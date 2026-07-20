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Ancienne star de l’équipe d’Angleterre : « Le comportement de l’Argentine est révoltant… Messi est une exception. »

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Paredes
J. Hart
W. Rooney
G. Neville
M. Richards
Espagne
Argentine

L'ancien gardien anglais Joe Hart a critiqué le comportement des joueurs argentins lors de la finale de la Coupe du monde contre l'Espagne, remportée 1-0 par les Matadors.

Le milieu argentin Enzo Fernández a été expulsé peu avant la fin du temps réglementaire après un deuxième avertissement, tandis que des incidents antisportifs ont éclaté après le coup de sifflet final, impliquant Leandro Paredes et Nahuel Molina.

La chaîne ESPN a relayé les propos de Hart, qui commentait la rencontre pour la BBC.

«Il n’y avait qu’un seul homme sur le terrain qui a fait preuve de fair-play, c’est Lionel Messi, qui a serré la main de tous les joueurs espagnols, l’un après l’autre», a déclaré Hart.

Il a ajouté : « Le match est terminé, ils ne peuvent pas se plaindre de ce qui s’est passé. C’est un comportement répugnant. »

Hart a conclu : « L’Espagne mérite ce titre. Elle a réalisé un tournoi exceptionnel et a dominé la rencontre face à une équipe argentine solide et tenace. C’est la meilleure équipe qui a remporté la Coupe du monde. »

Rappelons que l’Albiceleste avait déjà été pointée du doigt pour son attitude lors de la demi-finale remportée 2-1 face à l’Angleterre.

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    Il doit accepter la défaite avec dignité et quitter le terrain.

    De son côté, Wayne Rooney a commenté le comportement des joueurs argentins : « Est-ce que cela m'a surpris ? Non, pas du tout.

    Il a ajouté : « Nous avons déjà observé ce type de comportement chez les Argentins, et ce n’est pas l’attitude que l’on souhaite voir. Nous avons également noté certaines réactions après l’élimination de l’Angleterre lors du match précédent. »

    Il a conclu : « C’est triste. Quand on perd un match de football, il faut accepter la défaite avec dignité et quitter le terrain. Ce qu’ils ont fait était vraiment déplorable. »

    Lors des célébrations espagnoles, Nahuel Molina a frappé Rodri alors qu’il entrait sur la pelouse pour fêter le titre, tandis que Leandro Paredes semblait avoir saisi Éric García par le cou avant que Javi ne le jette à terre.

    Ronnie a commenté ces événements en déclarant : « Ce n’est qu’une réaction après avoir été dominés techniquement, physiquement et tactiquement sur le terrain ; ils ont donc fini par recourir à ce genre de comportements. »

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Paradis : une honte

    L’analyste de ITV Gary Neville a adressé des critiques cinglantes à Leandro Paredes, déclarant : « Les Argentins ont un formidable esprit de compétition et j’apprécie beaucoup cet aspect chez eux. »

    Il a ajouté : « Mais Paredes a été une véritable honte lors des deux derniers matchs, et je ne comprends pas comment les arbitres ont pu le laisser continuer à agir ainsi. »

    Mika Richards, ancien défenseur de Manchester City, a renchéri : « C’est extrêmement gênant. Tout au long de la rencontre, ils étaient à deux doigts d’exploser à chaque instant. »

    Et d’ajouter : « Paredes n’a pas besoin d’agir ainsi, il vaut mieux que ça, mais ça ne s’arrête pas, ça continue encore et encore. Nous savons tous ce que c’est que de perdre des matchs et la frustration qui va avec, mais ce comportement est inacceptable et donne une très mauvaise image. »

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