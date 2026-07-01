Les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 se poursuivent. L’Angleterre et la République démocratique du Congo s’affrontent dans l’un des matchs qui, sur le papier, s’annonce le moins équilibré. Après l’élimination surprise de l’Allemagne, l’équipe de Tuchel sait toutefois qu’elle ne peut pas aborder cette rencontre à la légère et qu’elle doit au contraire redresser la barre après ses deux dernières sorties peu convaincantes. Chez les Three Lions, Kane et Bellingham sont bien sûr titulaires, tandis que Rashford effectue son retour. Côté africain, Bakambu débutera sur le banc.
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Angleterre - République démocratique du Congo : suivez le match en direct
BUTS ET FAITS MARQUANTS
Angleterre - R. D. Congo 0-0
BUTEURS –
BUTS ET FAITS MARQUANTS –
LE BILAN DU MATCH
ANGLETERRE (4-2-3-1) : Pickford ; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly ; Anderson, Rice ; Madueke, Bellingham, Rashford ; Kane. Sélectionneur : Tuchel
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (4-5-1) : Mpasi ; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku ; Mbuku, Sadiki, Moutoussamy, Mukau, Cipenga ; Wissa. Sélectionneur : Desabre
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