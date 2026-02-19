Getty Images Sport
Ange Postecoglou révèle que Cristian Romero « effrayait » les joueurs de Tottenham à l'entraînement, mais salue le capitaine comme un « gagnant »
L'intensité de l'entraînement de l'Argentin
L'ancien entraîneur des Spurs, Postecoglou, a parlé ouvertement de la présence intimidante de Romero sur le terrain d'entraînement du club. Le vainqueur de la Coupe du monde a souvent été critiqué pour son comportement disciplinaire et son style de jeu agressif pendant les matchs, ayant reçu huit cartons jaunes et deux cartons rouges en Premier League jusqu'à présent cette saison. Plus récemment, il a reçu un carton rouge direct lors de la défaite 2-0 contre Manchester United. Il a été expulsé juste avant la demi-heure de jeu pour une faute sur Casemiro. En conséquence, il a été suspendu pour quatre matchs.
Cependant, Postecoglou a révélé que cette « tension » est caractéristique du caractère du défenseur, même derrière les portes closes de Hotspur Way. Le tacticien australien a admis que l'approche sans concession de Romero rend souvent ses coéquipiers anxieux lors des séances d'entraînement hebdomadaires. Plutôt que de considérer cela comme un point négatif, Postecoglou accepte cette friction, affirmant que la mentalité d'élite du défenseur central est précisément ce dont le club a besoin pour passer du statut de prétendant au titre à celui de champion.
« Je l'aime bien, et il joue de manière agressive, mais il fait vraiment peur aux gens à l'entraînement », a déclaré Postecoglou à The Overlap. « J'aime sa façon de parler. Est-ce qu'il dépasse les bornes ? Oui, parfois. Vous savez, il dépasse parfois les bornes à l'entraînement, et les entraîneurs disent : "Oh, vous savez..." Je réponds : "Eh bien, dites-le-lui vous-mêmes. Je ne vais pas le lui dire." »
Exploiter une énergie gagnante
La défense acharnée de Postecoglou envers l'international argentin souligne l'importance des « enforcers » dans le football moderne. Faisant le parallèle avec le légendaire capitaine de Manchester United Roy Keane, l'entraîneur a affirmé qu'avoir un joueur véritablement craint par ses adversaires et respecté par ses coéquipiers était une condition sine qua non pour toute équipe aspirant sérieusement à remporter des titres.
Le manager a rappelé que le refus de Romero de se laisser intimider avait joué un rôle déterminant dans le succès de Tottenham en Ligue Europa. Il a souligné que la guerre psychologique menée par le défenseur commençait bien avant le coup d'envoi, citant un exemple précis où Romero avait affirmé sa domination sur Manchester United lors d'une finale à enjeux élevés.
« Je veux dire, préférez-vous avoir Roy dans votre équipe ou contre vous ? Nous n'aurions jamais remporté cette finale sans Romero », a expliqué Postecoglou. « Avant le coup d'envoi, il a emmené notre équipe dans la moitié de terrain de Man United pour le rassemblement, car nos supporters se trouvaient à cette extrémité. Il n'a peur de rien, mon ami. C'est un gagnant. J'adore les gagnants. »
Le facteur peur et les attentes de l'élite
« Ils le respectent énormément, ils le craignent, vous savez, vous ne voulez pas [vous mettre à dos] », a déclaré Postecoglou en évoquant l'attitude des coéquipiers de Romero à son égard. Il a souligné que si Romero est une figure populaire dans les vestiaires, ses coéquipiers sont bien conscients des conséquences qu'ils encourraient s'ils baissaient leur niveau de jeu en sa présence.
« Mais cette mentalité est nécessaire dans un groupe. Maintenant, comment contrôler cela ? Il faut exploiter cela, en espérant qu'il [ne dépasse pas complètement les limites]. Il ne faut pas oublier que son existence ne se limite pas à Tottenham. Il est également international argentin. Il a remporté une Coupe du monde.
Il côtoie des joueurs comme [Enzo] Fernandez et [Emi] Martinez, et il se dit : « Ils recrutent des joueurs, pourquoi pas nous ? » », a ajouté Postecoglou.
À la tête de la défense pour son club et son pays
Romero reste le pilier de la défense de Tottenham, qui continue de lutter pour éviter la relégation, occupant actuellement la 16e place du classement, avec seulement cinq points d'avance sur la zone de relégation. Son leadership sur le terrain est considéré comme irremplaçable, d'autant plus que le club doit faire face à un calendrier chargé, comprenant notamment la Ligue des champions et les compétitions nationales.
Le défenseur se réjouit également de ses obligations avec l'Argentine, où il reste un titulaire incontournable pour Lionel Scaloni. Il devra veiller à rester en forme tout en équilibrant son style de jeu très intense afin de pouvoir continuer à jouer pour les Spurs et l'Argentine lors de la prochaine Coupe du monde 2026.
Tottenham reprend la Premier League ce week-end et se prépare à affronter Arsenal à l'Emirates Stadium dans le derby du nord de Londres dimanche, mais devra le faire sans son défenseur suspendu.
