Ange Postecoglou révèle que Cristian Romero « effrayait » les joueurs de Tottenham à l'entraînement, mais salue le capitaine comme un « gagnant »

L'ancien entraîneur des Spurs, Postecoglou, a parlé ouvertement de la présence intimidante de Romero sur le terrain d'entraînement du club. Le vainqueur de la Coupe du monde a souvent été critiqué pour son comportement disciplinaire et son style de jeu agressif pendant les matchs, ayant reçu huit cartons jaunes et deux cartons rouges en Premier League jusqu'à présent cette saison. Plus récemment, il a reçu un carton rouge direct lors de la défaite 2-0 contre Manchester United. Il a été expulsé juste avant la demi-heure de jeu pour une faute sur Casemiro. En conséquence, il a été suspendu pour quatre matchs.

Cependant, Postecoglou a révélé que cette « tension » est caractéristique du caractère du défenseur, même derrière les portes closes de Hotspur Way. Le tacticien australien a admis que l'approche sans concession de Romero rend souvent ses coéquipiers anxieux lors des séances d'entraînement hebdomadaires. Plutôt que de considérer cela comme un point négatif, Postecoglou accepte cette friction, affirmant que la mentalité d'élite du défenseur central est précisément ce dont le club a besoin pour passer du statut de prétendant au titre à celui de champion.

« Je l'aime bien, et il joue de manière agressive, mais il fait vraiment peur aux gens à l'entraînement », a déclaré Postecoglou à The Overlap. « J'aime sa façon de parler. Est-ce qu'il dépasse les bornes ? Oui, parfois. Vous savez, il dépasse parfois les bornes à l'entraînement, et les entraîneurs disent : "Oh, vous savez..." Je réponds : "Eh bien, dites-le-lui vous-mêmes. Je ne vais pas le lui dire." »