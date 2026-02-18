Getty Images
Traduit par
Anthony Gordon rejoint Harry Kane dans le club très fermé des meilleurs buteurs de la Ligue des champions après ses derniers buts avec Newcastle
Gordon marque quatre buts alors que Newcastle s'impose facilement à Bakou
Compte tenu des performances irrégulières de Newcastle tout au long de la saison 2025-26 jusqu'à présent, le déplacement de mercredi en Azerbaïdjan s'annonçait difficile, les Magpies cherchant à prendre un bon départ dans les barrages de la phase à élimination directe.
Cependant, la première mi-temps s'est avérée être une véritable promenade de santé pour les visiteurs, qui ont pris l'avantage dès la troisième minute lorsque Gordon a inscrit son premier but de la soirée d'une belle frappe. Malick Thiaw a rapidement doublé la mise d'une tête pour porter le score à 2-0, avant que les hôtes ne s'effondrent juste avant la demi-heure de jeu.
Gordon a transformé avec assurance un penalty à la 32e minute, puis a couru vers le but pour marquer quelques instants plus tard, portant le score à 4-0. L'équipe de Howe a ensuite bénéficié d'un autre penalty, que Gordon a de nouveau transformé en battant le gardien Mateusz Kochalski.
- Getty Images
Kane rejoint par son compatriote dans le club des buteurs de l'UCL
Grâce à ses exploits de buteur, Gordon rejoint désormais le capitaine anglais Kane dans un club très fermé en matière de buts marqués en Europe. Kane est devenu le premier joueur anglais à marquer neuf buts ou plus en une seule saison de Ligue des champions lorsqu'il a inscrit 11 buts la saison dernière, mais Gordon fait désormais partie de ce cercle grâce à ses efforts mercredi soir. Si le joueur de 24 ans a connu des difficultés en Premier League cette saison, avec seulement trois buts marqués, il en va tout autrement dans les compétitions continentales.
L'ancienne star d'Everton a commencé par marquer lors de la défaite 2-1 de Newcastle contre Barcelone, puis a enchaîné avec un doublé lors de la victoire 4-0 contre l'Union Saint-Gilloise et un autre but lors de la victoire facile 3-0 contre Benfica.
Après deux matchs sans marquer, Gordon a inscrit deux buts consécutifs contre le Bayer Leverkusen et le PSV Eindhoven, mais n'a pas trouvé le chemin des filets lors de son apparition de 23 minutes en tant que remplaçant lors du match nul 1-1 contre le Paris Saint-Germain lors du dernier match de Newcastle en phase finale de la ligue.
Gordon bat le record de Shearer à Newcastle
Grâce à tous ces efforts, Gordon a également battu le record d'Alan Shearer du plus grand nombre de buts marqués en Ligue des champions en une saison pour les Magpies et le plus grand nombre de buts marqués par un Anglais pour un club anglais en une seule campagne.
Il est également le deuxième joueur de l'histoire de la Ligue des champions à avoir marqué quatre buts en première mi-temps d'un match, Luiz Adriano étant le premier grâce à une performance clinique pour le Shakhtar Donetsk contre le BATE Borisov en octobre 2014.
- Getty Images Sport
Newcastle se qualifie pour les huitièmes de finale avant le retour de la Premier League
Après avoir écrasé Qarabag en première mi-temps, Newcastle est désormais en très bonne position pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions, même si le match retour doit encore être disputé. Les Magpies devront à nouveau être au meilleur de leur forme lors du prochain tour, en supposant qu'ils terminent le travail, car ils affronteront Chelsea ou Barcelone pour une place en quarts de finale.
Ce week-end, Newcastle fera son retour en Premier League et tentera d'améliorer son classement actuel (10e). La tâche s'annonce toutefois difficile, avec la réception de Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola, samedi soir à l'Etihad Stadium. Newcastle affiche un bilan catastrophique à l'extérieur contre City, sa dernière victoire remontant à 2014, lors d'un match de Coupe de la Ligue remporté 2-0. Son dernier succès en Premier League remonte à 2000, lorsque Shearer avait inscrit le seul but de la rencontre.
