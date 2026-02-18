Anthony Gordon rejoint Harry Kane dans le club très fermé des meilleurs buteurs de la Ligue des champions après ses derniers buts avec Newcastle

Compte tenu des performances irrégulières de Newcastle tout au long de la saison 2025-26 jusqu'à présent, le déplacement de mercredi en Azerbaïdjan s'annonçait difficile, les Magpies cherchant à prendre un bon départ dans les barrages de la phase à élimination directe.

Cependant, la première mi-temps s'est avérée être une véritable promenade de santé pour les visiteurs, qui ont pris l'avantage dès la troisième minute lorsque Gordon a inscrit son premier but de la soirée d'une belle frappe. Malick Thiaw a rapidement doublé la mise d'une tête pour porter le score à 2-0, avant que les hôtes ne s'effondrent juste avant la demi-heure de jeu.

Gordon a transformé avec assurance un penalty à la 32e minute, puis a couru vers le but pour marquer quelques instants plus tard, portant le score à 4-0. L'équipe de Howe a ensuite bénéficié d'un autre penalty, que Gordon a de nouveau transformé en battant le gardien Mateusz Kochalski.