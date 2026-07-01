Angleterre - République démocratique du Congo : suivez le match en direct

ANGLETERRE (4-2-3-1) : Pickford ; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly ; Anderson, Rice ; Madueke, Bellingham, Rashford ; Kane. Sélectionneur : Tuchel



RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (4-5-1) : Mpasi ; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku ; Mbuku, Sadiki, Moutoussamy, Mukau, Cipenga ; Wissa. Sélectionneur : Desabre





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