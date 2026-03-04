Antoine Griezmann remue le couteau dans la plaie du FC Barcelone avec une publication cinglante sur les réseaux sociaux après la qualification de l'Atlético Madrid pour la finale de la Copa del Rey

Le vainqueur de la Coupe du monde a partagé une image poignante de lui-même, debout, tandis que deux joueurs de Barcelone étaient photographiés, désemparés, sur le terrain après leur élimination. Ce n'est pas seulement l'image qui a fait sensation, mais aussi la légende qu'il a choisie pour l'accompagner. Le Français a demandé de manière provocante à ses followers : « Cette photo est-elle trop dure ? ».

Cette formulation était un rappel délibéré de la saison dernière. Après une victoire contre l'Atlético, les comptes officiels du Barça avaient publié une image des joueurs de Flick en train de célébrer leur victoire, avec Griezmann visiblement déçu au premier plan, en utilisant exactement la même légende. En reprenant les propres mots du FC Barcelone après son élimination, l'international français a renversé la situation au détriment de son ancien employeur pour avoir le dernier mot à un moment où celui-ci était au plus bas.