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Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduit par

Angleterre - République démocratique du Congo : suivez le match en direct

Coupe du monde
Angleterre vs RD Congo
Angleterre
RD Congo

Suivez en direct le match des seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 se poursuivent. L’Angleterre et la République démocratique du Congo s’affrontent dans l’un des matchs qui, sur le papier, s’annonce le moins équilibré. Après l’élimination surprise de l’Allemagne, l’équipe de Tuchel sait toutefois qu’elle ne peut pas aborder cette rencontre à la légère et qu’elle doit au contraire redresser la barre après ses deux dernières sorties peu convaincantes. Chez les Three Lions, Kane et Bellingham sont bien sûr titulaires, tandis que Rashford effectue son retour. Côté africain, Bakambu débutera sur le banc.

  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    Angleterre - R. D. Congo 0-0


    BUTEURS –


    BUTS ET FAITS MARQUANTS –

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  • LE BILAN DU MATCH

    ANGLETERRE (4-2-3-1) : Pickford ; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly ; Anderson, Rice ; Madueke, Bellingham, Rashford ; Kane. Sélectionneur : Tuchel


    RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (4-5-1) : Mpasi ; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku ; Mbuku, Sadiki, Moutoussamy, Mukau, Cipenga ; Wissa. Sélectionneur : Desabre


    Avertissements :


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