche sa place en finale

    Les Colchoneros sont arrivés au Spotify Camp Nou avec une avance confortable de 4-0 acquise lors du match aller, mais ils ont dû transpirer lorsque l'équipe locale a mis la pression. Le Barça s'est imposé 3-0 ce soir-là, portant le score cumulé à 4-3, ce qui n'a pas suffi pour empêcher les hommes de Diego Simeone d'accéder à la finale. Une fois la poussière retombée après cette rencontre frénétique, Griezmann s'est rendu sur Instagram pour régler un vieux compte, prouvant que même si son équipe avait perdu ce soir-là, la victoire finale revenait aux joueurs de la capitale.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Griezmann règle un vieux compte

    Le vainqueur de la Coupe du monde a partagé une image poignante de lui-même, debout, tandis que deux joueurs de Barcelone étaient photographiés, désemparés, sur le terrain après leur élimination. Ce n'est pas seulement l'image qui a fait sensation, mais aussi la légende qu'il a choisie pour l'accompagner. Le Français a demandé de manière provocante à ses followers : « Cette photo est-elle trop dure ? ».

    Cette formulation était un rappel délibéré de la saison dernière. Après une victoire contre l'Atlético, les comptes officiels du Barça avaient publié une image des joueurs de Flick en train de célébrer leur victoire, avec Griezmann visiblement déçu au premier plan, en utilisant exactement la même légende. En reprenant les propres mots du FC Barcelone après son élimination, l'international français a renversé la situation au détriment de son ancien employeur pour avoir le dernier mot à un moment où celui-ci était au plus bas.

  • Simeone fait l'éloge malgré la frayeur

    Alors que Griezmann s'activait sur les réseaux sociaux, son entraîneur faisait preuve d'un plus grand respect sur la touche. Simeone a été aperçu en grande conversation avec Flick après le match, reconnaissant à quel point Barcelone était passé près de renverser la situation. Interrogé après coup sur ce qu'il avait dit à son homologue, Simeone a admis avoir félicité l'entraîneur pour la performance de son équipe : « Il m'a donné son avis sur certaines situations qui se sont produites pendant le match, et je lui ai dit qu'ils avaient brillamment joué. J'espère que nous pourrons nous affronter en quarts de finale de la Ligue des champions afin de donner le meilleur de nous-mêmes. »

  • FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Les yeux rivés sur le trophée de la Ligue des champions

    La rivalité entre ces deux géants espagnols pourrait reprendre plus tôt que prévu, car les deux équipes sont toujours en lice pour la Ligue des champions. Le désir affiché par Simeone de retrouver Flick en quarts de finale suggère que la bataille tactique entre les deux hommes est loin d'être terminée, à condition qu'ils parviennent à se qualifier lors de leurs huitièmes de finale respectifs contre des adversaires de Premier League.

    Barcelone devra relever un défi difficile contre Newcastle United, tandis que l'Atlético Madrid s'apprête à affronter Tottenham Hotspur. Si la défaite en Copa restera douloureuse pendant des semaines, la performance lors du match retour a donné aux supporters locaux des raisons d'être optimistes quant au niveau de compétitivité de leur équipe sous la houlette de Flick. Cependant, pour l'instant, les gros titres sont consacrés à Griezmann et à ses trolls cliniques sur les réseaux sociaux, prouvant que dans le football moderne, la bataille ne s'arrête pas toujours lorsque l'arbitre siffle la fin du match.

