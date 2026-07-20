Ancienne star de l’équipe d’Angleterre : « Le comportement de l’Argentine est révoltant… Messi est une exception. »

L'ancien gardien anglais Joe Hart a critiqué le comportement des joueurs argentins lors de la finale de la Coupe du monde contre l'Espagne, remportée 1-0 par les Matadors.

Le milieu argentin Enzo Fernández a été expulsé peu avant la fin du temps réglementaire après un deuxième avertissement, tandis que des incidents antisportifs ont éclaté après le coup de sifflet final, impliquant Leandro Paredes et Nahuel Molina.

La chaîne ESPN a relayé les propos de Hart, qui commentait la rencontre pour la BBC.

«Il n’y avait qu’un seul homme sur le terrain qui a fait preuve de fair-play, c’est Lionel Messi, qui a serré la main de tous les joueurs espagnols, l’un après l’autre», a déclaré Hart.

Il a ajouté : « Le match est terminé, ils ne peuvent pas se plaindre de ce qui s’est passé. C’est un comportement répugnant. »

Hart a conclu : « L’Espagne mérite ce titre. Elle a réalisé un tournoi exceptionnel et a dominé la rencontre face à une équipe argentine solide et tenace. C’est la meilleure équipe qui a remporté la Coupe du monde. »

Rappelons que l’Albiceleste avait déjà été pointée du doigt pour son attitude lors de la demi-finale remportée 2-1 face à l’Angleterre.