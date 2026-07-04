Le principal écueil, susceptible d’accentuer les fragilités inhérentes à cette philosophie, réside dans l’impression d’immobilisme que véhicule l’entraîneur australien. Son obstination à appliquer le même schéma de jeu, quel que soit le contexte, interroge.
Ce scénario s’est concrètement reproduit lors de la défaite de Postecoglou et de son ancien club, Tottenham, contre Chelsea (1-4) en novembre 2023, alors qu’ils ont terminé la rencontre à neuf contre onze.
Malgré l’infériorité numérique, l’Australien a refusé d’ajuster son schéma tactique, maintenant un pressing haut et une ligne défensive avancée jusqu’à la ligne médiane, une audace qui a surpris l’observateur.
Après la rencontre, il a assumé sa décision en affirmant : « C’est notre façon de jouer, et nous continuerons toujours ainsi », une posture que certains observateurs ont interprétée comme un entêtement contre-productif.
Pourtant, en cours de route vers le titre en Europa League 2025, Postecoglou a abandonné cette rigidité. Face à Manchester United en finale, il a opté pour un plan de jeu plus prudent, une évolution que beaucoup ont interprétée comme un tournant dans sa manière de coacher.