Le nouvel entraîneur d’Al-Nassr possède une philosophie de jeu distincte, si caractéristique qu’elle a été baptisée « Angibol », ou « le football d’Angi ». Cette approche rappelle celle de l’ancien mentor Jorge Jesus, avec toutefois quelques nuances.

Le surnom est né lors de son passage à la direction technique du Celtic Glasgow entre 2021 et 2023, période au cours de laquelle il a affiné son approche et permis au club d’engranger cinq titres en deux saisons, avant de rejoindre Tottenham.

L’Australien veut imposer sa domination quel que soit le score ou l’effectif, et il mobilise tous les moyens pour y parvenir.

Les marqueurs les plus visibles de cette approche se situent dans la construction du jeu : l’Australien monte ses actions depuis l’arrière, en passant par l’axe plutôt que par les côtés, à l’inverse de nombreuses équipes.

Une approche qui paraît complexe, mais que Postecoglou rend efficace en créant une forte densité au milieu de terrain : six joueurs participent à la construction, tous positionnés au cœur du jeu.